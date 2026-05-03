Лёд трещит не случайно: под Антарктидой скрывается мир, который влияет на будущее планеты

Антарктида умеет хранить секреты. На первый взгляд — это стерильная белая пустошь, застывшая в вечном безмолвии. Но под двухкилометровым панцирем замерзшей воды скрывается живой, подвижный и пугающе сложный мир, который десятилетиями игнорировал законы привычной нам географии.

Фото: Flickr by Jason Auch, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Антарктида

Ледяная маска над тропическим прошлым

Если вы думаете, что Антарктида всегда была ледяным кубом, вы ошибаетесь. Под толщей льда, в среднем достигающей 2,2 километра, спрятаны горные хребты и глубокие долины. Седиментолог Иоганн Клагес из Института Альфреда Вегенера обнаружил в недавних экспедициях нечто невероятное — первую в истории материка окаменелость янтаря. Это "золото" древних лесов доказывает: 90 миллионов лет назад здесь шумели тропики, а не выл ветер.

"Под ледником скрыта не просто порода, а целая летопись. Мы находим следы экосистем, которые процветали задолго до появления человека. Сегодня мы буквально смотрим сквозь время", — объяснил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Сегодня ученые используют спутниковый мониторинг и радиолокацию, пытаясь понять, как климат Антарктиды превратил зеленый рай в ледяной капкан. Но даже в этом капкане продолжаются процессы, которые кажутся фантастикой.

Реки и озера: подо льдом течет жизнь

Под Антарктидой обнаружено более 400 подледниковых водоемов. Король этой скрытой системы — озеро Восток, погребенное под четырехкилометровым слоем льда. Гляциолог Кристин Доу из Университета Ватерлоо утверждает, что там пульсирует целая сеть рек. Давление льда настолько велико, что вода в них порой нарушает гравитационный этикет и течет вверх по склону.

Признак Описание подледного мира Количество озер Более 400 подтвержденных объектов Максимальная глубина льда Около 4 километров над озером Восток Формы жизни Микробы и доисторические бактерии

"Эта водная система — настоящий инкубатор. Мы не знаем точно, что там живет, но изоляция в миллионы лет могла создать существ, которые не похожи ни на что земное", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru геолог Алексей Трофимов.

Исследование этих глубин сопряжено с риском. Порой техника просто не выдерживает давления или холода. Так, современный робот ушёл под лёд и пропал без вести, успев передать лишь крупицы данных о структуре шельфового ледника.

Скалы, грязь и "момент отхода от бортика"

Основание материка — не монолит. Под значительной частью ледников Западной Антарктиды находится рыхлая кристаллическая порода и мокрая грязь. Этот слой работает как смазка. Именно здесь лед буквально "плывет" в сторону океана, провоцируя ускоренное таяние. Если вода заполнит донные впадины, начнется хаос: трещины, обрушения и резкий подъем уровня моря.

Гляциолог Кристин Доу называет это "моментом отхода от бортика". Антарктида опасно балансирует на грани. Пока полярники ищут там космические сигналы и нейтрино, сам материк готовится к масштабной перестройке, которая изменит облик всей планеты.

"Мы видим, как ледовые щиты теряют устойчивость, и это вызов для всей мировой инфраструктуры", — отметил в беседе с Pravda.Ru климатолог Максим Орлов.

Ответы на популярные вопросы об Антарктиде

Правда ли, что подо льдом есть реки?

Да, это целая сеть водных артерий. Из-за колоссального давления и геотермального тепла снизу лед подтаивает, образуя потоки, которые связывают подледные озера между собой.

Чем опасно таяние Антарктиды для России?

Таяние материкового льда приводит к повышению уровня мирового океана. Это создает риски для прибрежных городов и меняет глобальные океанические течения.

Читайте также