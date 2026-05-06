СССР мог создать интернет на 30 лет раньше США: но этот прототип до смерти напугал чиновников

В 1962 году, пока США только пробовали на вкус идеи ARPANET, советский математик Виктор Глушков уже чертил схемы цифрового будущего. Он предложил сеть, способную управлять экономикой сверхдержавы в реальном времени. Это был не просто проект связи, а полноценный искусственный интеллект для целой страны. Идею похоронили за десять лет до того, как американцы отправили первый пакет данных. Но масштаб этого замысла пугает бюрократов даже сегодня.

Фото: Pravda.Ru by Илья Малинин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Советский ученый проектирует цифровую сеть будущего

Гений вопреки догмам: кто такой Виктор Глушков

Представьте: Киев, начало 60-х. В газетах кибернетику еще вчера называли «продажной девкой империализма». В этих условиях Глушков умудряется не просто выжить, а создать фундамент для вычислительной мощности будущего. Он не ждал западных грантов. Он строил первый персональный компьютер «МИР» и доказывал партийным функционерам, что машина — это не угроза идеологии, а инструмент выживания.

"Глушков понимал: без автоматизации управления социалистическая экономика захлебнется в бумаге. Он видел в цифре спасение от бюрократического хаоса", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

ОГАС: почему это круче современного интернета

Общегосударственная автоматизированная система (ОГАС) — это проект цифрового государства на стероидах. Глушков планировал сеть из ста опорных ИТ-инфраструктур. Москва — мозг, регионы — нервные узлы, заводы — датчики. Данные о каждой гайке должны были стекаться в центр мгновенно. Никакого дефицита, никакой тухлой капусты на складах и пустых полок в магазинах. Все посчитано до миллиметра.

Более того, ученый замахнулся на «святое» — наличные деньги. Он предложил безналичные расчеты за десятилетия до появления банковских карт. Каждая транзакция видна системе. Это убивало коррупцию и приписки на корню. Чистая математика против человеческого фактора. В США тогда об этом даже не мечтали, ковыряясь в примитивных военных протоколах.

Признак ОГАС (СССР, 1962) Интернет (США, 1969) Главная цель Управление экономикой страны Связь между военными узлами Финансы Цифровая валюта, отмена налички Отсутствовали как класс Масштаб Вся страна как единый механизм Несколько лабораторий

Роковая встреча и саботаж чиновников

Хрущев слушал Глушкова часами. Казалось, лед тронулся. Но тут проснулась «гидра» министерств. Финансисты испугались прозрачности потоков — ведь тогда нельзя будет спрятать ошибки. Госплан не хотел отдавать власть бездушным машинам. Военные заперли свои каналы связи на замок. Апофеозом стали опасения идеологов: а вдруг машина решит, что партия не нужна? Это не физика, это чистая психология страха перед прогрессом.

"Любая система, повышающая прозрачность, встречает бешеное сопротивление тех, кто кормится на мутных схемах. ОГАС просто задушили в бюрократических кабинетах", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru историк науки Сергей Белов.

Что удалось построить: от КамАЗа до Минска

Проект не закрыли — его кастрировали. Вместо глобальной сети разрешили строить локальные АСУ. Это как если бы вам запретили строить магистраль, но разрешили заасфальтировать дорожку к крыльцу. На КамАЗе такая система позволила управлять конвейером с ювелирной точностью. Советский гений работал точечно. АСУ «Минск» объединила заводы республики в подобие локальной сети, поражая западных инженеров своей эффективностью в условиях отсутствия рынка.

Технологии в СССР часто опережали быт. Пока люди слушали странные записи на радиоприемниках, инженеры уже проектировали системы, которые могли бы превратить страну в цифровой рай. Проблема была не в отсутствии нанотехнологий, а в том, что системе было комфортнее в стагнации. К 1980 году ОГАС стала сказкой, а через девять лет на Западе появился World Wide Web. Мы просто не воспользовались своим билетом в будущее.

"Сегодняшние утечки данных и проблемы кибербезопасности — это отголоски отсутствия единого государственного подхода к сетям, который закладывал еще Глушков", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт Максим Петров.

Ответы на популярные вопросы об ОГАС

Почему ОГАС называют «советским интернетом»?

Потому что она предполагала объединение тысяч компьютеров в единую сеть для обмена данными и управления процессами по всей стране.

Был ли Глушков знаком с разработками США?

Да, он внимательно следил за успехами Запада, но считал, что их путь — это «лоскутное одеяло», тогда как СССР нужен единый системный подход.

Могла ли ОГАС спасти экономику СССР?

Математические модели показывают, что внедрение системы могло справиться с дефицитом и повысить эффективность управления на 15-20%.

Используются ли идеи Глушкова сегодня?

Многие принципы ОГАС легли в основу современных систем «умного города», цифровых правительств и логистических хабов крупных корпораций.

