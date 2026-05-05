Алексей Руднев

Рвет скафандры и ломает технику: смертельно опасная лунная пыль защитит новые базы космонавтов

Лунная пыль когда-то была главным кошмаром инженеров. Реголит — острый, как битое стекло, порошок — забивался в скафандры, ломал сложные механизмы и грозил здоровью астронавтов. Ученые из Rice University решили перевернуть игру. Вместо бегства от "серого врага" они предлагают превратить его в фундамент для колонии.

Фото: Pravda.ru by Сергей Белов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Реголит как арматура

Команда под руководством Денизхана Яваша при участии Ашрафа Баставроса провела серию экспериментов. Они внедрили симулянт лунного грунта в современные полимерные композиты. Эти инженерные решения обычно используют в аэрокосмической отрасли из-за их легкости и прочности. Результаты оказались ошеломляющими. Прочность и ударная вязкость конструкций, "прошитых" лунной грязью, выросли на 30-40%.

"Интеграция абразива в матрицу вместо попыток его отфильтровать — классический пример смены вектора. Это спасает логистику, ведь доставлять всё с Земли — непозволительная роскошь", — объяснил в беседе с Pravda. Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Исследователи поняли: пыль не нужно изгонять. Она обязана работать на базу. Если раньше архитекторы аномальных территорий и экстремальных зон искали способы герметизации, то здесь мы видим создание "небесного бетона". Это критически важно для строительства жилых модулей и защитных куполов на спутнике Земли. Зависимость от земных поставок падает до минимума.

Параметр Изменение при использовании реголита
Механическая прочность Рост на 30-40%
Ударная вязкость Рост на 30-40%

Ученые уверены, что адаптация материалов прямо на месте — единственный путь для долгосрочных миссий. Луна перестает быть полигоном для тестов и превращается в карьер для стройки.

"Работа с композитами, где наполнитель — продукт местной среды, резко снижает техногенные риски при транспортировке массы с Земли", — отметил в беседе с Pravda. Ru инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.

Этот подход напоминает, как спасатели в глубокой древности или сложных экспедициях использовали подручные средства для выживания. Только здесь ставки выше, а материал — инопланетный реголит.

"Создание армированных структур на базе того, что лежит у тебя под ногами — это буквально высший пилотаж материаловедения", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru ученый-химик Илья Сафронов.

Ответы на популярные вопросы о лунной пыли

Почему реголит опасен?

Он состоит из острых частиц, которые при попадании в механизмы работают как абразив, а в легких человека способны вызвать серьезное раздражение.

В чем инновация ученых из Rice University?

Они перешли от попыток очистки поверхности к интеграции пыли в структуру прочных полимерных композитов.

Насколько эффективен такой композит?

Испытания показали прирост механической прочности и ударной вязкости на 30-40%.

Зачем это нужно для колонизации?

Бортовая логистика критически дорога, поэтому использование местных материалов снижает зависимость от Земли.

Экспертная проверка: ученый-физик Дмитрий Лапшин, инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев, ученый-химик Илья Сафронов
Автор Алексей Руднев
Руднев Алексей Михайлович — астрофизик с 14-летним стажем. Понятно объясняет космические процессы и астрофизические явления.
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
Темы луна космос технологии строительство
