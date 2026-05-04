Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Максим Петров

Радары видели пустоту, а там летела гора металла: как советский гений обманул физику и НАТО

Наука

Представьте гиганта весом 544 тонны, который не плывет по воде, а буквально скользит над ней. В 1960-х годах в СССР создали машину, стершую грань между кораблем и самолетом. "Каспийский монстр", или официально КМ (Корабль-макет), стал инженерным вызовом эпохи холодной войны.

Экраноплан в море
Фото: Pravda.ru by Максим Петров, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Экраноплан в море

Секрет низколетящего призрака

Машина родилась в Горьком на заводе "Красное Сормово" по проекту Ростислава Алексеева. Чтобы скрыть облик гиганта, его везли по Волге к Каспийскому морю под покровом ночи в маскировочном чехле. Первый полет состоялся 16 октября 1966 года.

В основе работы КМ лежит экранный эффект. Когда аппарат летит очень низко, воздух под крылом уплотняется. Создается динамическая подушка. Она держит корпус на высоте от нескольких метров до десяти.

Параметр Показатель КМ
Вес 544 тонны
Крейсерская скорость 430 км/ч
Максимальная скорость до 740 км/ч

Десять турбореактивных двигателей разгоняли машину до огромных скоростей. Главный козырь — незаметность. КМ шел ниже порога обнаружения большинства радаров того времени. Это превращало его в призрак для флотов противника.

"Если вы не можете объяснить это просто — вы сами этого не понимаете", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Шок западной разведки

В 1967 году спутники США зафиксировали странный объект в Каспийском море. Аналитики были в растерянности. Силуэт напоминал самолет-амфибию, но объект двигался так, будто приклеился к воде. Западная пресса десятилетиями гадала о назначении "Монстра".

Позже стало ясно: КМ был прототипом для охотников за авианосцами. Его задача — подойти незаметно и нанести удар крылатыми ракетами. Подобно тому, как металлы укрепляют экзоскелет скорпионов для эффективной охоты, КМ использовал физику воздуха для скрытности.

Закат эксперимента и наследие

КМ испытывали почти 15 лет. В 1980 году из-за ошибки пилота машина получила тяжелые повреждения. Поднять 544 тонны со дна было невозможно. Гигант остался в море.

Наработки КМ легли в основу ракетоносец "Лунь". Это единственный боевой экраноплан, поступивший на вооружение в конце 80-х. Однако после распада СССР финансирование прекратилось. Сегодня "Лунь" стоит в Дербенте как памятник. Он выглядит как неизвестные технологии прошлого, застывшие в металле.

Инженерные решения того времени часто оказывались слишком дорогими. Это напоминает ситуацию, когда прекращение поддержки ПО делает устройства бесполезными. Техника без поддержки умирает быстро.

"Система гниет, если нет ресурсов на ее обновление", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru диспетчер энергосистемы Максим Лебедев.

Ответы на популярные вопросы о КМ

Почему КМ не называли самолетом?

Формально он был кораблем-макетом. В него даже вбивали бутылку шампанского по морской традиции. Но по сути он летал, используя эффект экрана.

Где сейчас находится "Каспийский монстр"?

Оригинальный КМ покоится на дне Каспийского моря после аварии 1980 года. Его наследник, "Лунь", находится в Дербенте.

Какая была главная цель создания таких машин?

Скрытное перемещение над водой для удара по авианосным группам. Низкая высота полета делала их невидимыми для радаров.

Читайте также

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, диспетчер энергосистемы Максим Лебедев
Автор Максим Петров
Максим Петров — инженер по информационной безопасности, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы наука ученые авиация холодная война
Новости Все >
Огненная ловушка в Калачинске: почему пожары на мусорном полигоне стали хронической бедой региона
Больше парков и скверов: как Томская область распорядилась бюджетной экономией от торгов
Ночной кошмар поселка Песчанка: жалобы пишутся, а подростки на питбайках остаются безнаказанными
Небо в огнях: стало известно, сколько миллионов готов потратить Красноярск на праздничный салют
С помощью хитрости войска Ленинградского округа взяли крупное село Мирополье в Сумской области
Архитектурный бум: как удаленка и высокие доходы изменили рынок труда в регионе
По примеру Москвы начали вводить налог на собак и уезды Московской губернии... — писала газета Новости дня 2 мая 1901 года
Ветеринары и власти вынесли вердикт: в каком состоянии находятся экзотические животные в Талдоме
Не списывайте на работу: усталость может быть сигналом серьезных нарушений
Сон станет крепче, а кошелёк — полнее: хитрость с суммой займа, которая спасёт от банкротства
Сейчас читают
Как жить на проценты: расчет капитала, который заменит государственную пенсию
Экономика и бизнес
Как жить на проценты: расчет капитала, который заменит государственную пенсию
Летающие мутанты или приятные соседи? Почему лесные голуби вяхири переселяются в городские парки
Птицы
Летающие мутанты или приятные соседи? Почему лесные голуби вяхири переселяются в городские парки
Китайские пещеры - еще одна загадка для ученых
Прошлое
Китайские пещеры - еще одна загадка для ученых
Популярное
Оно выглядело как водоросли, пока не ожило: у Комодо заметили древнее существо с пугающей маскировкой

В глубинах индонезийских вод скрывается существо, чей внешний вид напоминает странный пучок водорослей, способный на внезапное и осмысленное движение по дну.

Оно выглядело как водоросли, пока не ожило: у Комодо заметили древнее существо с пугающей маскировкой
Плитка это прошлый век: садовая дорожка за один день быстро стильно и почти бесплатно
Плитка это прошлый век: садовая дорожка за один день быстро стильно и почти бесплатно
Красивая, но бесполезная: 5 признаков рассады, которая оставит грядки без урожая
Цветение, которое обсуждают соседи: три подкормки превращают пионы в главное украшение сада
Итоговый взгляд на апрель 2026 года в зоне СВО: динамика перехвата дронов, авиабомб и ракет Андрей Николаев География по версии ЕС: Крым не Россия, Голаны не Израиль, а карта мира — политическая салфетка Юрий Бочаров Каллас приговорила Евросоюз к смерти, сама того не заметив Любовь Степушова
Летний суп, который исчезает первым: окрошка на ряженке собирает семью за столом
Сначала крот, потом — полчища грызунов: почему ваш участок превратился в бесплатную гостиницу для вредителей
Минус полчаса у зеркала: как заставить тонкие пряди выглядеть как копна волос из рекламы шампуня
Минус полчаса у зеркала: как заставить тонкие пряди выглядеть как копна волос из рекламы шампуня
Последние материалы
Синнабоны по-мужски: как приготовить слоеную закуску с беконом и сыром за 20 минут
Свёкла размером с мяч — не сказка: правильная почва превращает грядку в щедрый урожай
Кондитерская на клумбе: этот цветок заставляет прохожих искать поблизости свежую выпечку
Эффект паруса на трассе: в чем главные недостатки управляемости LADA Vesta
Смена акцентов: как одна пара цветных джинсов меняет привычные образы в гардеробе
Картофельный хит-парад: 5 сортов, которые агрономы выбирают для своего огорода
Химическая война в трубах: почему бюджетные смесители лопаются через три года
Тонкие стены, толстые траты: кому действительно нужна звукоизоляция, а для кого это лишнее
Эффект естественной подтяжки: методы борьбы с брылями и носогубными складками
Ловушка в гараже: почему зарядка аккумулятора может привести к взрыву в закрытом боксе
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.