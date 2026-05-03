Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Николаева

Тонкие клешни скрывают стальной секрет: как скорпионы научились использовать металл

Наука

Арсенал скорпиона кажется простым: клешни и ядовитое жало. Но за внешней простотой скрывается сложное оружие, усиленное металлами с уникальным химическим составом. Новое исследование раскрывает связь между химическим составом оружия скорпионов и их стратегией охоты.

Скорпион
Фото: Designed by Freepik by kuritafsheen77, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Скорпион

Биотоп оружия

Металлы, такие как цинк, марганец и железо, укрепляют экзоскелеты скорпионов, подобно арматуре в бетоне. Ученые выясняют, откуда берутся эти металлы, предполагая, что они накапливаются из пищи. Однако, оставался вопрос о связи между видом скорпиона и его металлическим составом.

Химический состав металла

Исследователи проанализировали 18 видов скорпионов из столетних коллекций Смитсоновского музея. Используя рентгеновские методики, они составили детальные карты содержания металлов в жале и клешнях. Результаты оказались поразительными: у видов с высоким содержанием цинка в клешнях, его концентрация в жале была низкой, и наоборот.

Характеристика Тип скорпиона
Содержание цинка в клешнях Высокое (разрушение добычи)
Содержание цинка в жале Низкое
Содержание цинка в клешнях Низкое (удержание добычи)
Содержание цинка в жале Высокое

Стратегия охоты

Скорпионы охотятся двумя способами: раздавливанием или укусом. Скорпионы с крупными клешнями предпочитают раздавливать жертву, редко используя жало. С тонким жалом, напротив, сначала удерживают жертву, а затем парализуют ядом. Удивительно, что самые высокие концентрации цинка обнаружены именно в тонких клешнях.

"Включение ионов металла компенсирует структурную хрупкость тонких клешней. Цинк защищает от износа, а не увеличивает силу удара," — сообщил Аркадий Кузнецов, биолог-эколог.

Эволюционный ответ

Скорпионы сбрасывают экзоскелет несколько раз за жизнь, но последний панцирь не регенерируется. Трещина в клешне или сломанное жало — это навсегда. Металлы, по мнению ученых, — это эволюционный ответ на это ограничение: инвестиции в защиту наиболее используемого оружия от износа.

"Если инструмент используется постоянно, организм инвестирует в его долговечность. Это логично с эволюционной точки зрения," — рассказал  эксперт по поведению животных Павел Смирнов.

Ответы на популярные вопросы

Что влияет на состав металла в экзоскелете скорпиона?

Основным фактором является стратегия охоты. Скорпионы, использующие клешни для раздавливания, накапливают металлы в них. Те, кто используют жало, — в жале.

Почему металлы важны для скорпионов?

Металлы укрепляют экзоскелет, делая его более устойчивым к повреждениям и износу. Это особенно важно для тех частей тела, которые активно используются в охоте.

Могут ли металлы быть опасны для скорпионов?

В избыточных количествах металлы могут быть токсичными. Однако, в небольших концентрациях они необходимы для поддержания здоровья и функционирования организма.

Как ученые определили состав металла в экзоскелете скорпионов?

Они использовали рентгеновские методики, позволяющие получить детальные карты распределения металлов в тканях.

"Мы видим пример адаптации к условиям окружающей среды и способу жизни. Это прекрасный пример того, как химия и биология работают вместе," — пояснил  Дмитрий Мельников, зоолог.

