Максим Петров

Миллионы ПК сыграют в ящик: зачем в Париже демонстративно похоронили Windows 10

Парижский офис Microsoft встретил протестующих похоронной процессией. Активисты принесли гроб прямо к дверям корпорации. Причина — принудительная "отставка" Windows 10, которая в октябре 2025 года лишится поддержки. Под ударом оказались сотни миллионов компьютеров, которые завтра превратятся в груду бесполезного пластика и кремния.

Фото: unsplash.com by Huy Phan is licensed under Free to use under the Unsplash License
Шесть экологических и правозащитных организаций объединились ради одной цели. Они утверждают, что действия IT-гиганта наносят непоправимый вред планете. Корпоративное решение об окончании поддержки Windows 10 — это не просто прихоть программистов. Это прямой путь к масштабному производству электронных отходов.

Активисты обвиняют руководство компании в создании искусственного срока годности для рабочих устройств. Люди вынуждены списывать вполне рабочие ноутбуки, которые раньше считались мощными компьютерными дисплеями и вычислительными узлами, только из-за программных ограничений.

"Ситуация выглядит как классический потребительский диктат. Когда программные требования обгоняют реальный износ оборудования, мы получаем миллионы преждевременно утилизированных устройств. Экологический след от их производства уже оставлен, а теперь мы добавляем к нему горы мусора", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по реагированию на инциденты Анна Климова.

Технический тупик: TPM 2.0 и процессоры

Windows 11 поставила жесткие условия. Отсутствие модуля TPM 2.0 или использование процессоров "старых" серий автоматически вычеркивает машину из списка совместимых. Пользователь, купивший качественный ноутбук за тысячу евро в 2016–2017 годах, внезапно стал изгоем. Проблема не в скорости железа, оно способно решать задачи. Проблема в "воле" разработчика.

Параметр Статус
Программная поддержка Прекращается в 2025 году
Требования к железу Высокие пороги (TPM, ЦПУ)

"Принудительное обновление систем безопасности часто становится триггером для кражи данных, если пользователь остается на старой версии без патчей. Это создает почву для эксплуатации уязвимостей, что крайне опасно в современных реалиях цифровой безопасности", — отметил в беседе с Pravda. Ru инженер по информационной безопасности Максим Петров.

Электронный мусор мирового масштаба

Организация PIRG еще в 2023 году озвучила неутешительный прогноз. Прекращение работы с Windows 10 спровоцирует крупнейший выброс электронного мусора. Речь идет о 300 миллионах компьютеров. Они будут работать, но останутся без защиты. Хакеры и вирусы сделают владение такими машинами рискованным занятием. Люди предпочтут выкинуть технику на свалку, чем подвергать защиту аккаунтов опасности.

Компромисс в виде Extended Security Updates — платный и временный. Это лишь "пластырь на рану", как выразились активисты. Через год проблема вернется, так как фундаментальные системные ограничения никуда не делись.

Альтернатива в виде открытых систем

Движение против монополии набирает силу. Группа End of 10 агитирует за переход на Linux. Это системы без навязчивой рекламы и тотального сбора данных. Подобный вектор выбран не только частниками. Французское правительство планирует перевод госсектора на открытое ПО, чтобы снизить зависимость от заокеанских корпораций.

"Переход на свободное программное обеспечение — единственный вариант для сохранения старой инфраструктуры. Это позволяет избежать катастрофических объемов отходов и обеспечивает долгую эксплуатацию техники, которая еще вполне пригодна для работы", — предупредил в беседе с Pravda. Ru специалист по обращению с отходами Илья Гаврилов.

Ответы на популярные вопросы о Windows 10

Почему Windows 11 не работает на старых ПК?

Корпорация установила жесткие требования к аппаратному обеспечению, такие как наличие модуля TPM 2.0 и использование процессоров современных поколений для обеспечения "безопасности".

Что случится после завершения поддержки в 2025 году?

Система перестанет получать обновления безопасности, что сделает компьютеры уязвимыми перед хакерскими атаками и вредоносным ПО.

Существует ли способ продлить жизнь Windows 10?

Предложена программа платных обновлений безопасности (ESU), но она рассчитана лишь на ограниченный краткосрочный период.

Почему активисты критикуют этот шаг?

Действия корпорации ведут к массовому списанию функциональных компьютеров и созданию огромных объемов электронных отходов, что вредит экологии.

Экспертная проверка: Максим Петров, инженер по информационной безопасности; Анна Климова, специалист по реагированию на инциденты; Илья Гаврилов, специалист по обращению с отходами.
Автор Максим Петров
Максим Петров — инженер по информационной безопасности, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Посыпали грядку — и лук пошёл вразнос: простая смесь спасает от мухи и даёт крупные головки
Нефтяной капкан Москвы: Германия сражается за транзит через Польшу для спасения своих НПЗ
У соседа гниёт, а у нас — как с картинки: чудо-препарат спасает сад даже в холодную весну
