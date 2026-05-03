Китайские инженеры замахнулись на рекордную производительность, презентовав систему LineShine. Новый суперкомпьютер обещает перевернуть представление о вычислительной мощности, опираясь исключительно на внутренние технологические разработки и архитектурные решения от местных производителей.
В Шэньчжэне планируют достичь планки в 2 эксафлопса. Это уровень, где машина "щелкает" 2 квинтиллиона операций в секунду. Метрика флопс замеряет производительность через операции с плавающей запятой. Мировые лидеры уже пробили рубеж в один эксафлопс, но таких вычислительных монстров в мире можно пересчитать по пальцам.
"Масштабирование до таких показателей требует филигранной настройки связей. Когда узлов тысячи, каждый наносекундный лаг превращается в катастрофическое падение общей эффективности", — объяснил в беседе с Pravda.Ru Дмитрий Лапшин, учёный-физик.
Система LineShine выделяется на фоне конкурентов. Здесь сделали ставку на CPU-ориентированную архитектуру. Пока мир гонится за GPU-кластерами для задач искусственного интеллекта, китайские разработчики развивают универсальность. В основе "полной машины" лежат 20 480 узлов с процессорами LX2 на базе архитектуры ARMv9.
|Характеристика
|Детали LineShine
|Пиковая мощность
|До 2 эксафлопсов
|Узловая база
|20 480 узлов (архитектура ARMv9)
Лу Ютун, руководитель этого амбициозного проекта, настаивает на полной независимости инфраструктуры. Сети хранения данных и процессоры — продукт национального производства. По сути, тысячи серверов работают как единый, плотно сшитый вычислительный узел. Похоже на стратегию защиты, которую применяли в Златоусте, где автономность ставилась во главу угла.
"CPU сохраняют гибкость для сложных научных расчетов. GPU хороши для матриц ИИ, но универсальные ядра выигрывают там, где алгоритмы не поддаются массовой параллелизации", — прокомментировал в беседе с Pravda.Ru Кирилл Афонин, преподаватель естественных наук.
Универсальность — ключ к успеху. Разработчики готовят систему под материаловедение, климатические модели и биологические исследования. Объединение разнородных нагрузок внутри одного контура избавляет от дефицита мощностей. Это критически важно для государства, которое стремится контролировать свои климатические риски.
"Рост вычислительных мощностей неизбежно ведет к новым открытиям в геологии и биофизике. Без таких машин невозможно просчитать даже простые природные аномалии", — добавил в беседе с Pravda.Ru Алексей Корнилов, биофизик.
Это технологический барьер, позволяющий моделировать атомные взаимодействия и климатические изменения с предельной точностью.
Это энергоэффективная архитектура, позволяющая масштабировать вычислительные кластеры без взрывного роста потребления электричества.
Да, заявлено использование отечественных процессоров, сетей и систем хранения, что исключает внешние зависимости.
В сложности сшивки узлов — если сеть межсоединений даст сбой, производительность всей системы обрушится, как карточный домик.
