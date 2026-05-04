Сергей Белов

Вход в подземный мир или база НЛО? Само присутствие в этой долине вызывает первобытный страх

Наука

В этой тайге тишина давит на уши, а комары обходят окрестности стороной. Здесь трава вздымает свои стебли выше человеческого роста, а из вечной мерзлоты торчат гигантские ржавые полусферы. Местные охотники обходят это место за сто верст, шепотом называя его Елюю Черкечех — Долина смерти. Это не легенда для туристов, а территория, где сама земля словно пытается вытолкнуть чужеродные объекты наружу.

Место, которого боятся звери

Аномальная зона затаилась в Мирнинском улусе, к северу от Вилюйского водохранилища. На правом берегу реки Вилюй раскинулось пространство, которое игнорируют птицы и звери. Путники, забредающие сюда, замирают от первобытного страха и спешат покинуть эти земли. Одни говорят, что аномалия тянется цепочкой долин вдоль притока, другие указывают на конкретную точку — Олгуйдах, что буквально означает "Котел есть".

"С точки зрения геологии Олгуйдах — это зона активной дегазации земной коры. Постоянные выбросы метана и сопутствующих газов создают в низинах эффект "удушья", который и пугает животных, а специфическое электромагнитное поле в районе разломов выводит из строя навигацию. Это опасная природная аномалия, которую человеческое воображение за столетия облекло в миф о "железных котлах", — объяснил в беседе с Pravda.Ru геолог Алексей Трофимов.

Железные "олгуи": котлы размером с пятиэтажку

Главный кошмар Долины — гигантские металлические полусферы. Эти "олгуи" уходят глубоко в землю, напоминая по форме огромные чаши. Диаметр каждой конструкции достигает шести-девяти метров — по сути, перед вами железный купол высотой с пятиэтажный дом. Внутри этих чаш, вопреки всему, умудряются расти полноценные деревья.

Металл ведет себя вызывающе: его невозможно поцарапать даже отточенным зубилом. Он не ржавеет, не поддается ковке и не напоминает ни сталь, ни медь. Поверхность шершавая, как наждак. Самое странное — внутри полусфер сохраняется тепло, даже когда якутский мороз выжимает все соки из живых существ. Такие загадочные артефакты заставляют задуматься о технологиях, которые нам не знакомы.

Характеристика "олгуев" Показатель
Диаметр полусферы 6 — 9 метров
Свойства материала Устойчив к коррозии и механическим повреждениям
Температурный режим Постоянное тепло внутри конструкции

Летописи ужаса и радиационный след

Первое официальное упоминание о "котлах" появилось в 1794 году в журнале сержанта Степана Попова. Комендант Якутской области тогда отправил топографов проверить слухи о гигантском сосуде, который издавал странные звуки. С тех пор репутация места стала по-настоящему черной.

Охотники часто использовали эти сферы как временные ночлежки, чтобы спрятаться от ветра. Но цена такого комфорта оказалась слишком высокой. Тех, кто проводил в "котлах" ночь, начали преследовать жуткие болезни: волосы выпадали клочьями, а на коже открывались незаживающие язвы. Позже группа студентов из Якутска провела в зоне месяц. Итог: один из них полностью облысел, а лица остальных покрылись бородавками. Симптомы в точности повторяют картину жесткого радиационного облучения.

"Описанные симптомы — выпадение волос и язвы — классические признаки лучевой болезни. Если металл до сих пор там, он мог быть источником ионизирующего излучения", — отметил в беседе с Pravda.Ru Дмитрий Лапшин.

Версии: от НЛО до газовых выбросов

Уфологи уверены: перед нами кладбище инопланетных кораблей, которые застряли в "ленте времени". Якутские шаманы видят ситуацию иначе — для них металлические арки являются вратами в адские подземелья. В то время как исследователь Трошин предполагал естественные выбросы газа, тщательные проверки не подтвердили ни наличия газа, ни активного фона радиации в настоящий момент.

Эта территория напоминает нам, что мир полон вещей, которые не вписываются в учебники. Пока одни ищут космические явления в небе, другие сталкиваются с ними прямо в тайге. Найти "котлы" сегодня почти невозможно — природа словно затянула их плотным коконом, скрывая кошмары прошлого от лишних глаз.

"Часто бывает, что аномальные объекты создают локальные искажения. Если объект инородный, он может влиять на окружающую среду, даже если стандартные приборы молчат", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

Ответы на популярные вопросы о Долине Смерти

Что такое "олгуи"?

Это гигантские металлические полусферы диаметром от 6 до 9 метров, которые не ржавеют, не царапаются и сохраняют тепло внутри даже в сильный мороз.

Почему место называют Долиной смерти?

Из-за того, что люди, ночевавшие в металлических сферах, заболевали симптомами, похожими на лучевую болезнь: теряли волосы и покрывались язвами.

Можно ли сейчас посетить это место?

Найти "котлы" крайне сложно. Тайга скрывает их, и большинство современных экспедиций не могут обнаружить точные координаты объектов.

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, астрофизик Алексей Руднев, геолог Алексей Трофимов
Автор Сергей Белов
Белов Сергей Николаевич — историк науки с 27-летним стажем. Изучает развитие научных идей, институтов и научных школ.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы наука ученые якутия история радиация исследование
