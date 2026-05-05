Инженеры из MIT превратили обычную застежку-молнию в мехатронный инструмент для трансформации объектов. Технология позволяет придавать жесткость мягким конструкциям простым щелчком — от туристических палаток до медицинских корсетов и робототехники.
В 1985 году инженер Уильям Фримен подал заявку на грант, предложив идею трехсторонней молнии. Механизм подразумевал Y-образное соединение трех лент. Это переключало предметы между гибким и жестким состояниями. Заявку отклонили. Сам прототип с деревянными зубцами пылился в гараже почти 40 лет, пока исследователи из MIT не решили дать проекту вторую жизнь.
"Концептуально это элегантное решение задачи распределения нагрузок. В отличие от жестких соединений, Y-молния работает как динамический каркас", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.
Современная версия застежки создается с помощью 3D-печати. Специальный софт позволяет настраивать изгибы, углы и типы движения — от спирального до винтового. Разницу в прочности материалов демонстрирует таблица испытаний.
|Тип пластика
|Основное свойство
|Полимолочная кислота
|Повышенная прочность конструкции
|Термопластичный полиуретан
|Высокая эластичность застежки
Данная технология напоминает инженерные решения прошлого, скрытые от глаз, подобно загадкам советской школы проектирования. Устройство выдерживает до 18 000 циклов срабатывания.
"Материалы с памятью формы или меняющейся жесткостью — это будущее индустрии. Но здесь важна чистота процесса печати", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.
Дизайнер Цзяцзи Ли подчеркивает: механизм трансформирует сложные пространственные формы. Палатки собираются за минуты, а роботы меняют геометрию конечностей. Y-молнию можно даже механизировать при помощи мотора.
Главная сложность — минимизация трения в Y-узле при максимальных нагрузках. Ошибки проектирования ведут к преждевременному износу пластика.
Это технологический скачок, сопоставимый с попытками управления композитными материалами в экстремальных условиях. Художники даже создали "распускающийся цветок", использующий этот принцип.
"Автоматизация таких узлов требует филигранной настройки приводов. Иначе система быстро заклинит", — предупредил в беседе с Pravda.Ru специалист по энергосистемам Максим Лебедев.
Основными материалами являются полимолочная кислота для прочности и термопластичный полиуретан для гибкости.
Не хватало автоматизированных инструментов проектирования и доступной 3D-печати для точной подгонки узлов.
В медицине, при создании адаптивных роботов, туристического снаряжения и даже в космических манипуляторах.
Тесты показали работоспособность конструкции на протяжении 18 000 циклов работы.
Москва выдвинула жесткие условия обеспечения безопасности в праздничные дни, на что Киев отреагировал неожиданным маневром, скрывающим иные намерения штаба.