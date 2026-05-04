Пол имеет значение: как птицы различают мужчин и женщин

Международное исследование раскрыло интересную особенность поведения пернатых в городских условиях. Оказывается, птицы проявляют разную степень осторожности по отношению к людям в зависимости от их пола. Разница в критической дистанции, на которой птица решает улететь, составила около одного метра. Почему так?

Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Голуби

Суть исследования

В чем же дело? Ученые установили: птицы боятся женщин больше, чем мужчин. В ходе наблюдений за 37 видами пернатых, включая голубей, дроздов и соек, выяснилось, что при приближении женщин птицы раньше проявляли беспокойство и взлетали. Этот эффект был зафиксирован в разных странах мира.

Методика эксперимента

Для проведения эксперимента специалисты отобрали смешанные пары наблюдателей, стараясь подобрать людей примерно одного роста. Участники исследования носили одежду нейтральных тонов, убирали длинные волосы. Перед началом наблюдений прошла калибровка, чтобы снизить субъективность оценки расстояний. Исследователи фиксировали дистанцию вспугивания — предел, при котором птица предпочитает улететь или отдалиться.

Почему подобные исследования важны? "Данные могут быть полезными для понимания взаимодействия человека и дикой природы", — отмечают ученые.

Результаты и выводы

В выборку вошли более 2,5 тысяч наблюдений. Птицы "предпочитали" держаться на расстоянии от женщин. Причем, это происходило даже при условии, что наблюдатели двигались с одинаковой скоростью и вели себя одинаково. Пол самих птиц никак не влиял на результат. Ученые предполагают два возможных объяснения. Первое: эволюционно сформировавшаяся реакция на разные типы угроз. Второе: неучтенные факторы, например, особенности походки или химические сигналы.

"Вопрос, конечно, интересный. Но без понимания всех факторов делать выводы рано", — [рассказал] в беседе с Pravda. Ru специалист по охране окружающей среды Никитин Олег.

Исследование опубликовано в журнале People and Nature. Другими словами, птицы как будто чувствуют разницу. А что стоит за этим "чувством" — ученым еще предстоит выяснить. Остается лишь строить догадки.

Наблюдение Результат Дистанция вспугивания Разница в 1 метр Количество видов 37

Это может говорить о наличии каких-то тонких, неосознаваемых человеком различий, которые животные ощущают.

"На мой взгляд, нужны дополнительные исследования, чтобы понять, что именно влияет на поведение птиц", — [отметил] в беседе с Pravda. Ru биолог Ворошилов Андрей.

Мнение экспертов

"Возможно, имеет место быть эволюционный фактор", — предполагают исследователи.

Но почему женщины ассоциируются с большей угрозой? Или дело в чем-то еще? "Нельзя исключать и другие факторы", — уверен специалист.

Ответы на популярные вопросы о пернатых и людях

Почему птицы боятся женщин больше, чем мужчин?

Ученые предполагают, что это может быть связано с эволюционными причинами или с неучтенными факторами, например, особенностями походки или запаха.

Какие виды птиц участвовали в исследовании?

В исследовании приняли участие 37 видов птиц, включая голубей, дроздов, соек и дятлов.

В каких странах проводились наблюдения?

Наблюдения проводились в разных странах мира.

Какие перспективы у этого исследования?

Результаты могут быть полезны для понимания взаимодействия человека и дикой природы.

Стоит отметить, что полученные данные могут пролить свет на разные аспекты жизни пернатых. А также помочь нам лучше понимать окружающий мир.

"Необходимо больше данных, чтобы понять суть этой проблемы. Это может быть что угодно", — [заявил] в беседе с Pravda. Ru учитель биологии Ольга Николаева.

