Конкуренция в космосе: способна ли ракета Союз-5 бросить вызов зарубежным аналогам

После более чем десятилетия стагнации в области внедрения новейших ракетоносителей Роскосмос возвращается на вершину космонавтики с новой ракетой "Союз 5".

Фото: Роскосмос by https://t.me/roscosmos Ракета "Союз-5"

Союз-5 создан для быстрого наращивания спутников на низкой орбите

С космодрома "Байконур" 30 апреля осуществлён долгожданный первый запуск ракеты-носителя средней грузоподъемности "Союз-5", который может сыграть ключевую роль в стремлении наверстать упущенное в сфере создания орбитальных спутниковых группировок.

Полезная нагрузка ракеты пролетела по суборбитальной траектории и приводнилась в Тихом океане, сообщил Роскосмос, отметив, что все ступени сработали в штатном режиме.

"Союз-5" создан на основе советской ракеты среднего класса "Зенит", которая имела топливные баки, произведенные на Украине (Днепропетровск), в сочетании с двигателями российского производства. "Зенит" был разработан в 1980-х годах и продолжал эксплуатироваться в течение десятилетий. Но российско-украинское партнерство распалось по понятным причинам в 2014 году, а последний полет "Зенита" состоялся в 2017.

Разработка "Союза-5" началась в 2016 году в рамках совместного предприятия "Байтерек" России и Казахстана. Главный разработчик — ракетный космический центр "Прогресс" в Самаре. " Союз-5" может выводить на низкую околоземную орбиту (НОО) полезную нагрузку в 17 тонн — на 3 тонны больше, чем "Зенит-3", и более чем в два раза больше, чем семейство "Союз-2". Ракета использует экологически чистое топливо — керосин и жидкий кислород. По габаритам — примерно такая же как и "Зенит".

Главное достижение Союза-5 — новый двигатель

Роскосмос в Telegram представляет главным достижением "Союза-5" жидкостный ракетный двигатель от компании "Энергомаш". "Самый мощный двигатель в истории" РД‑171МВ создан на базе советского РД‑170 "с мощностью турбины 250 тысяч лошадиных сил, что превышает суммарную мощность силовых установок двух атомных ледоколов типа "Арктика", пишет Роскосмос. По его данным, в двигателе применена новая система регулирования без импортных комплектующих, он обладает повышенным быстродействием и дополнительными мерами защиты от возгорания.

Вторая ступень оснащена двигателем РД-0124МС с тягой в 60 тонн, разработанным российским КБ "Химавтоматика".

По данным "Прогресса", ракета "Союз-5" использует проверенный разгонный блок "Фрегат", унаследованный от "Союза-2". Он оснащён автономной системой управления с бортовым компьютером "Бисер-6" и аппаратурой приёма сигналов ГЛОНАСС для повышения точности выведения.

Роскосмос планирует провести ещё несколько испытательных полётов, прежде чем одобрить "Союз-5" для обслуживания растущего числа российских космических стартапов (в том числе коммерческих), планирующих запускать собственные спутниковые группировки.

Как Союз-5 позиционируется с Falcon Маска

Уместно сравнение "Союза-5" с американской ракетой Falcon 9. Falcon 9 в одноразовом варианте выводит до 22,8 тонны, а в многоразовом — около 17,5 тонн. Таким образом, их возможности по массе полезной нагрузки практически идентичны. Falcon 9 — частично многоразовая ракета, её первая ступень возвращается на землю или платформу для повторного использования (некоторые блоки летали уже более 30 раз). "Союз-5" на данный момент является полностью одноразовой. Роскосмос заявляет, что стоимость пуска "Союза-5" составит около $55-56 млн, что должно сделать её конкурентоспособной по сравнению с ценой запуска Falcon 9 (около $62-67 млн за новый носитель).

Россия разрабатывает несколько многоразовых носителей, "Амур-СПГ"("Союз- 7"), "Корона" — ГРЦ имени Макеева, "Крыло-СВ" — проект легкого класса, где первая ступень возвращается на аэродром как самолёт. Россия сейчас активно переходит к практическим испытаниям многоразовых технологий. Если запуск "Союза-5" — это шаг к новой тяжёлой ракете — "рабочей лошадке", то проект "Амур-СПГ" делает основную ставку на снижение стоимости пусков и конкуренцию с Илоном Маском.



