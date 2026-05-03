Мы живём внутри звездного каннибала: как Млечный Путь поглотил хаотичную галактику Локи

Млечный Путь сегодня — это грациозная спираль. Но такой идеальный облик — результат долгого и жестокого процесса. Наш дом вырос, буквально переваривая соседей. Астрономы наконец-то нашли неоспоримые доказательства "галактического обеда", идентифицировав жертву по имени "Локи".

Фото: flickr.com by Deborah Lee Soltesz, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Млечный путь

Звездная археология: как найти иммигрантов

Астрофизики работают как детективы временного отдела. Чтобы вычислить "чужаков", попавших в Млечный Путь, ученые изучают орбиты светил и их химический паспорт. Местные звезды дисциплинированы — они вращаются стройными рядами. "Пришельцы" же ведут себя вызывающе: их орбиты вытянуты до абсурда и совершенно не вписываются в общую картину.

Второй критерий — "металличность". Вселенная в ранней юности состояла лишь из водорода и гелия. Все тяжелые элементы — металлы — это пепел древних звезд, взрывавшихся сверхновыми. Чем меньше этих примесей в составе объекта, тем он древнее. Исследование, опубликованное в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, сфокусировалось на 20 таких "нищих" звездах, живущих в самом сердце нашей галактики, а не на её периферии.

"Изучение химического состава светил позволяет нам реконструировать историю самых древних катастроф. Это как поиск осколков в месте крушения: даже по одному фрагменту можно понять, что именно здесь упало", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Секрет Локи: бешеная энергия и скорость

Звезды группы "Локи" оказались странными. В них нашли химические метки, указывающие на крайне бурные события: взрывы гиперновых, быстрые вращения гигантских светил и даже столкновения нейтронных звезд. Это космическое эхо указывает на крайне короткую и взрывную жизнь их родной галактики.

В этой "карликовой семье" не нашлось следов взрывов белых карликов — сверхновых типа Ia. Это значит, что галактика не успела постареть. Она ярко вспыхнула, быстро напиталась элементами от массивных соседей и была поглощена зарождающимся Млечным Путем. Судьба Локи была предрешена физикой гравитационного притяжения.

Характеристика Звезды Млечного Пути Орбиты Упорядоченные, круговые "Металличность" Высокая Происхождение Формировались внутри Галактики

"Столкновение двух галактик — это не просто удар. Это масштабный процесс перемешивания материи, где законы физики диктуют развитие событий на миллиарды лет вперед", — отметил в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

Хаос в системе: почему все это один объект

Звезды Локи ведут себя непослушно: часть вертится в сторону вращения нашего диска, часть — против. Обычно астрономы сочли бы таких соседей случайными скитальцами из разных мест. Однако химия не лжет.

Абсолютно идентичный состав всех 20 звезд стал для ученых "отпечатком пальцев". Они все вышли из одного котла. Столкновение с прото-Млечным Путем просто разбросало звезды по разным орбитам, но их химическая ДНК осталась неизменной. Сейчас данные новых исследований, таких как сбор спектров WEAVE и 4MOST, помогут найти других беженцев.

"Мы сможем восстановить полную родословную галактики, когда данных станет достаточно. Это как пазл, где детали собираются с каждым новым телескопическим снимком", — сказала в беседе с Pravda.Ru астроном Павел Громов.

Ответы на популярные вопросы о формировании Млечного Пути

Почему галактики "пожирают" друг друга?

Гравитация — главная сила в космосе. Крупные системы неизбежно притягивают более мелкие спутники, включая их в свой состав.

Чем опасны такие слияния?

Для звезд это практически безопасно, так как расстояния между ними огромны. Однако такие события провоцируют мощные вспышки звездообразования.

Как быстро поглощается карликовая галактика?

Это занимает сотни миллионов, а иногда и миллиарды лет. Млечный путь продолжает поглощать соседей и сегодня.

Почему астрономы ищут именно "бедные металлами" звезды?

Они являются индикаторами "детства" Вселенной, позволяя заглянуть в самые ранние периоды формирования галактик.

