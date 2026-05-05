Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Андрей Ворошилов

Закат зеркального отражения: как мозг одаренных детей ускоренно превращается в мощный хаб

Наука

Интеллект — это не только объем "оперативной памяти" в голове, но и архитектурная перестройка нейронных магистралей. Пока одни дети штурмуют учебники, их мозг проводит внутреннюю реорганизацию, разделяя обязанности между левым и правым полушариями. Исследование ученых из Пекинского педагогического университета доказало: у одаренных подростков мозг взрослеет экстерном, превращаясь из симметричного дублирующего устройства в высокоспециализированный когнитивный хаб.

Активность мозга под воздействием кетамина
Фото: Pravda.Ru by Андрей Ворошилов is licensed under Free for commercial use
Активность мозга под воздействием кетамина

Функциональная гомотопия: когда зеркало разбивается на удачу

Представьте мозг ребенка как двух стажеров, которые делают одну и ту же работу одновременно, чтобы не ошибиться. В науке это называется функциональной гомотопией — степенью сходства активности в зеркальных зонах полушарий. У малышей эта синхронизация зашкаливает. Лево и право буквально "поют в унисон". Однако по мере взросления этот дуэт распадается: каждое полушарие забирает себе уникальный круг задач.

"Снижение гомотопии — это признак того, что система оптимизируется. Вместо того чтобы дублировать сигналы, мозг начинает распределять процесс вычислений, что критически важно для сложных когнитивных операций", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Исследование Ли-Чжэнь Чен и Си-Нянь Цзо показало, что у детей с мощным интеллектом этот "развод" полушарий происходит значительно быстрее. Пока мозг их сверстников продолжает работать в режиме зеркального копирования, успешные в учебе дети уже демонстрируют разделение труда. Это позволяет им обрабатывать информацию параллельно, а не последовательно.

Почему полушария разбегаются в разные стороны

В раннем детстве нейронные сети аморфны. Они захватывают огромные площади в обеих половинах головы. Но бесконечный "созвон" между левым и правым полушарием требует времени и энергии. Мозг — жуткий скупердяй. Чтобы сэкономить ресурсы, он выстраивает локальные специализированные цеха. Левое полушарие забирает себе синтаксис и логику, правое — контекст и эмоции.

Стадия развития Состояние полушарий
Раннее детство Высокая синхронность, дублирование функций, низкая эффективность в сложных задачах.
Высокий IQ (подростки) Глубокая специализация, независимая работа зон, быстрая обработка абстрактных данных.

Когда мы говорим про гены высокого интеллекта, мы часто подразумеваем именно эту способность к быстрой перестройке архитектуры. Участники исследования от 6 до 17 лет проходили фМРТ в состоянии покоя. Ученые следили за током крови: если в левом виске "вспыхнуло", а в правом — тишина, значит, мозг повзрослел и разделил функции.

"Мы видим, как биологическая система отходит от избыточности к точности. Умные дети раньше формируют ту самую взрослую архитектуру, которая позволяет им щелкать задачи как орехи", — подчеркнул в интервью Pravda. Ru биофизик Алексей Корнилов.

Вердикт сканера: чем меньше симметрии, тем выше IQ

Самое поразительное открытие касается сенсорных зон. У обычных детей зрение и осязание остаются симметричными до глубокой юности. Но у детей с "экстраординарным" IQ даже первичные центры восприятия начинают работать независимо. Это похоже на апгрейд компьютера, где вместо общей шины данных ставят выделенные каналы под каждую задачу.

Чен и Цзо выяснили: к 17 годам у интеллектуальных лидеров наблюдается самая низкая симметрия в ассоциативных сетях. Это те области, которые отвечают за планирование будущего и память. Пока другие дети просто "видят" картинку, мозг вундеркинда уже распределил: левое полушарие анализирует детали, правое — общую атмосферу. Подобная гибкость напоминает технологичный первый нейроимплант, только созданный самой природой.

Экономика мозга: зачем тратить лишнее?

Высокий интеллект — это не про размер головы. К слову, древние люди могли иметь мозг больше, но вряд ли они были эффективнее (вспомните, как китайцы годами ели кости динозавров, принимая их за драконьи). Истинный ум заключается в энергоэффективности. Специализированные полушария тратят меньше глюкозы на решение тех же задач, что и "симметричный" мозг новичка.

"Детскому организму нужно бешеное количество энергии для роста. Мозг, который научился работать 'раздельно' раньше срока, экономит калории для других систем", — отметил антрополог Артём Климов.

Однако за острым умом скрываются и риски. Чрезмерная концентрация на учебе и раннее интеллектуальное развитие часто ведет к тому, что дети забывают о физической активности. А ведь малоподвижный образ жизни в юном возрасте бьет по сердцу и сосудам. Баланс между мощным процессором в голове и здоровым телом — главная задача развития.

Для тех, кто ищет способы расслабить перегруженный мозг, современная наука предлагает необычные решения. Иногда виртуальный водопад помогает снять боль и стресс лучше, чем таблетки, возвращая перегруженные нейроны в состояние равновесия. К слову, даже обсуждение будущего, в котором фабрики по производству людей станут реальностью, требует той самой высокой специализации полушарий для анализа этики и технологий одновременно.

