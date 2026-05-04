Три Хиросимы в одном залпе: как в уральской тайге пытались взорвать географию СССР

Глухая пермская тайга, запах хвои и тишина, которую нарушает только плеск рыбы в небольшом лесном озере. Местные заходят сюда за отменными грибами, не подозревая, что под их ногами покоится памятник советскому размаху и инженерному безумию. Это озеро не создала природа — его буквально вбили в землю три ядерных заряда мощностью с бомбы, уничтожившие Хиросиму.

Взрыв в лесу

Каспийская драма: почему решили перевернуть реки

В 60-е годы Госплан заметил тревожный симптом: Каспийское море начало стремительно мелеть. Порты оказались на суше, а береговая линия отступала. Виноват был хлопок — стратегическая культура Средней Азии, ради которой из Волги выкачивали колоссальные объемы воды для орошения полей. Чтобы спасти море, решили применить грубую силу: перебросить воду с севера на юг.

План был дерзким. Нужно было прорыть канал длиной 65 километров, соединив северную Печору с Камой. Но была проблема — тайга и болота. Завозить туда тысячи экскаваторов означало потратить десятилетия и миллиарды рублей. Власти решили, что учёный-физик может предложить решение изящнее: использовать ядерные заряды в качестве строительных инструментов.

"С точки зрения чистой физики, идея использовать энергию взрыва для перемещения масс грунта выглядит логично. Но когда вы переносите это из лаборатории в реальную тайгу, начинаются сюрпризы с плотностью пород", — объяснил в беседе с Pravda. Ru Дмитрий Лапшин

Ядерный экскаватор: логика "мирного атома"

Идея "мирного атома" в СССР была повсеместной. С 1965 по 1988 год провели 124 мирных взрыва. Атомом тушили газовые фонтаны, увеличивали нефтеотдачу и даже создавали хранилища для отходов. Проект "Тайга" пошел дальше: здесь взрывы должны были формировать рельеф поверхности. 250 залпов по всей трассе — и Печора течет туда, куда велит партия.

Параметр Данные проекта "Тайга" Общая длина канала 65 километров Количество планируемых взрывов 250 зарядов Мощность одного заряда 15 килотонн (1 Хиросима) Глубина заложения около 127 метров

Подготовка напоминала военную операцию. В тайге вырос секретный поселок, прибыли грузовики "Урал-375". Чтобы заряды не вырвались наружу раньше времени, скважины обшили семью слоями 12-миллиметровой стали. Сверху все засыпали гравием, графитом и зацементировали. При этом людей из окрестных деревень эвакуировать не стали — просто промолчали о рисках.

Три Хиросимы в тайге: хроника одного взрыва

23 марта 1971 года земля вздрогнула. Три заряда сработали одновременно. Суммарная мощность в 45 килотонн вытолкнула грунт на высоту 300 метров. Огромный пылевой гриб поднялся до 1800 метров, став отличным ориентиром для жителей ближайших исправительных колоний. В деревне Семисосенка деревянные тротуары пошли волнами, а в Ныробе вылетели стекла.

Результатом стал гигантский провал: траншея длиной 700 метров и шириной 380 метров. Через несколько месяцев воронка заполнилась водой. Так родилось Ядерное озеро. Но триумф был недолгим. Оказалось, что расчеты по "чистоте" взрыва были ошибочными. Радиоактивное облако перелетело границы СССР, оставив 25-километровый след, который тут же зафиксировали американские и шведские датчики.

"Международный скандал в таких делах обычно работает быстрее, чем технические отчеты. Как только радиация пересекает границу, проект перестает быть 'мирным' и становится политическим грузом", — отметил в беседе с Pravda. Ru Никитин Олег

Почему проект похоронили

Помимо дипломатического провала, всплыла и техническая ошибка. Проектировщики недооценили состав грунта. Выяснилось, что созданное русло слишком рыхлое. Если пустить туда воду Печоры, она просто смоет всю конструкцию. Смысл вкладывать еще 247 ядерных бомб в песок пропал мгновенно. Военные уехали, оставив после себя ржавые заборы и радиоактивную воду.

Сегодня Ядерное озеро — это ироничный памятник эпохе. По данным экспедиций 2009 года, на берегах зафиксированы цезий-137 и америций-241. Но людей это не пугает. Местные десятилетиями ловят здесь рыбу, собирают ягоды и даже сдавали в металлолом радиоактивные куски кабелей, оставшиеся со времен эксперимента. Каспий же восстановился сам, без помощи атомного экскаватора.

"Практика показывает, что такие объекты десятилетиями остаются в 'серой зоне'. Отсутствие публичных медицинских данных по региону в советский период — это стандартный протокол секретности того времени", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru Виталий Корнеев

Ответы на популярные вопросы о Ядерном озере

Озеро опасно для посещения сегодня?

Поверхностная активность радионуклидов (цезий, кобальт) сохраняется в верхних 20 см почвы. Однако местные жители используют территорию для рыбалки и сбора грибов, что создает долгосрочные риски накопления изотопов в организме.

Почему не эвакуировали людей перед взрывом?

В официальных документах этот вопрос обходится молчанием. Вероятно, расчеты по "чистоте" взрыва убедили руководство в отсутствии опасности для окрестных деревень.

Сколько всего ядерных взрывов было в СССР?

В рамках программы "Ядерные взрывы для народного хозяйства" с 1965 по 1988 год было произведено 124 взрыва, из которых 118 прошли вне полигонов.

