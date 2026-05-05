Сергей Белов

Живые под тоннами льда? Роковая тайна ледника Вера, который спасатели побоялись раскапывать в 89-м

Памир не прощает ошибок, но в истории с группой Петра Клочкова он превзошел сам себя. Шесть человек не просто погибли — они дематериализовались. В горах остаются обломки палаток, рваные спальники, консервные банки или выцветшие на солнце штормовки. Здесь — абсолютный ноль. Пустота, растянувшаяся на тридцать пять лет. Летом 1989 года ленинградские туристы вошли в зону вечных снегов и не вернулись даже в виде печальных находок спасательных экспедиций.

Фото: Pravda.ru by Сергей Белов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Логистика исчезновения: маршрут в никуда

Группа Клочкова была классическим продуктом советской школы спортивного туризма. Петр Клочков, Ирина Лебедева, Леонид Локшин, супруги Хрустовские и юный Евгений Вол — субординация, дисциплина, опыт. Памир — это не прогулка, а столкновение с гигантской системой, где замерзший лед и камни живут по своим законам. Из-за жестких правил бюрократии им пришлось взять девятнадцатилетнего Женю Вола, чтобы добрать необходимый минимум в шесть человек для пятой категории сложности. Это решение часто называют роковым, но горы убивают и мастеров спорта.

"При формировании групп в СССР часто шли на компромиссы. Новичок в походе высшей категории — это балласт, который в критической ситуации становится катализатором катастрофы", — отметил учёный-физик Дмитрий Лапшин.

18 июля они оставили записку на перевале Рыжий. Это последний физический след их существования. Дальше — только предполагаемые линии на карте. Группа шла с опережением графика, что в альпинизме иногда хуже, чем опоздание. Высокий темп изматывает, притупляет бдительность. Они должны были забрать "заброску" — еду и топливо, спрятанные на обратный путь у ледника Шагазы. Но к еде никто не прикоснулся. Это значит, что напряжение сошло на нет вместе с жизнью участников задолго до финиша.

Когда 7 августа Клочков не вышел на связь, машина спасения заработала на полную мощность. Но искать людей на 200 квадратных километрах вертикального ада — это как ловить вычислительную ошибку в неисправном процессоре. Вертолеты утюжили ледники Хадырша и Томаша. Спасатели работали на пределе риска, но Памир умеет прятать концы в воду. Точнее — в лед.

"Проблемы начинаются там, где кончается стандартный сценарий. Мы нашли заброску, но не нашли следов борьбы или поспешного отступления. Группа просто стерта рельефом", — подчеркнул инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.

Девятого сентября поиски прекратили. Горы закрылись на зиму. Огромная территория, усеянная трещинами глубиной в десятки метров, стала братской могилой. Единственная зацепка — колоссальный сход лавины на леднике Вера. Тонны снега превратились в бетон. Копать там без точных координат — безумие, сравнимое с попыткой утилизировать гору отходов вручную.

Этап Статус / Находка
18 июля 1989 Записка на перевале Рыжий (живы)
15 августа 1989 Найдена нетронутая "заброска" у ледника Шагазы
Сентябрь 1989 Обнаружен гигантский конус лавины на леднике Вера

Ледник-убийца: топография трагедии

Почему не нашли даже пустой консервной банки? Ответ кроется в динамике памирских ледников. Это не статичные глыбы, а медленные реки. Если группа попала под камнепад или ледовый обвал в районе перевала Хадырша, их тела могли быть затянуты в глубокие трещины. Со временем лед смыкается, превращаясь в идеальный саркофаг. Горы — это огромный механизм, который проводит очистку пространства с пугающей эффективностью.

"Природный риск в этой зоне запредельный. Сейсмика, резкие температурные скачки — любая трещина в леднике может стать ловушкой, которую не вскроет никакое поисковое оборудование", — объяснил сейсмолог Виктор Андреев.

Спустя десятилетия тайна остается нетронутой. В 1990-х предпринимались попытки возобновить поиски, пресса пыталась найти свидетелей среди местных пастухов, но Памир промолчал. Исчезновение группы Клочкова — это памятник хрупкости человека перед лицом геологического времени. Никакие современные технологии не заменят удачу, которой у ленинградских туристов не оказалось в запасе.

Ответы на популярные вопросы о группе Клочкова

Почему группу так и не нашли?

Вероятнее всего, туристов поглотило природное явление огромного масштаба — лавина или обвал, который навсегда скрыл следы под многометровым слоем льда и камней.

Был ли шанс на спасение?

В условиях Памира на высоте более 5000 метров без связи и теплого лагеря время выживания исчисляется часами, а спасатели прибыли через три недели после исчезновения.

Связано ли это с мистикой?

Ученые и профессиональные альпинисты исключают аномалии, указывая на суровые геологические и климатические условия, характерные для этого региона.

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев, сейсмолог Виктор Андреев
Автор Сергей Белов
Белов Сергей Николаевич — историк науки с 27-летним стажем. Изучает развитие научных идей, институтов и научных школ.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы наука ученые история исследование
