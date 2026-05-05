Забытая идея треугольной застёжки-молнии: как гаражная разработка совершила прорыв в робототехнике

Инженеры из MIT превратили обычную застежку-молнию в мехатронный инструмент для трансформации объектов. Технология позволяет придавать жесткость мягким конструкциям простым щелчком — от туристических палаток до медицинских корсетов и робототехники.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use

Забытый чертеж из гаража

В 1985 году инженер Уильям Фримен подал заявку на грант, предложив идею трехсторонней молнии. Механизм подразумевал Y-образное соединение трех лент. Это переключало предметы между гибким и жестким состояниями. Заявку отклонили. Сам прототип с деревянными зубцами пылился в гараже почти 40 лет, пока исследователи из MIT не решили дать проекту вторую жизнь.

"Концептуально это элегантное решение задачи распределения нагрузок. В отличие от жестких соединений, Y-молния работает как динамический каркас", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Как работает Y-молния

Современная версия застежки создается с помощью 3D-печати. Специальный софт позволяет настраивать изгибы, углы и типы движения — от спирального до винтового. Разницу в прочности материалов демонстрирует таблица испытаний.

Тип пластика Основное свойство Полимолочная кислота Повышенная прочность конструкции Термопластичный полиуретан Высокая эластичность застежки

Данная технология напоминает инженерные решения прошлого, скрытые от глаз, подобно загадкам советской школы проектирования. Устройство выдерживает до 18 000 циклов срабатывания.

"Материалы с памятью формы или меняющейся жесткостью — это будущее индустрии. Но здесь важна чистота процесса печати", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.

От гипса до робототехники

Дизайнер Цзяцзи Ли подчеркивает: механизм трансформирует сложные пространственные формы. Палатки собираются за минуты, а роботы меняют геометрию конечностей. Y-молнию можно даже механизировать при помощи мотора.

Главная сложность — минимизация трения в Y-узле при максимальных нагрузках. Ошибки проектирования ведут к преждевременному износу пластика.

Это технологический скачок, сопоставимый с попытками управления композитными материалами в экстремальных условиях. Художники даже создали "распускающийся цветок", использующий этот принцип.

"Автоматизация таких узлов требует филигранной настройки приводов. Иначе система быстро заклинит", — предупредил в беседе с Pravda.Ru специалист по энергосистемам Максим Лебедев.

Ответы на популярные вопросы о Y-молнии

Из чего печатают застежки?

Основными материалами являются полимолочная кислота для прочности и термопластичный полиуретан для гибкости.

Почему ее не создали раньше?

Не хватало автоматизированных инструментов проектирования и доступной 3D-печати для точной подгонки узлов.

Где это пригодится?

В медицине, при создании адаптивных роботов, туристического снаряжения и даже в космических манипуляторах.

Насколько это долговечно?

Тесты показали работоспособность конструкции на протяжении 18 000 циклов работы.

