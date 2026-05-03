Два квинтиллиона операций в секунду: сможет ли китайский суперкомпьютер изменить правила мировой конкуренции

Китайские инженеры замахнулись на рекордную производительность, презентовав систему LineShine. Новый суперкомпьютер обещает перевернуть представление о вычислительной мощности, опираясь исключительно на внутренние технологические разработки и архитектурные решения от местных производителей.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Нейроморфный суперкомпьютер

Эксафлопсы: как считать квинтиллионы

В Шэньчжэне планируют достичь планки в 2 эксафлопса. Это уровень, где машина "щелкает" 2 квинтиллиона операций в секунду. Метрика флопс замеряет производительность через операции с плавающей запятой. Мировые лидеры уже пробили рубеж в один эксафлопс, но таких вычислительных монстров в мире можно пересчитать по пальцам.

"Масштабирование до таких показателей требует филигранной настройки связей. Когда узлов тысячи, каждый наносекундный лаг превращается в катастрофическое падение общей эффективности", — объяснил в беседе с Pravda.Ru Дмитрий Лапшин, учёный-физик.

Архитектура: упор на процессоры

Система LineShine выделяется на фоне конкурентов. Здесь сделали ставку на CPU-ориентированную архитектуру. Пока мир гонится за GPU-кластерами для задач искусственного интеллекта, китайские разработчики развивают универсальность. В основе "полной машины" лежат 20 480 узлов с процессорами LX2 на базе архитектуры ARMv9.

Характеристика Детали LineShine Пиковая мощность До 2 эксафлопсов Узловая база 20 480 узлов (архитектура ARMv9)

Лу Ютун, руководитель этого амбициозного проекта, настаивает на полной независимости инфраструктуры. Сети хранения данных и процессоры — продукт национального производства. По сути, тысячи серверов работают как единый, плотно сшитый вычислительный узел. Похоже на стратегию защиты, которую применяли в Златоусте, где автономность ставилась во главу угла.

"CPU сохраняют гибкость для сложных научных расчетов. GPU хороши для матриц ИИ, но универсальные ядра выигрывают там, где алгоритмы не поддаются массовой параллелизации", — прокомментировал в беседе с Pravda.Ru Кирилл Афонин, преподаватель естественных наук.

Где задействуют мощь LineShine

Универсальность — ключ к успеху. Разработчики готовят систему под материаловедение, климатические модели и биологические исследования. Объединение разнородных нагрузок внутри одного контура избавляет от дефицита мощностей. Это критически важно для государства, которое стремится контролировать свои климатические риски.

"Рост вычислительных мощностей неизбежно ведет к новым открытиям в геологии и биофизике. Без таких машин невозможно просчитать даже простые природные аномалии", — добавил в беседе с Pravda.Ru Алексей Корнилов, биофизик.

Ответы на популярные вопросы о LineShine

Почему эксафлопсы — это так важно?

Это технологический барьер, позволяющий моделировать атомные взаимодействия и климатические изменения с предельной точностью.

Чем ARMv9 отличается от других архитектур?

Это энергоэффективная архитектура, позволяющая масштабировать вычислительные кластеры без взрывного роста потребления электричества.

Является ли LineShine полностью китайской разработкой?

Да, заявлено использование отечественных процессоров, сетей и систем хранения, что исключает внешние зависимости.

В чем главный риск таких систем?

В сложности сшивки узлов — если сеть межсоединений даст сбой, производительность всей системы обрушится, как карточный домик.

Читайте также