Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сергей Белов

1123 метра мрака: почему амбициозный проект Колчака превратился в ледяной склеп под Уралом

Наука

Бетон крошится под пальцами. Воздух внутри горы застыл, превратившись в густой коктейль из сырости и могильного холода. Дидинский тоннель на Урале — это не просто заброшенный путепровод, а гигантский бетонный шрам в теле Коноваловского увала. Километр кромешной тьмы, где порталы в стиле средневековых крепостей охраняют пустоту. Здесь время не течет — оно капает со сводов вместе с ледяной грунтовой водой, которая в итоге и уничтожила этот грандиозный проект империи.

Старый железнодорожный тоннель
Фото: Pravda.ru by Сергей Белов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Старый железнодорожный тоннель

Кровь и рельсы: рождение в огне истории

Тоннель строили в 1918 году, когда старый мир разлетался в щепки под ударами штыков. Свод длиной 1123 метра пробивали кирками и динамитом в самый разгар Гражданской войны. Пока в городах гремели расстрелы, здесь, в глухой тайге, рождалась история инженерии, сопоставимая по дерзости с лучшими проектами эпохи. Это была ключевая точка Казанбургской железной дороги — артерия, по которой в Сибирь уходили эшелоны адмирала Колчака.

"Сооружения такого масштаба в условиях тотального дефицита ресурсов — это запредельный риск. Каменный портал, стилизованный под зубчатую башню, — не просто дизайн, а символ контроля над пространством", — объяснил специально для Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Стены тоннеля — слоеный пирог из технологий. Первозданная бутовая кладка сменяется грубыми советскими бетонными заплатками. Железные листы толщиной в палец пытались удержать горное давление, но гора оказалась сильнее. Сейчас по стенам тянутся ржавые крючья изоляторов, напоминающие скелет доисторического существа. Металл здесь гниет быстро, хотя некоторые стратегии охоты на прочность материалов показывают, что древние растворы порой держатся лучше современных.

Водный армагеддон и смерть гиганта

Проблема пришла не сверху, а снизу. Коварные грунтовые воды Урала превратили тоннель в подземную реку. Дренажная система захлебнулась. Железнодорожники годами вели безнадежную войну, скалывая лед с путей даже в разгар лета. Скорость поездов упала до 5 километров в час — мощные локомотивы ползли по тоннелю, как раненые звери. В 1995 году система сдалась. Последний состав прогрохотал по рельсам, и свет в конце тоннеля погас официально.

Параметр Значение
Длина сооружения 1123 метра
Год закрытия 1995
Срок эксплуатации 77 лет
Причина аварийности Грунтовые воды

"Дренаж — это фундамент безопасности. Когда вода начинает деформировать полотно, риск схода состава становится критическим. В Дидино стихия просто переиграла человека", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер Андрей Савельев.

Летом восточный портал превращается в болото, а зимой — в ледяное царство. Туристы идут по идеально гладкому прозрачному зеркалу, над которым нависают многотонные сталактиты. Если смотреть на эти формы через призму древних технологий природы, ледяные колонны кажутся прочнее бетона. В центре тоннеля, где царит абсолютная тишина, человек замирает. Вспышка фонаря выхватывает из тьмы надписи — философские послания художников, призывающие помнить, что всё проходит.

Золото Колчака и мертвые инженеры

Тьма всегда рождает чудовищ. Главная байка Дидино — история о самоубийстве инженера из-за кривизны свода. На деле изгиб был заложен в проект для гашения инерции составов и обхода скальных пород. Не менее живуча легенда о золоте Колчака, якобы замурованном в одной из 16 боковых ниш. Кладоискатели периодически пытаются штурмовать дренажные шахты, надеясь найти слитки в мутной воде. Но пока тоннель отдает только холод и ржавчину.

"Объекты такого типа всегда обрастают мифами. Это способ психики справиться с тревогой перед грандиозным и заброшенным пространством", — отметил эксперт Pravda.Ru антрополог Артём Климов.

Наверху, над сводами, до сих пор можно найти бетонные скелеты дотов. Воинская часть, охранявшая объект, давно расформирована. Остатки окопов заросли осинами, и только ветер гудит в вентиляционных шахтах. Это место — идеальный полигон для осознания хрупкости цивилизации. Пока мы ищем экстрасолнечные планеты, здесь, на Земле, природа за тридцать лет почти полностью переварила километровый бетонный монолит.

Ответы на популярные вопросы о Дидинском тоннеле

Можно ли проехать через тоннель на машине?

Нет, порталы частично засыпаны, а внутри постоянно стоит вода или лежит толстый слой льда. Проход возможен только пешком при наличии хорошей экипировки.

Правда ли, что в тоннеле есть скрытые уровни?

