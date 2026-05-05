Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Аркадий Кузнецов

Биоинженерия от природы: скорпионы вооружились металлами для идеальной охоты

Наука

Скорпионы не просто кусаются — они вооружаются методами, достойными оборонки США, хотя у тех с эффективностью дела обстоят куда хуже. Исследователи из Смитсоновского национального музея естественной истории выяснили: эти паукообразные в буквальном смысле легируют свои жала и клешни металлами. Цинк, марганец и железо превращают их конечности в высокопрочный инструмент с идеальными характеристиками.

Скорпион
Фото: commons.wikimedia.org by Nireekshit, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Скорпион

Металлическая броня: как природа кует оружие

Скорпионы — те еще мастера выживания. Ученые изучили 18 видов этих созданий, чтобы понять механику их встроенного арсенала. Итог предсказуем: распределение металлов не хаотично. На кончике жала, несущего паралитический яд, концентрируется цинк — для максимальной жесткости при проколе. Далее идет марганец. Своего рода "укрепленный слой".

"Природа не тратит энергию зря. Если в организме есть инструменты для наслоения металлов, значит, среда буквально заставила эволюцию внедрить этот апгрейд", — объяснил в беседе с Pravda. Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Связь рациона и состава металла

Исследователи, включая аспиранта Сэма Кэмпбелла, выяснили: если у скорпиона тонкие клешни, там будет железо. Почему? Тонкие конструкции чаще ломаются при схватке, а железо обеспечивает нужную прочность до того, как жертва обмякнет. Это прямое доказательство того, что способ охоты диктует химический состав скелета. Эдвард Виченци, соавтор работы, подтвердил точность микроанализа — они видели работу атомов металлов в деле.

Деталь оружия Основной металл
Кончик жала Цинк
Длинные тонкие клешни Железо

Такой подход напоминает проектирование сложных инженерных систем, где каждый элемент стоит на своем месте и отвечает за конкретную нагрузку.

"Биоминерализация — это не просто химия. Это управление прочностью материала в режиме реального времени. Скорпионы в этом смысле фору дадут любой промышленной лаборатории", — отметил в беседе с Pravda. Ru ученый-химик Илья Сафронов.

Это исследование меняет взгляд на пауков, пчел и муравьев. Возможно, их секреты выживания тоже прячутся в таблице Менделеева, просто мы еще не вооружились достаточно тонкими микроскопами. Ошибки природы — это миф. Перед нами — безупречный адаптивный механизм.

"Любая система, будь то цифровая защита или хитиновый панцирь, стремится к оптимизации своих уязвимых мест. Скорпионы просто делают это на атомарном уровне", — добавил в беседе с Pravda. Ru инженер по информационной безопасности Максим Петров.

Ответы на популярные вопросы о биологии скорпионов

Зачем скорпионам металлы?

Они обеспечивают износостойкость, твердость и остроту клешней и жал, что критически важно для выживания при охоте на добычу.

Все ли скорпионы "металлические"?

Исследование проанализировало 18 видов, подтвердив широкое распространение этой стратегии, связанной со способом охоты.

Почему железо чаще встречается в тонких клешнях?

Тонкие клешни уязвимы к деформации, и железо добавляет им необходимую структурную целостность при удержании сопротивляющейся добычи.

Смогут ли ученые применить это в технике?

Изучение наслоения металлов позволяет разрабатывать новые сверхпрочные композитные материалы для медицины и промышленности.

