Звездные войны СССР: как технический сбой уничтожил мощнейшее оружие из-за одной ошибки

Советский Союз отправил на орбиту 80-тонную стальную махину, способную выжигать вражеские спутники мегаваттным лазером. Амбициозный проект "Скиф" должен был стать финальным аргументом в звездных войнах, но обернулся эффектным падением в океан из-за ошибки в программе.

Орбитальный лазерный комплекс

Реакция на вызов Рейгана

В марте 1983 года Белый дом объявил о старте Программы СОИ. Американцы грезили сетью орбитальных станций, которые превратят баллистические ракеты противника в бесполезный металлолом. В Москве не стали копировать сложную схему перехвата гиперзвуковых боеголовок. Советские инженеры решили бить по носителям — уничтожать сами платформы СОИ до того, как они сделают залп. "Создание Скифа было прямым ответом на попытку США монополизировать космическое пространство. Система задумывалась как чистильщик орбиты", — отметил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин. Концепция асимметричного ответа подразумевала, что дешевле сбить дорогой спутник-перехватчик, чем пытаться обойти его защиту каждой ракетой. Так родился проект боевой лазерной станции, которая по размерам могла соперничать с целым модулем орбитального комплекса.

Анатомия лазерного монстра

Платформа Скиф представляла собой конструктор из проверенных элементов. В ход пошли узлы корабля ТКС и наработки по станции Мир. Сердцем аппарата должен был стать углекислотный газодинамический лазер. Испытания аналогичного вооружения уже проводились на самолетах, но космос требовал иной точности.

"Инженерная сложность Скифа заключалась в наведении. Тяжелый лазерный отсек должен был поворачиваться на цель так, чтобы не сбить ориентацию всей станции", — объяснил специально для Pravda.Ru инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.

Для компенсации отдачи от выхлопа газов лазера сконструировали сложную систему управления. Эта махина весом в 77 тонн и длиной 37 метров стала самой тяжелой полезной нагрузкой, когда-либо подготовленной для ракеты Энергия. Пока одни работали над Каспийским монстром в море, другие ковали ответ в вакууме.

Характеристика Значение проекта Скиф-ДМ Длина корпуса 37 метров Стартовая масса 77 тонн Диаметр 4.1 метра Тип оружия Газодинамический лазер (проект)

Триумфальный взлет и фатальный разворот

15 мая 1987 года Энергия унесла Скиф-ДМ, получивший имя Полюс, в небо. Ракета отработала идеально. Но после отделения начался хаос. Из-за программного сбоя аппарат, вместо того чтобы повернуться на 180 градусов и добрать скорость, совершил полный оборот в 360 градусов. Двигатели включились и затормозили станцию, отправив ее прямиком в Тихий океан. "Технический сбой фактически спас политические отношения того времени. Выход боевого лазера на орбиту мог полностью заблокировать процесс разоружения", — подчеркнул в разговоре с Pravda.Ru историк науки Сергей Белов. Катастрофа под Байконуром не стала полной потерей. Конструкторы проверили работу разделения сверхтяжелых объектов. Углепластиковый обтекатель, разработанный для Скифа, позже использовали для модулей МКС. Несмотря на провал лазерной миссии, СССР доказал, что может выводить в космос целые города, даже если этот раз план советских ученых столкнулся с земным притяжением.

Ответы на популярные вопросы о проекте Скиф

Был ли на борту Скиф-ДМ настоящий лазер?

Нет, первый запуск нес только динамический макет. На борту находились системы управления и мишени для отработки наведения, но боевую установку планировали установить на следующих этапах.

Почему аппарат упал после успешного старта ракеты?

Проблема крылась в программном обеспечении. Система ориентации заставила аппарат крутиться лишнее время. Вместо разгона в космос Скиф сработал на торможение и вошел в плотные слои атмосферы.

Связано ли падение Скифа с визитом Горбачева?

Существует версия, что руководство страны опасалось санкций и настояло на быстром затоплении аппарата. Однако большинство экспертов склоняются к версии чисто технической ошибки в коде.

