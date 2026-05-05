Андрей Ворошилов

Ваш пульс бьёт по старым догмам: сердце восстанавливается после инфаркта, пока вы даже не знали

Наука

Сердечный приступ всегда считался окончательным приговором для тканей органа. Рубец вместо мышцы — это финал, который врачи привыкли видеть на мониторах десятилетиями. Но команда из Сиднейского университета перевернула догму вверх дном. Сердце человека обладает "спящим" механизмом самовосстановления. Оно умеет создавать новые клетки даже после катастрофического удара.

Мужчина держится за грудь на фоне риска сердечных заболеваний

Миф о невосстанавливаемом органе

Классическая медицина десятилетиями твердила: кардиомиоциты — клетки сердечной мышцы — не делятся. Инфаркт забирает до трети "рабочей силы" сердца, оставляя после себя лишь инертный шрам. Это снижает эффективность насоса, что приводит к хронической сердечной недостаточности. В отличие от разрушающейся IT-инфраструктуры, которую некому чинить, — вспомните, как похоронили Windows 10 в Париже, — человеческое тело оказалось хитрее.

"Это действительно серьезный прорыв в понимании физиологии. Мы долго считали миокард консервативной средой, где после гибели клеток наступает только фиброз. Наблюдение за митозом клеток в живой ткани меняет правила игры", — объяснил в беседе с Pravda. Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Как ученые подсмотрели за клетками

Исследователи использовали образцы тканей, полученные у пациентов во время плановых операций шунтирования. Изучение живых моделей позволило увидеть процесс деления в реальном времени. Аналогичные эффекты фиксировались ранее только у лабораторных мышей, что в биологических исследованиях не всегда коррелирует с результатами для человека. В этот раз доказательства получены напрямую из человеческого источника.

Параметр Старая модель
Регенерация мышц Отсутствует
Последствия инфаркта Только рубец (фиброз)

Доктор Роберт Хьюм подчеркнул масштаб открытия: "До сих пор мы считали, что, поскольку клетки сердца погибают после инфаркта, эти области сердца повреждаются необратимо, из-за чего сердце хуже перекачивает кровь к органам тела. Наше исследование показывает, что, хотя на сердце после инфаркта остается рубец, оно производит новые мышечные клетки, что открывает новые возможности".

"На фундаментальном уровне это напоминает галактический каннибализм, где старые структуры жертвуют собой ради поддержания жизни системы. Важно, чтобы этот биологический резерв не был подавлен современными токсичными методами терапии", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru ученый-химик Илья Сафронов.

От биологического ремонта к терапии

Цель ученых — не просто констатировать факт деления клеток кардиомиоцитов. Они стремятся разогнать этот процесс. В австралийских условиях, где ежегодно фиксируется острая нехватка донорских органов, даже небольшое усиление регенерации может стать спасением. В отличие от мощностей суперкомпьютеров, которые растут экспоненциально, живая ткань требует тонкой настройки протеинов-триггеров.

"Любой процесс репарации в организме лимитирован доступным метаболическим ресурсом. Если мы научимся перенаправлять сигнальные белки на стимуляцию митоза в зоне некроза, мы избежим дефицита пересадок", — отметил в беседе с Pravda. Ru биофизик Алексей Корнилов.

Ответы на популярные вопросы о регенерации сердца

Значит ли это, что инфаркт больше не опасен?

Нет. Инфаркт остается смертельной угрозой. Регенеративный ответ сердца пока слишком слаб, чтобы компенсировать полную потерю функций органа.

Почему раньше этого не замечали?

Технологии забора и анализа живых тканей сердца человека были ограничены. Ранее ученые полагались на косвенные данные или модели на животных.

Как планируют усиливать этот процесс?

Через идентификацию и активацию белков, которые отвечают за клеточное деление и восстановление тканей в организме.

Когда ждать методы лечения в клиниках?

Исследование находится на ранней стадии. Предстоит разработать протоколы доставки препаратов, которые будут воздействовать на клетки сердца.

Экспертная проверка: ученый-физик Дмитрий Лапшин, ученый-химик Илья Сафронов, биофизик Алексей Корнилов
Автор Андрей Ворошилов
Ворошилов Андрей Владимирович — биолог с 21-летним стажем. Изучает экосистемы, взаимодействие видов и влияние человека на природу.
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
Темы инфаркт медицина здоровье