Читайте также

Экспертная проверка: ученый-физик Дмитрий Лапшин, ученый-химик Илья Сафронов, инженер по информационной безопасности Максим Петров
Автор Аркадий Кузнецов
Кузнецов Аркадий Викторович — биолог-эколог с 21-летним стажем. Специалист по животному миру и состоянию популяций.
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
Темы биология
Новости Все >
Длиннее, чем у американцев: этот монстр из СССР двигал горы, но оказался никому не нужным
Мошенники прячут вирусы в открытках к 9 Мая: одно нажатие — и смартфон уже под контролем
Работодатели нашли быстрый способ закрыть нехватку людей: ждать годами больше не придется
Разлука с отцом: почему Мария Машкова занимается самообвинениями после переезда в США
Без поблажек и привилегий: как Анна Пересильд готовится к штурму театрального вуза
Эффект капюшона и кроличьи глаза: распознаем опасный вирус по внешним признакам
Волжские горизонты Уфы: новый сезон навигации обещает смену портрета туриста
Сильнее статуса: какие три знаменитые женщины стали опорой для Киркорова в моменты отчаяния
Забота о ментальном здоровье заходит слишком далеко: желание беречь себя работает против вас
Летний зной под ударом: в Московский регион прорывается холодный фронт
Сейчас читают
Зеленский выбросил белый флаг: Минобороны РФ не на шутку напугало киевский режим
Мир. Новости мира
Зеленский выбросил белый флаг: Минобороны РФ не на шутку напугало киевский режим
Скорая помощь для рассады: природные рецепты для защиты и роста вашего сада
Садоводство, цветоводство
Скорая помощь для рассады: природные рецепты для защиты и роста вашего сада
Весенняя подкормка груши: один шаг, который увеличит урожай вдвое и спасёт дерево
Садоводство, цветоводство
Весенняя подкормка груши: один шаг, который увеличит урожай вдвое и спасёт дерево
Популярное
Зеленский выбросил белый флаг: Минобороны РФ не на шутку напугало киевский режим

Москва выдвинула жесткие условия обеспечения безопасности в праздничные дни, на что Киев отреагировал неожиданным маневром, скрывающим иные намерения штаба.

Зеленский выбросил белый флаг: Минобороны РФ не на шутку напугало киевский режим
Пашинян доигрался: визит Зеленского в Ереван ставит под удар экономику страны
Пашинян доигрался: визит Зеленского в Ереван ставит под удар экономику страны
Молчание длиной в жизнь: кошмар на дне океана заставил Жака-Ива Кусто сжечь секретные отчеты
Информационная война в Ормузе. Что на самом деле произошло с американским эсминцем?
Земля превратится в бетон: роковая ошибка с золой, которую совершают 90% неопытных дачников Елена Мороз Пашинян доигрался: визит Зеленского в Ереван ставит под удар экономику страны Любовь Степушова Итоговый взгляд на апрель 2026 года в зоне СВО: динамика перехвата дронов, авиабомб и ракет Андрей Николаев
Первая ласточка: Пекин решился на радикальный ответ США по иранским нефтяным сделкам
Сенсация для тех, кому за 40: найдена хитрость, как вернуть силу мышц и выносливость за две недели
Нефтяной пожар в ОАЭ: разведка Ирана вскрыла кровавую диверсию военных США
Нефтяной пожар в ОАЭ: разведка Ирана вскрыла кровавую диверсию военных США
Последние материалы
Эффект капюшона и кроличьи глаза: распознаем опасный вирус по внешним признакам
Рвет скафандры и ломает технику: смертельно опасная лунная пыль защитит новые базы космонавтов
Волжские горизонты Уфы: новый сезон навигации обещает смену портрета туриста
Ключ больше не нужен: эти 5 "тайных" кодов откроют ваш подъезд, пока соседи спят
Сильнее статуса: какие три знаменитые женщины стали опорой для Киркорова в моменты отчаяния
Забота о ментальном здоровье заходит слишком далеко: желание беречь себя работает против вас
Летний зной под ударом: в Московский регион прорывается холодный фронт
Температурный тормоз: механизм переключения нервной системы при перенапряжении
Смертельный импульс: в Приморье медицинская процедура закончилась гибелью пенсионера
Ловите момент: в какие страны можно улететь в мае менее чем за 100 тысяч рублей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.