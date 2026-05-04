Сергей Белов

Черная вдова из лаборатории: секрет уральского апокалипсиса, который КГБ прятал 13 лет

Наука

Представьте: обычное утро в Свердловске, люди спешат на работу и учебу, кто-то пьет кофе на балконе. В этот момент над городом проносится невидимое, беззвучное облако. Оно не пахнет, не красит небо в странные цвета, но несет в себе приговор. Всего один забытый фильтр в секретной лаборатории превратил обычный апрельский день в начало одной из самых жутких трагедий СССР, которую десятилетиями пытались выдать за "плохое мясо".

Секреты Свердловска-19

В глубине Уральских гор существовал город-призрак. Официально — 19-й военный городок, по факту — сердце системы "Биопрепарат". За бетонными стенами и колючей проволокой ученые создавали смертоносное оружие нового поколения. Это была игра в кошки-мышки с международным правом: СССР подписал Конвенцию о запрете биооружия в 1972 году, но в реальности продолжал варить "запрещенку" в стерильных боксах.

Жизнь внутри объекта напоминала золотую клетку. Современные школы, дворцы культуры, комфортное жилье — всё это в обмен на тотальное молчание. Сотрудники подписывали бумаги о неразглашении, зная, что любой лишний звук может закончиться в подвалах КГБ. Но чем выше была секретность, тем меньше внимания уделяли приземленным вещам вроде техники безопасности.

"В таких закрытых системах часто возникает иллюзия неуязвимости. Когда всё вокруг стерильно и секретно, люди начинают верить, что правила созданы для других, а не для них. В итоге простая халатность становится фатальной", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Хроника роковой ошибки

30 марта 1979 года один сотрудник решил заменить грязный фильтр в системе очистки воздуха. Фильтр — это единственный барьер между городом и миллионами спор сибирской язвы. Работник снял деталь, но в спешке забыл внести запись в журнал учета. Он оставил записку, но следующая смена её проигнорировала.

Когда оборудование включили, система сработала как гигантский распылитель. Облако спор вылетело наружу и по ветру пошло на юг и юго-восток. Городок №19 остался чист, а вот район Вторчермет и поселок керамического завода оказались в эпицентре. Люди просто дышали воздухом, не подозревая, что в их легкие попадает смертельная угроза.

Дата Событие
30 марта Выброс спор из-за отсутствия фильтра
2 апреля Казарменное положение в городке №32
4 апреля Первые смерти гражданских (диагноз "пневмония")
10 апреля Первый официальный диагноз "сибирская язва"

Реакция была молниеносной, но скрытной. Пока гражданские умирали в больницах, сотрудники секретного объекта уже прошли вакцинацию. В город прибыли спецы из Москвы, которые знали правду, в то время как обычные врачи в недоумении смотрели на пациентов, чьи легкие превращались в труху.

"Ситуация с утечкой была критической. Главный вопрос здесь не в том, как это произошло, а в том, сколько времени власти тратили на сокрытие фактов вместо того, чтобы предупредить людей и спасти их", — отметил в беседе с Pravda. Ru инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.

Анатомия большой лжи

Чтобы скрыть провал, машина пропаганды запустила версию о "зараженном мясе". Газеты и телевидение каждые два часа твердили: "Не покупайте мясо на рынках!". На стены домов лепили плакаты с коровами. Это был классический маневр: переложить вину с государства на случайную корову.

Правда всплыла только спустя годы. Выяснилось, что погибшие выстроились в идеальный овал вдоль направления ветра. Те, кто в 7-8 утра стоял на балконе или шел на работу, оказались в зоне поражения. По официальным данным погибло 64 человека, но независимые исследователи говорят о 500 жертвах. Даже после признания Ельцина в 1992 году многие военные до конца жизни отрицали факт утечки.

Ответы на популярные вопросы о катастрофе в Свердловске

Почему власти выбрали версию с мясом?

Это был единственный способ скрыть факт существования программы биооружия, которая прямо нарушала международные договоры. Признать утечку означало признать себя преступником на мировой арене.

Сколько людей на самом деле погибло?

Официальная цифра — 64 человека. Однако Лев Фёдоров и другие исследователи оценивают число жертв до 500 человек, так как многие смерти были замаскированы под обычную пневмонию.

Были ли наказаны виновные?

Николай Чернышев, которого обвиняли в ошибке с фильтром, не понес ответственности и продолжил карьеру на другом секретном заводе. Система защитила своих, пожертвовав горожанами.

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев
Автор Сергей Белов
Белов Сергей Николаевич — историк науки с 27-летним стажем. Изучает развитие научных идей, институтов и научных школ.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