Читайте также

Экспертная проверка: Сергей Рябинин, ветеринарный врач общей практики, Антон Тарасов, ветеринарный врач по экзотическим животным, Сергей Ильин, сотрудник научного зоопарка.
Автор Ольга Николаева
Николаева Ольга Андреевна — учитель биологии с 15-летним стажем. Объясняет живые системы через наблюдения и реальные примеры.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Новости Все >
Огненная ловушка в Калачинске: почему пожары на мусорном полигоне стали хронической бедой региона
Больше парков и скверов: как Томская область распорядилась бюджетной экономией от торгов
Ночной кошмар поселка Песчанка: жалобы пишутся, а подростки на питбайках остаются безнаказанными
Небо в огнях: стало известно, сколько миллионов готов потратить Красноярск на праздничный салют
С помощью хитрости войска Ленинградского округа взяли крупное село Мирополье в Сумской области
Архитектурный бум: как удаленка и высокие доходы изменили рынок труда в регионе
По примеру Москвы начали вводить налог на собак и уезды Московской губернии... — писала газета Новости дня 2 мая 1901 года
Ветеринары и власти вынесли вердикт: в каком состоянии находятся экзотические животные в Талдоме
Не списывайте на работу: усталость может быть сигналом серьезных нарушений
Сон станет крепче, а кошелёк — полнее: хитрость с суммой займа, которая спасёт от банкротства
Сейчас читают
Нефтяной капкан Москвы: Германия сражается за транзит через Польшу для спасения своих НПЗ
Мир. Новости мира
Нефтяной капкан Москвы: Германия сражается за транзит через Польшу для спасения своих НПЗ
Забудьте про беговую дорожку: как эффективно сжигать жир без изнурительной нагрузки
Новости спорта
Забудьте про беговую дорожку: как эффективно сжигать жир без изнурительной нагрузки
Пустоцвету — бой: вишня стоит белой, а ягод нет? Секретный коктейль спасет ваш урожай
Садоводство, цветоводство
Пустоцвету — бой: вишня стоит белой, а ягод нет? Секретный коктейль спасет ваш урожай
Популярное
Чёрное золото рождается прямо в куче: простая закваска ускоряет компост и даёт результат за 14 дней

Существуют проверенные способы значительно ускорить естественные процессы разложения органики на участке, используя простые ингредиенты из кухонного шкафа.

Чёрное золото рождается прямо в куче: простая закваска ускоряет компост и даёт результат за 14 дней
Один аксессуар меняет всё лицо: тренды очков 2026 задают новый стиль
Один аксессуар меняет всё лицо: тренды очков 2026 задают новый стиль
Запустили ради меха, а получили захватчика: эксперимент СССР изменил природу Европы
Оно выглядело как водоросли, пока не ожило: у Комодо заметили древнее существо с пугающей маскировкой
Итоговый взгляд на апрель 2026 года в зоне СВО: динамика перехвата дронов, авиабомб и ракет Андрей Николаев География по версии ЕС: Крым не Россия, Голаны не Израиль, а карта мира — политическая салфетка Юрий Бочаров Каллас приговорила Евросоюз к смерти, сама того не заметив Любовь Степушова
Посыпали грядку — и лук пошёл вразнос: простая смесь спасает от мухи и даёт крупные головки
Летающие мутанты или приятные соседи? Почему лесные голуби вяхири переселяются в городские парки
Новый плацкарт уничтожил купе: почему россияне массово выбирают открытые вагоны вместо коробок
Новый плацкарт уничтожил купе: почему россияне массово выбирают открытые вагоны вместо коробок
Последние материалы
В ПТС один владелец, но машина из такси: как в 2026 году обходят платные базы проверок
Тонкие клешни скрывают стальной секрет: как скорпионы научились использовать металл
Главный свадебный грех 2026 года: этот маникюр выдаст отсутствие вкуса на первом же фото с букетом
Ягодицы взорвутся от роста: как получить идеальный тыл без единого приседа за 2 недели
Эффект Грозового перевала: как создать образ героини романа, потратив всего пару минут у зеркала
Смерть желтизне за 30 рублей: как отбелить старые розетки до блеска за пару минут без замены
Живопись или техношедевр? Почему Юрий Лоза видит в Моне Лизе следы неизвестных технологий прошлого
Это не было ошибкой: почему в столовых СССР подавали омлеты синего цвета
Забытый совет советских инженеров: что нужно положить в багажник, чтобы АКБ не сварилась к июлю
Фильтруйте не базар, а воздух: какие растения помогут забыть о сухом воздухе и пыли в спальне
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.