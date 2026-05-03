За пределами Солнца: Канада готова заглянуть в тайники космоса в поисках Земли-2

Количество подтвержденных экзопланет перевалило за 6200, среди которых растет число каменистых миров, похожих на Землю. На этом фоне Канада запускает амбициозную программу POET — поиск планет у ультрахолодных звезд. Миссия обещает раскрыть тайны планетных систем, непохожих на нашу.

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain Экзопланеты у красного карлика

Наша цель: ультрахолодные карлики

Миссия POET нацелена на поиск экзопланет вокруг ультрахолодных карликов — звезд классов K и M, а также коричневых карликов. Эти светила тусклее и меньше нашего Солнца, что делает поиск планет вокруг них особенно сложным, но и перспективным. Подробности миссии опубликованы на arXiv.

Как работает POET: "тень" планеты

POET будет использовать транзитный метод. Когда планета проходит перед своей звездой, яркость звезды слегка уменьшается. У маленьких звезд, даже планета размером с Землю закрывает большую часть диска, и сигнал становится заметнее. Это все равно, что пытаться разглядеть мошку на фоне солнца или бабочку на фоне прожектора.

"Транзитный метод — это как ловить солнечные затмения в миниатюре. Чем меньше звезда, тем легче заметить, когда планета проходит перед ней", — объяснил в беседе с Pravda.Ru физик Дмитрий Лапшин.

Отбор целей: из 7200 — всего 3000

Инженеры отобрали более 3000 звезд в пределах 326 световых лет от Земли. Исследователи исключили двойные системы и слишком яркие звезды, мешающие обнаружению планетарных транзитов. Расчёты показывают, что POET сможет находить планеты от 1 до 2,5 радиусов Земли, обращающиеся вокруг звезд за 7-50 дней.

Характеристика POET Диаметр телескопа 20 см Диапазон длин волн Видимый, ближний ультрафиолет, ближний и коротковолновый инфракрасный Радиус планет для обнаружения 1-2,5 радиуса Земли Орбитальный период 7-50 дней

Наша перспектива: поиск биосигнатур

Обнаруженные экзопланеты земного размера вокруг ультрахолодных карликов станут приоритетными целями для изучения атмосферы. Если их орбитальный период окажется короче недели, они могут находиться в обитаемой зоне своих звезд. Это откроет возможности для поиска биосигнатурных газов с помощью телескопа "Джеймс Уэбб", а в будущем — с помощью планируемой обсерватории Habitable World Observatory.

"Ультрахолодные карлики — это как тайники, где могут скрываться интересные миры. Если мы сможем обнаружить там атмосферы, это станет огромным шагом к поиску внеземной жизни", — сказал в беседе с Pravda.Ru инженер Антон Белов.

Ответы на популярные вопросы о POET

Чем POET отличается от предыдущих канадских миссий?

POET отличается от MOST и NEOSSat увеличенным диаметром телескопа и способностью работать в нескольких диапазонах длин волн, что повышает чувствительность и позволяет получать больше информации об экзопланетах.

Почему ученые делают упор на ультрахолодные звезды?

Ультрахолодные звезды имеют меньший размер, что упрощает обнаружение планетарных транзитов и увеличивает вероятность найти планеты земного типа в обитаемой зоне.

Какие технологии используются в POET?

POET использует транзитный метод и современные детекторы, способные регистрировать даже самые слабые изменения в яркости звезд.

Когда планируется запуск миссии POET?

Предполагаемая дата запуска миссии POET — 2029 год. Сейчас ведется работа над финальной подготовкой и тестированием аппаратуры.

