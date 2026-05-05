Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Никитин

Райские уголки, ставшие кладбищами: 6 городов-призраков, где сама земля пытается убить человека

Наука

Земля усеяна шрамами, которые оставил после себя человек в погоне за ресурсами. Эти локации — не просто декорации для постапокалиптических фильмов. Это физическое воплощение токсичного наследия, где радиация, ртуть и ядовитая пыль заменили кислород. Здесь тишина давит на виски, а каждый вдох может стать билетом в один конец. Мы привыкли доминировать над природой, но в этих городах она возвращает долги, превращая уютные улицы в зоны отчуждения.

Затопленная деревня
Фото: Pravda.ru by Олег Никитин, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Затопленная деревня

Виттенум: Асбестовый саван Австралии

Виттенум — место, которое официально стерли с лица планеты. Когда-то здесь кипела жизнь, подпитываемая добычей голубого асбеста. Проблема в том, что этот минерал — крошечные иглы, которые впиваются в легкие и остаются там навсегда. Горнодобывающая жадность привела к тому, что город стал самой опасной точкой в Южном полушарии. Правительство Австралии пошло на радикальный шаг: изменение ландшафта в юридическом поле. Поселение вычеркнули из реестров, сняли все дорожные указатели и отключили электричество в 2006 году.

Нью-Идрия: Ртутное проклятие Калифорнии

Нью-Идрия напоминает об эпохе, когда ртуть считалась новой нефтью. В 1854 году здесь открыли второй по величине рудник в США. Город процветал, пока в 1972 году шахты не закрылись, оставив после себя ядовитый кисель. Сегодня более сотни зданий медленно гниют под калифорнийским солнцем. Но главная беда скрыта под землей. Токсичные стоки ртути отравляют местную экосистему, что заставило власти признать город объектом Суперфонда EPA. Посетители рискуют столкнуться с тяжелыми металлами, которые накапливаются в организме незаметно.

Загрязнение воды тяжелыми металлами — это проблема, сопоставимая по масштабам с крупными ошибками в безопасности на секретных объектах. Здесь природа пытается залечить раны, но ртуть — это яд, который не имеет срока годности. Огороженные территории и знаки "Опасно" — единственный закон, который здесь действует.

Джамана: Медное озеро Румынии

Джамана — это румынская Атлантида, законсервированная в отходах медной шахты. В 1970-х годах плодородные земли превратились в разноцветное болото. Власти решили превратить долину в отстойник для шлама. Теперь над ядовитой жижей возвышается только шпиль сельской церкви. Это аномальная зона, созданная руками человека. Концентрация тяжелых металлов в озере запредельная. Несмотря на это, несколько стариков отказались уезжать, перебравшись чуть выше по склону, наблюдая, как их прошлое тонет в токсичном иле.

Кантубек: Остров биологических угроз

Остров Возрождения в Узбекистане десятилетиями скрывал Кантубек — город ученых и военных. Здесь находился полигон "Бархан", где тестировали биологическое оружие. Сибирская язва, чума и туляремия — это не полный список того, что распыляли над островом. В 1992 году полигон бросили в спешке. Секретные объекты превратились в руины, а опасные штаммы теоретически могли сохраниться в могильниках. Сегодня Кантубек — это скелет в пустыне, напоминающий о временах, когда биология служила инструментом уничтожения.

"Работы на таких объектах, как Кантубек, требуют максимального уровня защиты. Опасность представляют не только старые запасы, но и зараженная почва", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru Виталий Корнеев.

Сентрейлия: Подземный ад Пенсильвании

В Сентрейлии земля в буквальном смысле горит под ногами. В 1962 году кто-то решил сжечь мусор в заброшенной шахте, и угольные пласты под городом вспыхнули. Этот пожар не могут потушить уже более 60 лет. Улицы пересекают глубокие трещины, из которых валит сернистый газ. Сегодня в городе осталось всего 5 человек. Они живут на пороховой бочке, игнорируя предупреждения о неустойчивом грунте. Именно эта атмосфера вдохновила создателей Silent Hill — города, где реальность плавится от жара.

Город Главный поражающий фактор
Виттенум Асбестовое волокно
Нью-Идрия Ртутные испарения и стоки
Сентрейлия Угарный газ и провалы грунта
Кантубек Патогенные микроорганизмы

Припять: Атомная тишина

Припять — икона техногенных катастроф. 26 апреля 1986 года мир разделился на "до" и "после". Атомный город, построенный для комфортной жизни, превратился в ловушку всего за одну ночь. Дозиметры здесь сходят с ума в так называемых "горячих точках", где осели частицы плутония и стронция. Поведение видов в этой зоне изменилось: природа берет свое, поглощая бетонные коробки, но радиационный фон остается невидимым врагом на тысячи лет вперед.

"Припять будет опасной до тех пор, пока не распадутся изотопы с периодом в тысячи лет. Любой туризм здесь — это игра с вероятностью", — отметил специалист Pravda.Ru Дмитрий Лапшин.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли жить в Виттенуме сейчас?

