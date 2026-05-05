Атмосферное местечко на окраине системы: чем крошечный объект из пояса Койпера озадачил ученых

На окраине нашей звездной системы скрывается ледяной объект, который по всем правилам астрофизики не должен иметь "воздушной оболочки". Маленький странник из пояса Койпера заставил ученых пересмотреть взгляды на эволюцию небесных тел, продемонстрировав неожиданную активность там, где должна царить лишь вечная мерзлота.

Ледяной карлик с характером

Объект под названием (612533) 2002 XV 93 - скромный житель пояса Койпера диаметром меньше 500 километров. Это типичный плутино, чья судьба навечно связана орбитальным резонансом с далеким великаном Нептуном. Долгое время он считался безжизненным куском льда, но 10 января 2024 года всё изменилось. Астрономы из Киото под руководством Аримацу Ко зафиксировали момент "покрытия" — прохождения объекта перед звездой.

"Малые тела часто преподносят сюрпризы, но наличие газовой оболочки у объекта такого размера — это серьезный вызов текущим моделям. Мы привыкли к логике крупных планет, но здесь механика иная", — отметил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Как поймать невидимое

Если бы 2002 XV 93 был голым камнем, свет далекого светила исчезал бы мгновенно, как при выключении лампочки. Однако японские исследователи увидели обратное: свет звезды плавно гас и загорался в течение полутора секунд. Этот феномен — четкий след преломления лучей в очень тонком слое газа.

Характеристика Значение / Описание Давление у поверхности 100-200 нанобар Диаметр тела Менее 500 километров

Давление здесь в миллионы раз ниже земного — дышать такой средой невозможно, но именно она выдает присутствие летучих компонентов: метана, азота или угарного газа. Эти вещества способны существовать в газовой фазе даже при чудовищном холоде окраин нашей системы.

"С химической точки зрения, такие процессы говорят о наличии внутренних резервуаров веществ. Это не просто замерзшая глыба, а геологически активная система", — объяснила в беседе с Pravda.Ru учитель химии Марина Ефимова.

Почему это ставит науку в тупик

Главный вопрос остается открытым: откуда берется газ? Вариантов немного: либо вулканическая активность, либо медленная дегазация недр, либо следы древних космических столкновений. Объект 2002 XV 93 стал претендентом на звание "самого маленького тела с атмосферой", переворачивая всё, что мы знали о космическом строительстве из льда и пыли.

"Подобные открытия заставляют меняться. Раньше мы думали, что только крупные объекты способны удерживать газы, но реальность оказалась гораздо гибче наших теорий", — заявил в беседе с Pravda.Ru преподаватель естественных наук Кирилл Афонин.

Задача для будущих миссий — не просто сфотографировать далекий "плутино", а изучить его состав спектрально. Возможно, внутри 2002 XV 93 скрыта тайна, способная объяснить, как именно рождались первозданные миры Солнечной системы.

Ответы на популярные вопросы о 2002 XV93

Можно ли там увидеть небо как на Земле?

Нет, плотность атмосферы настолько мала, что визуально она не создает ни облаков, ни привычного нам синего небосвода.

Почему ученые раньше не замечали атмосферу?

Объект крайне мал и удален. Зафиксировать атмосферу удалось лишь благодаря редчайшему совпадению — покрытию звезды, которое позволили наблюдать современные точные инструменты.

Может ли там существовать жизнь?

Температуры на окраине системы близки к абсолютному нулю, что делает биологическую активность в известном виде практически невозможной.

Что такое "плутино"?

Это объекты, находящиеся в орбитальном резонансе 2:3 с Нептуном — на каждые три оборота планеты они совершают ровно два.

