Лунная пыль когда-то была главным кошмаром инженеров. Реголит — острый, как битое стекло, порошок — забивался в скафандры, ломал сложные механизмы и грозил здоровью астронавтов. Ученые из Rice University решили перевернуть игру. Вместо бегства от "серого врага" они предлагают превратить его в фундамент для колонии.
Команда под руководством Денизхана Яваша при участии Ашрафа Баставроса провела серию экспериментов. Они внедрили симулянт лунного грунта в современные полимерные композиты. Эти инженерные решения обычно используют в аэрокосмической отрасли из-за их легкости и прочности. Результаты оказались ошеломляющими. Прочность и ударная вязкость конструкций, "прошитых" лунной грязью, выросли на 30-40%.
"Интеграция абразива в матрицу вместо попыток его отфильтровать — классический пример смены вектора. Это спасает логистику, ведь доставлять всё с Земли — непозволительная роскошь", — объяснил в беседе с Pravda. Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.
Исследователи поняли: пыль не нужно изгонять. Она обязана работать на базу. Если раньше архитекторы аномальных территорий и экстремальных зон искали способы герметизации, то здесь мы видим создание "небесного бетона". Это критически важно для строительства жилых модулей и защитных куполов на спутнике Земли. Зависимость от земных поставок падает до минимума.
|Параметр
|Изменение при использовании реголита
|Механическая прочность
|Рост на 30-40%
|Ударная вязкость
|Рост на 30-40%
Ученые уверены, что адаптация материалов прямо на месте — единственный путь для долгосрочных миссий. Луна перестает быть полигоном для тестов и превращается в карьер для стройки.
"Работа с композитами, где наполнитель — продукт местной среды, резко снижает техногенные риски при транспортировке массы с Земли", — отметил в беседе с Pravda. Ru инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.
Этот подход напоминает, как спасатели в глубокой древности или сложных экспедициях использовали подручные средства для выживания. Только здесь ставки выше, а материал — инопланетный реголит.
"Создание армированных структур на базе того, что лежит у тебя под ногами — это буквально высший пилотаж материаловедения", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru ученый-химик Илья Сафронов.
Он состоит из острых частиц, которые при попадании в механизмы работают как абразив, а в легких человека способны вызвать серьезное раздражение.
Они перешли от попыток очистки поверхности к интеграции пыли в структуру прочных полимерных композитов.
Испытания показали прирост механической прочности и ударной вязкости на 30-40%.
Бортовая логистика критически дорога, поэтому использование местных материалов снижает зависимость от Земли.
Москва выдвинула жесткие условия обеспечения безопасности в праздничные дни, на что Киев отреагировал неожиданным маневром, скрывающим иные намерения штаба.