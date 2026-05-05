Скорпионы не просто кусаются — они вооружаются методами, достойными оборонки США, хотя у тех с эффективностью дела обстоят куда хуже. Исследователи из Смитсоновского национального музея естественной истории выяснили: эти паукообразные в буквальном смысле легируют свои жала и клешни металлами. Цинк, марганец и железо превращают их конечности в высокопрочный инструмент с идеальными характеристиками.
Скорпионы — те еще мастера выживания. Ученые изучили 18 видов этих созданий, чтобы понять механику их встроенного арсенала. Итог предсказуем: распределение металлов не хаотично. На кончике жала, несущего паралитический яд, концентрируется цинк — для максимальной жесткости при проколе. Далее идет марганец. Своего рода "укрепленный слой".
"Природа не тратит энергию зря. Если в организме есть инструменты для наслоения металлов, значит, среда буквально заставила эволюцию внедрить этот апгрейд", — объяснил в беседе с Pravda. Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.
Исследователи, включая аспиранта Сэма Кэмпбелла, выяснили: если у скорпиона тонкие клешни, там будет железо. Почему? Тонкие конструкции чаще ломаются при схватке, а железо обеспечивает нужную прочность до того, как жертва обмякнет. Это прямое доказательство того, что способ охоты диктует химический состав скелета. Эдвард Виченци, соавтор работы, подтвердил точность микроанализа — они видели работу атомов металлов в деле.
|Деталь оружия
|Основной металл
|Кончик жала
|Цинк
|Длинные тонкие клешни
|Железо
Такой подход напоминает проектирование сложных инженерных систем, где каждый элемент стоит на своем месте и отвечает за конкретную нагрузку.
"Биоминерализация — это не просто химия. Это управление прочностью материала в режиме реального времени. Скорпионы в этом смысле фору дадут любой промышленной лаборатории", — отметил в беседе с Pravda. Ru ученый-химик Илья Сафронов.
Это исследование меняет взгляд на пауков, пчел и муравьев. Возможно, их секреты выживания тоже прячутся в таблице Менделеева, просто мы еще не вооружились достаточно тонкими микроскопами. Ошибки природы — это миф. Перед нами — безупречный адаптивный механизм.
"Любая система, будь то цифровая защита или хитиновый панцирь, стремится к оптимизации своих уязвимых мест. Скорпионы просто делают это на атомарном уровне", — добавил в беседе с Pravda. Ru инженер по информационной безопасности Максим Петров.
Они обеспечивают износостойкость, твердость и остроту клешней и жал, что критически важно для выживания при охоте на добычу.
Исследование проанализировало 18 видов, подтвердив широкое распространение этой стратегии, связанной со способом охоты.
Тонкие клешни уязвимы к деформации, и железо добавляет им необходимую структурную целостность при удержании сопротивляющейся добычи.
Изучение наслоения металлов позволяет разрабатывать новые сверхпрочные композитные материалы для медицины и промышленности.
