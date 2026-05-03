Кирилл Афонин

Живопись или техношедевр? Почему Юрий Лоза видит в Моне Лизе следы неизвестных технологий прошлого

Заявление музыканта Юрия Лозы о том, что знаменитая картина Леонардо да Винчи создана с помощью нанотехнологий, вызвало широкий резонанс. В эфире телеканала "Москва 24" артист заявил, что "Мона Лиза" — это не живопись в привычном понимании, а сложный технологический артефакт, созданный по неизвестным нам технологиям.

Фото: "Мона лиза" by David2009wasa is marked with CC0 1.0., https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Картина Леонардо Да Винчи "Мона Лиза"

Лоза утверждает, что при исследовании картины ученые не смогли обнаружить мазков, что указывает на использование технологии, отличной от традиционной живописи. Исследования в области истории искусства показали, что Леонардо да Винчи был новатором, но столь радикальная версия происхождения его шедевра — неожиданность.

Музыкант подчеркивает, что "Мона Лиза" представляет собой слои, наложенные каким-то неизвестным способом. Он убежден, что предки владели передовыми технологиями, которые были утрачены в результате масштабной катастрофы, уничтожившей 90% населения Земли и все технические достижения.

"В составе красок, используемых да Винчи, могли присутствовать органические вещества, указывающие на их естественное происхождение. Нельзя исключать, что да Винчи был не только гениальным художником, но и химиком, который экспериментировал с различными материалами", — сказал в беседе с Pravda.Ru микробиолог Николай Зуев.

Лоза не приводит конкретных доказательств своей теории, но настаивает на том, что технологии, использованные при создании "Моны Лизы", недоступны для современного понимания. По его мнению, это объясняет долговечность и уникальные свойства картины. Развитие вычислительных технологий сегодня позволяет лишь приблизиться к пониманию возможностей древних мастеров.

"Нельзя полностью исключать возможность использования древними цивилизациями технологий, которые нам пока неизвестны. Примером тому служат древние механизмы, найденные в Средиземноморье, которые демонстрируют высокий уровень инженерной мысли. Хотя едва ли это относится к картине", — объяснил историк Игорь Власов в беседе с Pravda.Ru.

Бывший директор Музея имени Пушкина, искусствовед Елизавета Лихачева, резко отреагировала на заявление Лозы. В беседе с "Абзацем" она даже отказалась комментировать теорию о создании "Моны Лизы" с помощью нейросетей.

"Заявление о происхождении картины не имеет ничего общего с наукой и искусством. Весомых доказательств для таких смелых выводов нет", — сказал в беседе с Pravda.Ru историк науки Сергей Белов.

Традиционная живопись Предполагаемые нанотехнологии
Использование мазков кистью Отсутствие видимых мазков, слои нанесены неизвестным способом
Основа — пигменты, смешанные с маслом или темперой Использование наноматериалов для создания слоев и пигментов
Постепенное разрушение под воздействием времени Высокая устойчивость к внешним воздействиям

Возможно ли создание картины без мазков?

Технически — да. Существуют техники нанесения красок распылением или другими способами, которые позволяют создать гладкую поверхность без видимых мазков. Однако это требует очень точного оборудования и навыков.

Каковы доказательства теории Лозы?

На данный момент — никаких. Заявление основано исключительно на его предположениях и интерпретации результатов исследований.

Какова вероятность того, что наши предки владели передовыми технологиями?

Это предмет споров среди ученых. Существуют свидетельства, указывающие на высокий уровень развития некоторых древних цивилизаций, но однозначных доказательств владения нанотехнологиями пока нет.

Почему "Мона Лиза" так хорошо сохранилась?

Секрет сохранности картины — в мастерстве да Винчи, используемых материалах и условиях хранения. Также не стоит забывать о реставрационных работах, которые проводились на протяжении веков.

Автор Кирилл Афонин
Афонин Кирилл Дмитриевич — преподаватель естественных наук с 18-летним стажем. Объединяет физику, химию и биологию в практике обучения.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Темы юрий лоза искусство леонардо да винчи
Живопись или техношедевр? Почему Юрий Лоза видит в Моне Лизе следы неизвестных технологий прошлого
