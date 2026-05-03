Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Максим Петров

Два квинтиллиона операций в секунду: сможет ли китайский суперкомпьютер изменить правила мировой конкуренции

Наука

Китайские инженеры замахнулись на рекордную производительность, презентовав систему LineShine. Новый суперкомпьютер обещает перевернуть представление о вычислительной мощности, опираясь исключительно на внутренние технологические разработки и архитектурные решения от местных производителей.

Нейроморфный суперкомпьютер
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Нейроморфный суперкомпьютер

Эксафлопсы: как считать квинтиллионы

В Шэньчжэне планируют достичь планки в 2 эксафлопса. Это уровень, где машина "щелкает" 2 квинтиллиона операций в секунду. Метрика флопс замеряет производительность через операции с плавающей запятой. Мировые лидеры уже пробили рубеж в один эксафлопс, но таких вычислительных монстров в мире можно пересчитать по пальцам.

"Масштабирование до таких показателей требует филигранной настройки связей. Когда узлов тысячи, каждый наносекундный лаг превращается в катастрофическое падение общей эффективности", — объяснил в беседе с Pravda.Ru Дмитрий Лапшин, учёный-физик.

Архитектура: упор на процессоры

Система LineShine выделяется на фоне конкурентов. Здесь сделали ставку на CPU-ориентированную архитектуру. Пока мир гонится за GPU-кластерами для задач искусственного интеллекта, китайские разработчики развивают универсальность. В основе "полной машины" лежат 20 480 узлов с процессорами LX2 на базе архитектуры ARMv9.

Характеристика Детали LineShine
Пиковая мощность До 2 эксафлопсов
Узловая база 20 480 узлов (архитектура ARMv9)

Лу Ютун, руководитель этого амбициозного проекта, настаивает на полной независимости инфраструктуры. Сети хранения данных и процессоры — продукт национального производства. По сути, тысячи серверов работают как единый, плотно сшитый вычислительный узел. Похоже на стратегию защиты, которую применяли в Златоусте, где автономность ставилась во главу угла.

"CPU сохраняют гибкость для сложных научных расчетов. GPU хороши для матриц ИИ, но универсальные ядра выигрывают там, где алгоритмы не поддаются массовой параллелизации", — прокомментировал в беседе с Pravda.Ru Кирилл Афонин, преподаватель естественных наук.

Где задействуют мощь LineShine

Универсальность — ключ к успеху. Разработчики готовят систему под материаловедение, климатические модели и биологические исследования. Объединение разнородных нагрузок внутри одного контура избавляет от дефицита мощностей. Это критически важно для государства, которое стремится контролировать свои климатические риски.

"Рост вычислительных мощностей неизбежно ведет к новым открытиям в геологии и биофизике. Без таких машин невозможно просчитать даже простые природные аномалии", — добавил в беседе с Pravda.Ru Алексей Корнилов, биофизик.

Ответы на популярные вопросы о LineShine

Почему эксафлопсы — это так важно?

Это технологический барьер, позволяющий моделировать атомные взаимодействия и климатические изменения с предельной точностью.

Чем ARMv9 отличается от других архитектур?

Это энергоэффективная архитектура, позволяющая масштабировать вычислительные кластеры без взрывного роста потребления электричества.

Является ли LineShine полностью китайской разработкой?

Да, заявлено использование отечественных процессоров, сетей и систем хранения, что исключает внешние зависимости.

В чем главный риск таких систем?

В сложности сшивки узлов — если сеть межсоединений даст сбой, производительность всей системы обрушится, как карточный домик.

Читайте также

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, преподаватель естественных наук Кирилл Афонин, биофизик Алексей Корнилов
Автор Максим Петров
Максим Петров — инженер по информационной безопасности, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Темы китай высокие технологии
Новости Все >
Огненная ловушка в Калачинске: почему пожары на мусорном полигоне стали хронической бедой региона
Больше парков и скверов: как Томская область распорядилась бюджетной экономией от торгов
Ночной кошмар поселка Песчанка: жалобы пишутся, а подростки на питбайках остаются безнаказанными
Небо в огнях: стало известно, сколько миллионов готов потратить Красноярск на праздничный салют
Архитектурный бум: как удаленка и высокие доходы изменили рынок труда в регионе
По примеру Москвы начали вводить налог на собак и уезды Московской губернии... — писала газета Новости дня 2 мая 1901 года
Ветеринары и власти вынесли вердикт: в каком состоянии находятся экзотические животные в Талдоме
Не списывайте на работу: усталость может быть сигналом серьезных нарушений
Сон станет крепче, а кошелёк — полнее: хитрость с суммой займа, которая спасёт от банкротства
Город строит ловушки: где именно ветер набирает скорость, способную снести рекламный щит
Сейчас читают
Один аксессуар меняет всё лицо: тренды очков 2026 задают новый стиль
Красота и стиль
Один аксессуар меняет всё лицо: тренды очков 2026 задают новый стиль
Ягоды некуда девать: лёгкий способ заставляет кусты малины и смородины плодоносить без остановки
Садоводство, цветоводство
Ягоды некуда девать: лёгкий способ заставляет кусты малины и смородины плодоносить без остановки
Популярное
Запустили ради меха, а получили захватчика: эксперимент СССР изменил природу Европы

В середине прошлого века амбициозный проект по обогащению лесной фауны привел к неожиданным последствиям, изменив облик европейских лесов и рек навсегда.

Запустили ради меха, а получили захватчика: эксперимент СССР изменил природу Европы
Один аксессуар меняет всё лицо: тренды очков 2026 задают новый стиль
Один аксессуар меняет всё лицо: тренды очков 2026 задают новый стиль
Посыпали грядку — и лук пошёл вразнос: простая смесь спасает от мухи и даёт крупные головки
С помощью хитрости войска Ленинградского округа взяли крупное село Мирополье в Сумской области
География по версии ЕС: Крым не Россия, Голаны не Израиль, а карта мира — политическая салфетка Юрий Бочаров Как водружали знамя над рейхстагом 30 апреля 1945 года. Рейхстаг заметили не сразу Андрей Николаев Каллас приговорила Евросоюз к смерти, сама того не заметив Любовь Степушова
Чёрное золото рождается прямо в куче: простая закваска ускоряет компост и даёт результат за 14 дней
Новый плацкарт уничтожил купе: почему россияне массово выбирают открытые вагоны вместо коробок
Смертельный деликатес: почему печень белого медведя убивает человека за считанные часы
Смертельный деликатес: почему печень белого медведя убивает человека за считанные часы
Последние материалы
Миф о стройнящих вертикалях разрушен: какие полоски на самом деле меняют ваш силуэт
Дом под атакой: какие зоны становятся магнитом для плесени и ускоряют разрушение
Красивая, но бесполезная: 5 признаков рассады, которая оставит грядки без урожая
Сначала крот, потом — полчища грызунов: почему ваш участок превратился в бесплатную гостиницу для вредителей
Лёд трещит не случайно: под Антарктидой скрывается мир, который влияет на будущее планеты
Оно выглядело как водоросли, пока не ожило: у Комодо заметили древнее существо с пугающей маскировкой
Секрет ресторанов раскрыт: как сварить яйцо с кремовым желтком без промаха
Места, куда возвращаются мысленно: 14 уголков России с необычной природой и историей
Учёные доказали: разнообразие на тарелке тормозит похудение сильнее, чем вы думали
Цветение, которое обсуждают соседи: три подкормки превращают пионы в главное украшение сада
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.