Ниже основного хода расположена развитая система дренажных коллекторов и вентиляционных штолен. Они небезопасны из-за обрушений и высокого уровня воды.

Когда лучше всего посещать объект?

Зима — идеальное время. Вода замерзает, превращаясь в надежный пол, а своды украшаются уникальными ледяными образованиями.

Читайте также

Экспертная проверка: ученый-физик Дмитрий Лапшин, инженер по водоснабжению Андрей Савельев, антрополог Артём Климов
Автор Сергей Белов
Белов Сергей Николаевич — историк науки с 27-летним стажем. Изучает развитие научных идей, институтов и научных школ.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы урал наука ученые история архитектура исследование
Новости Все >
Между солнцем и дождем: метеорологи оценили шансы на ясное небо в Москве 9 мая
Портал для токсинов: почему эксперты не советуют открывать окна в городе
Образ против нейросети: почему Водонаева отказывается признавать треки Павла Дурова
Любовь в объективе: как мысли о Брэдли Купере помогают Джиджи Хадид блистать на публике
Градус преткновения: как поездка на шашлыки превращается в досмотр ГИБДД
Охота на миллизаряды: физики из США готовят революцию в поиске частиц
Квартира по цене комнаты? В чем подвох самых дешевых объявлений Москвы, которые лучше пролистать
Верховный суд РФ подтвердил запрет на завершение обгона через сплошную линию
Беззаботность в прошлом: почему дети Татьяны Лазаревой* мечтают о возвращении на родину
Ошибка в миллионы тонн: как новые габариты Юпитера меняют физику газовых гигантов
Сейчас читают
Зеленский выбросил белый флаг: Минобороны РФ не на шутку напугало киевский режим
Мир. Новости мира
Зеленский выбросил белый флаг: Минобороны РФ не на шутку напугало киевский режим
Минус полчаса у зеркала: как заставить тонкие пряди выглядеть как копна волос из рекламы шампуня
Красота и стиль
Минус полчаса у зеркала: как заставить тонкие пряди выглядеть как копна волос из рекламы шампуня
Плитка это прошлый век: садовая дорожка за один день быстро стильно и почти бесплатно
Недвижимость
Плитка это прошлый век: садовая дорожка за один день быстро стильно и почти бесплатно
Популярное
Зеленский выбросил белый флаг: Минобороны РФ не на шутку напугало киевский режим

Москва выдвинула жесткие условия обеспечения безопасности в праздничные дни, на что Киев отреагировал неожиданным маневром, скрывающим иные намерения штаба.

Зеленский выбросил белый флаг: Минобороны РФ не на шутку напугало киевский режим
Молчание длиной в жизнь: кошмар на дне океана заставил Жака-Ива Кусто сжечь секретные отчеты
Молчание длиной в жизнь: кошмар на дне океана заставил Жака-Ива Кусто сжечь секретные отчеты
Нефтяной пожар в ОАЭ: разведка Ирана вскрыла кровавую диверсию военных США
Земля превратится в бетон: роковая ошибка с золой, которую совершают 90% неопытных дачников
Пашинян доигрался: визит Зеленского в Ереван ставит под удар экономику страны Любовь Степушова Итоговый взгляд на апрель 2026 года в зоне СВО: динамика перехвата дронов, авиабомб и ракет Андрей Николаев География по версии ЕС: Крым не Россия, Голаны не Израиль, а карта мира — политическая салфетка Юрий Бочаров
Русофобский говор в Ереване: Медведев вскрыл истинное лицо предателей на саммите Армения — ЕС
Запад признал капитуляцию: Путин в Майами может нанести фатальный удар по ЕС
Конец миграционной вольницы: силовики Душанбе теперь под прямым надзором Кремля
Конец миграционной вольницы: силовики Душанбе теперь под прямым надзором Кремля
Последние материалы
Дух Анкориджа их не волнует: Госдеп США одобрил поставку Киеву управляемых авиабомб JDAM
738 дней над бездной: как обычная женщина обманула смерть и лесорубов на высоте 60 метров
Клубничный фейерверк на грядках: пять сортов-выживальщиков, которым не страшны заморозки
Охотник на акул размером с автобус: этот невидимый хозяин бездны держит в страхе ночной океан
Гости на пороге, а в холодильнике пусто? Секретный салат из 3-х ингредиентов, который сметают со стола первым
Электронная петля Тегерана: каждый танкер в проливе теперь обязан ждать письма от КСИР
Портал для токсинов: почему эксперты не советуют открывать окна в городе
Образ против нейросети: почему Водонаева отказывается признавать треки Павла Дурова
Город устал от тяжести: компактные аксессуары вернули образам аккуратность и статус
Скумпия захватывает сердца дачников: пять причин променять розарий на это пушистое чудо
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.