Ответы на популярные вопросы о развитии мозга

Значит ли это, что левши умнее правшей?

Нет, ведущая рука не определяет уровень IQ. Важна не "главная" сторона, а способность полушарий работать автономно, вне зависимости от того, какая рука держит ручку.

Можно ли ускорить разделение полушарий тренировками?

Прямых доказательств нет, но решение сложных задач, изучение языков и интеграция различных типов информации (музыка + математика) способствуют созданию новых нейронных связей.

Вредна ли высокая симметрия мозга у взрослого?

Обычно это признак задержки нейробиологического созревания или некоторых когнитивных расстройств, при которых мозгу трудно выделить ресурсы на узкоспециализированные функции.

Читайте также

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, биофизик Алексей Корнилов, антрополог Артём Климов
Автор Андрей Ворошилов
Ворошилов Андрей Владимирович — биолог с 21-летним стажем. Изучает экосистемы, взаимодействие видов и влияние человека на природу.
Редактор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Темы психология
Новости Все >
Стереотипы о космосе рухнули: даже малые ледяные тела способны удерживать газ
Кому нужен кабинет: как Шаляпин разоблачил провокацию о своих планах в Госдуме
Троллейбусная плавность или риск: вся правда о японских и китайских вариаторах
Очень здорово, что скоро у нас не будет взиматься подоходный налог с населения... — писала газета Труд 6 мая 1960 года
Дорогое видео: как скрытая съёмка Лерчек обернулась для девушки потерей клубной карты
Гудки вместо ответа: в мэрии Новосибирска нашлись линии, где горожан ждёт тишина
Цена бесплатного совета: как нейросети вводят в заблуждение пользователей во Владивостоке
Старость под микроскопом: почему водителям 60+ станет сложнее пройти медкомиссию
Археологи нашли в Шотландии деревянную платформу возрастом более 5000 лет
Центр Киева может превратиться в декорации для триллера: железное терпение Москвы закончилась
Сейчас читают
Пряди сияют, будто после салона: новый тренд делает волосы гладкими и визуально дорогими
Красота и стиль
Пряди сияют, будто после салона: новый тренд делает волосы гладкими и визуально дорогими
Земля превратится в бетон: роковая ошибка с золой, которую совершают 90% неопытных дачников
Садоводство, цветоводство
Земля превратится в бетон: роковая ошибка с золой, которую совершают 90% неопытных дачников
Минобороны РФ предупредило, но риски ударов по центру Киева для Зеленского невелики
Военные новости
Минобороны РФ предупредило, но риски ударов по центру Киева для Зеленского невелики
Популярное
Зеленский выбросил белый флаг: Минобороны РФ не на шутку напугало киевский режим

Москва выдвинула жесткие условия обеспечения безопасности в праздничные дни, на что Киев отреагировал неожиданным маневром, скрывающим иные намерения штаба.

Зеленский выбросил белый флаг: Минобороны РФ не на шутку напугало киевский режим
Молчание длиной в жизнь: кошмар на дне океана заставил Жака-Ива Кусто сжечь секретные отчеты
Молчание длиной в жизнь: кошмар на дне океана заставил Жака-Ива Кусто сжечь секретные отчеты
Нефтяной пожар в ОАЭ: разведка Ирана вскрыла кровавую диверсию военных США
Русофобский говор в Ереване: Медведев вскрыл истинное лицо предателей на саммите Армения — ЕС
Пашинян доигрался: визит Зеленского в Ереван ставит под удар экономику страны Любовь Степушова Итоговый взгляд на апрель 2026 года в зоне СВО: динамика перехвата дронов, авиабомб и ракет Андрей Николаев География по версии ЕС: Крым не Россия, Голаны не Израиль, а карта мира — политическая салфетка Юрий Бочаров
Запад признал капитуляцию: Путин в Майами может нанести фатальный удар по ЕС
Конец миграционной вольницы: силовики Душанбе теперь под прямым надзором Кремля
Земля превратится в бетон: роковая ошибка с золой, которую совершают 90% неопытных дачников
Земля превратится в бетон: роковая ошибка с золой, которую совершают 90% неопытных дачников
Последние материалы
Закат зеркального отражения: как мозг одаренных детей ускоренно превращается в мощный хаб
Секретный союзник под кустом: какое растение превращает землю в черное золото и кормит картошку азотом
Мастер-класс по ландшафту: как превратить сад в яркое полотно с помощью циннии
Кислота, острота и свежесть: секреты создания правильного овощного сопровождения к плову
Аттракцион невиданной щедрости: Ирак раздает нефть почти даром из-за блокады США
Стереотипы о космосе рухнули: даже малые ледяные тела способны удерживать газ
Соседи лопнут от зависти, а чеснок — от роста: аптечный секрет для гигантских головок в мае
Ваш путь к рулю заблокируют с 2027 года: 60 дней на практику или полный провал
Фитнес без ударной нагрузки: как глубокие мышечные цепи меняют фигуру дома
Клыки как бивни и три часа страха: как 11-летний мальчик три часа выслеживал лесного монстра
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.