Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Кирилл Афонин

Рок против стресса: как тяжелые гитарные риффы помогают справиться с внутренним напряжением

Наука

Музыка давно перестала быть просто фоном. Для миллионов людей это главный рычаг управления состоянием. Разбираемся, почему в моменты эмоционального шторма рука сама тянется к тяжелым риффам или меланхоличным балладам.

Девушка с хорошим настроением слушает музыку
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Девушка с хорошим настроением слушает музыку

Механика эмоционального резонанса

Аналитики компании Tebra изучили поведение пользователей в условиях стресса. Данные биофизики подтверждают: мы инстинктивно выбираем аудиальный контент, который "отзеркаливает" наше внутреннее состояние. В треках "Sparks" группы Coldplay или "The Night We Met" Lord Huron нет цели еще сильнее вогнать слушателя в депрессию. Это инструмент валидации чувств. Когда слушатель ощущает, что исполнитель разделяет его боль, мозг снижает обороты тревоги.

"Музыка воздействует на лимбическую систему напрямую. Это не интеллектуальный выбор, а биологическая реакция, схожая с процессами, которые мы наблюдаем при изучении нейропластичности мозга", — объяснила в беседе с Pravda.Ru Ольга Николаева, преподаватель биологии.

Почему крик помогает в стрессе

Исследование зафиксировало парадокс: Linkin Park, Alice in Chains и Slipknot стали хедлайнерами плейлистов для борьбы с напряжением. Агрессивный вокал и тяжелые гитарные партии работают как предохранитель. Они позволяют "слить" накопившееся раздражение без ущерба для окружающих, создавая безопасный полигон для выброса адреналина.

Для фанатов инди-рока ситуация иная. Arctic Monkeys или Tame Impala помогают сместить фокус внимания. Это своего рода ментальный побег, который меняет ритм восприятия текущего кризиса, предотвращая перегорание.

"Стресс порождает мышечные зажимы и когнитивную петлю. Тяжелый звук здесь выступает как раздражитель, перехватывающий внимание, что позволяет прервать цикл негативных мыслей", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru Алексей Корнилов, биофизик.

Музыкальные предпочтения в цифрах

Инструмент борьбы со стрессом Эффективность (по версии респондентов)
Музыка 35%
Физические нагрузки и спорт Ниже музыки

Важно понимать: нет универсального "антистрессового" трека. Реакция на гармонии глубоко индивидуальна, как и генетика, определяющая наше восприятие мира.

"Попытки подогнать все человечество под одну норму — ошибка. Каждый мозг индивидуально фильтрует аудиопотоки. Музыка лишь катализатор собственных ресурсов организма", — заявил в беседе с Pravda.Ru Надежда Осипова, психолог.

Почему эмо-жанр проиграл битву за спокойствие?

Несмотря на высокую эмоциональность, жанр эмо оказался менее востребован в плейлистах для выравнивания фона. Вероятно, он запирает слушателя в текущем переживании, тогда как другие стили предлагают выход или трансформацию чувства в отстраненное наблюдение.

Ответы на популярные вопросы о музыке и стрессе

Помогает ли только классическая музыка?

Нет. Исследование показывает, что современные тяжелые и инди-жанры эффективнее классики для многих респондентов.

Нужно ли подбирать музыку с терапевтом?

Это излишне. Достаточно того, что композиция вызывает у вас чувство эмоционального отклика.

Почему грустные песни успокаивают?

Они дают ощущение, что вы не одиноки в своем переживании, что снижает уровень социального стресса.

Может ли громкая музыка навредить?

В контексте психики она помогает, однако важно следить за уровнем децибел, чтобы не повредить слуховой аппарат.