Нет. По состоянию на 2025 год постоянных жителей не осталось. Город полностью выведен из эксплуатации и признан смертельно опасным для длительного пребывания.

Почему нельзя потушить Сентрейлию?

Пожар полыхает в угольных пластах на глубине до ста метров. Стоимость такой операции превышает все разумные пределы, а риск обрушения грунта делает работы невозможными.

Остались ли биологические угрозы на острове Возрождения?

Экспедиции США в начале 2000-х проводили дезинфекцию могильников сибирской язвы. Однако риск случайных находок или сохранения жизнеспособных спор в почве все еще существует.

Читайте также

Экспертная проверка: инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев, учёный-физик Дмитрий Лапшин
Автор Олег Никитин
Никитин Олег Валерьевич — инженер по охране окружающей среды, специалист по промышленной экологии и контролю выбросов, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы наука ученые история экология исследование биологическое оружие
Новости Все >
Очень здорово, что скоро у нас не будет взиматься подоходный налог с населения... — писала газета Труд 6 мая 1960 года
Дорогое видео: как скрытая съёмка Лерчек обернулась для девушки потерей клубной карты
Гудки вместо ответа: в мэрии Новосибирска нашлись линии, где горожан ждёт тишина
Цена бесплатного совета: как нейросети вводят в заблуждение пользователей во Владивостоке
Старость под микроскопом: почему водителям 60+ станет сложнее пройти медкомиссию
Археологи нашли в Шотландии деревянную платформу возрастом более 5000 лет
Центр Киева может превратиться в декорации для триллера: железное терпение Москвы закончилась
Апрельский переполох в автосалонах: семь марок ударили по карману, и это только начало
Ни мира, ни войны: почему Ближний Восток замер в странном ожидании и чем это обернётся
Ипотека перестанет грабить: хитрости, которые срезают до 25% от стоимости любой квартиры
Сейчас читают
Чёрное золото рождается прямо в куче: простая закваска ускоряет компост и даёт результат за 14 дней
Садоводство, цветоводство
Чёрное золото рождается прямо в куче: простая закваска ускоряет компост и даёт результат за 14 дней
Мясо держит сок до последнего кусочка: кубанский способ делает шашлык мягким и насыщенным
Еда и рецепты
Мясо держит сок до последнего кусочка: кубанский способ делает шашлык мягким и насыщенным
Земля превратится в бетон: роковая ошибка с золой, которую совершают 90% неопытных дачников
Садоводство, цветоводство
Земля превратится в бетон: роковая ошибка с золой, которую совершают 90% неопытных дачников
Популярное
Зеленский выбросил белый флаг: Минобороны РФ не на шутку напугало киевский режим

Москва выдвинула жесткие условия обеспечения безопасности в праздничные дни, на что Киев отреагировал неожиданным маневром, скрывающим иные намерения штаба.

Зеленский выбросил белый флаг: Минобороны РФ не на шутку напугало киевский режим
Молчание длиной в жизнь: кошмар на дне океана заставил Жака-Ива Кусто сжечь секретные отчеты
Молчание длиной в жизнь: кошмар на дне океана заставил Жака-Ива Кусто сжечь секретные отчеты
Нефтяной пожар в ОАЭ: разведка Ирана вскрыла кровавую диверсию военных США
Русофобский говор в Ереване: Медведев вскрыл истинное лицо предателей на саммите Армения — ЕС
Пашинян доигрался: визит Зеленского в Ереван ставит под удар экономику страны Любовь Степушова Итоговый взгляд на апрель 2026 года в зоне СВО: динамика перехвата дронов, авиабомб и ракет Андрей Николаев География по версии ЕС: Крым не Россия, Голаны не Израиль, а карта мира — политическая салфетка Юрий Бочаров
Конец миграционной вольницы: силовики Душанбе теперь под прямым надзором Кремля
Запад признал капитуляцию: Путин в Майами может нанести фатальный удар по ЕС
Земля превратится в бетон: роковая ошибка с золой, которую совершают 90% неопытных дачников
Земля превратится в бетон: роковая ошибка с золой, которую совершают 90% неопытных дачников
Последние материалы
Вернуть былую форму за три недели: пошаговая стратегия домашних упражнений для новичков
Дорогое видео: как скрытая съёмка Лерчек обернулась для девушки потерей клубной карты
Тишина у моря и доступный сервис: как выглядит отдых на побережье Дагестана вдали от суеты
Гудки вместо ответа: в мэрии Новосибирска нашлись линии, где горожан ждёт тишина
Биологическая крепость: создаем непреодолимые барьеры для клещей на дачном участке
Цена бесплатного совета: как нейросети вводят в заблуждение пользователей во Владивостоке
Больше, чем просто десерт: тонкое искусство создания домашнего Птичьего молока
Старость под микроскопом: почему водителям 60+ станет сложнее пройти медкомиссию
Земля как капля сиропа: ученые раскрыли тайну странного проседания почвы в Турции
Археологи нашли в Шотландии деревянную платформу возрастом более 5000 лет
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.