Читайте также

Экспертная проверка: Ольга Николаева (преподаватель биологии), Алексей Корнилов (биофизик), Надежда Осипова (психолог)
Автор Кирилл Афонин
Афонин Кирилл Дмитриевич — преподаватель естественных наук с 18-летним стажем. Объединяет физику, химию и биологию в практике обучения.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Темы стресс психология
Новости Все >
Огненная ловушка в Калачинске: почему пожары на мусорном полигоне стали хронической бедой региона
Больше парков и скверов: как Томская область распорядилась бюджетной экономией от торгов
Ночной кошмар поселка Песчанка: жалобы пишутся, а подростки на питбайках остаются безнаказанными
Небо в огнях: стало известно, сколько миллионов готов потратить Красноярск на праздничный салют
С помощью хитрости войска Ленинградского округа взяли крупное село Мирополье в Сумской области
Архитектурный бум: как удаленка и высокие доходы изменили рынок труда в регионе
По примеру Москвы начали вводить налог на собак и уезды Московской губернии... — писала газета Новости дня 2 мая 1901 года
Ветеринары и власти вынесли вердикт: в каком состоянии находятся экзотические животные в Талдоме
Не списывайте на работу: усталость может быть сигналом серьезных нарушений
Сон станет крепче, а кошелёк — полнее: хитрость с суммой займа, которая спасёт от банкротства
Сейчас читают
Советские дома лишили первый этаж балконов не из экономии: причины оказались куда тревожнее
Недвижимость
Советские дома лишили первый этаж балконов не из экономии: причины оказались куда тревожнее
Нефтяной капкан Москвы: Германия сражается за транзит через Польшу для спасения своих НПЗ
Мир. Новости мира
Нефтяной капкан Москвы: Германия сражается за транзит через Польшу для спасения своих НПЗ
Оно выглядело как водоросли, пока не ожило: у Комодо заметили древнее существо с пугающей маскировкой
Домашние животные
Оно выглядело как водоросли, пока не ожило: у Комодо заметили древнее существо с пугающей маскировкой
Популярное
Чёрное золото рождается прямо в куче: простая закваска ускоряет компост и даёт результат за 14 дней

Существуют проверенные способы значительно ускорить естественные процессы разложения органики на участке, используя простые ингредиенты из кухонного шкафа.

Чёрное золото рождается прямо в куче: простая закваска ускоряет компост и даёт результат за 14 дней
Запустили ради меха, а получили захватчика: эксперимент СССР изменил природу Европы
Запустили ради меха, а получили захватчика: эксперимент СССР изменил природу Европы
Один аксессуар меняет всё лицо: тренды очков 2026 задают новый стиль
Посыпали грядку — и лук пошёл вразнос: простая смесь спасает от мухи и даёт крупные головки
Итоговый взгляд на апрель 2026 года в зоне СВО: динамика перехвата дронов, авиабомб и ракет Андрей Николаев География по версии ЕС: Крым не Россия, Голаны не Израиль, а карта мира — политическая салфетка Юрий Бочаров Каллас приговорила Евросоюз к смерти, сама того не заметив Любовь Степушова
Оно выглядело как водоросли, пока не ожило: у Комодо заметили древнее существо с пугающей маскировкой
Новый плацкарт уничтожил купе: почему россияне массово выбирают открытые вагоны вместо коробок
С помощью хитрости войска Ленинградского округа взяли крупное село Мирополье в Сумской области
С помощью хитрости войска Ленинградского округа взяли крупное село Мирополье в Сумской области
Последние материалы
Мотосезон без потерь: 5 критических ошибок хранения байка на улице, которые провоцируют угон
Торф под ногами — не приговор: этот тип фундамента позволяет строить коттеджи даже на месте осушенных болот
Рок против стресса: как тяжелые гитарные риффы помогают справиться с внутренним напряжением
Революция в ОСАГО: как ЦБ запретил страховщикам занижать выплаты и на сколько вырастут чеки
Хруст, аромат и сытность в одной тарелке: рыба по-ленинградски становится центром семейного ужина
Нарколог, психиатр и цифра: полный список обследований, без которых не пустят за руль в этом году
Мода делает шаг назад, но выглядит дороже: вещи из 90-х стали символом статуса и вкуса
Итоговый взгляд на апрель 2026 года в зоне СВО: динамика перехвата дронов, авиабомб и ракет
Спасёт при обрыве проводов: один физический закон делает авто самым безопасным местом
Минус 5 см в обхвате до выходных: жесткий чек-лист, который превратит ваше тело в печь для сжигания углеводов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.