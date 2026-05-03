Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Климова

Лёд трещит не случайно: под Антарктидой скрывается мир, который влияет на будущее планеты

Наука

Антарктида умеет хранить секреты. На первый взгляд — это стерильная белая пустошь, застывшая в вечном безмолвии. Но под двухкилометровым панцирем замерзшей воды скрывается живой, подвижный и пугающе сложный мир, который десятилетиями игнорировал законы привычной нам географии.

Антарктида
Фото: Flickr by Jason Auch, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Антарктида

Ледяная маска над тропическим прошлым

Если вы думаете, что Антарктида всегда была ледяным кубом, вы ошибаетесь. Под толщей льда, в среднем достигающей 2,2 километра, спрятаны горные хребты и глубокие долины. Седиментолог Иоганн Клагес из Института Альфреда Вегенера обнаружил в недавних экспедициях нечто невероятное — первую в истории материка окаменелость янтаря. Это "золото" древних лесов доказывает: 90 миллионов лет назад здесь шумели тропики, а не выл ветер.

"Под ледником скрыта не просто порода, а целая летопись. Мы находим следы экосистем, которые процветали задолго до появления человека. Сегодня мы буквально смотрим сквозь время", — объяснил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Сегодня ученые используют спутниковый мониторинг и радиолокацию, пытаясь понять, как климат Антарктиды превратил зеленый рай в ледяной капкан. Но даже в этом капкане продолжаются процессы, которые кажутся фантастикой.

Реки и озера: подо льдом течет жизнь

Под Антарктидой обнаружено более 400 подледниковых водоемов. Король этой скрытой системы — озеро Восток, погребенное под четырехкилометровым слоем льда. Гляциолог Кристин Доу из Университета Ватерлоо утверждает, что там пульсирует целая сеть рек. Давление льда настолько велико, что вода в них порой нарушает гравитационный этикет и течет вверх по склону.

Признак Описание подледного мира
Количество озер Более 400 подтвержденных объектов
Максимальная глубина льда Около 4 километров над озером Восток
Формы жизни Микробы и доисторические бактерии

"Эта водная система — настоящий инкубатор. Мы не знаем точно, что там живет, но изоляция в миллионы лет могла создать существ, которые не похожи ни на что земное", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru геолог Алексей Трофимов.

Исследование этих глубин сопряжено с риском. Порой техника просто не выдерживает давления или холода. Так, современный робот ушёл под лёд и пропал без вести, успев передать лишь крупицы данных о структуре шельфового ледника.

Скалы, грязь и "момент отхода от бортика"

Основание материка — не монолит. Под значительной частью ледников Западной Антарктиды находится рыхлая кристаллическая порода и мокрая грязь. Этот слой работает как смазка. Именно здесь лед буквально "плывет" в сторону океана, провоцируя ускоренное таяние. Если вода заполнит донные впадины, начнется хаос: трещины, обрушения и резкий подъем уровня моря.

Гляциолог Кристин Доу называет это "моментом отхода от бортика". Антарктида опасно балансирует на грани. Пока полярники ищут там космические сигналы и нейтрино, сам материк готовится к масштабной перестройке, которая изменит облик всей планеты.

"Мы видим, как ледовые щиты теряют устойчивость, и это вызов для всей мировой инфраструктуры", — отметил в беседе с Pravda.Ru климатолог Максим Орлов.

Ответы на популярные вопросы об Антарктиде

Правда ли, что подо льдом есть реки?

Да, это целая сеть водных артерий. Из-за колоссального давления и геотермального тепла снизу лед подтаивает, образуя потоки, которые связывают подледные озера между собой.

Чем опасно таяние Антарктиды для России?

Таяние материкового льда приводит к повышению уровня мирового океана. Это создает риски для прибрежных городов и меняет глобальные океанические течения.

Читайте также

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, геолог Алексей Трофимов, климатолог Максим Орлов
Автор Анна Климова
Анна Климова — специалист по реагированию на инциденты информационной безопасности, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы антарктида глобальное потепление
Новости Все >
Огненная ловушка в Калачинске: почему пожары на мусорном полигоне стали хронической бедой региона
Больше парков и скверов: как Томская область распорядилась бюджетной экономией от торгов
Ночной кошмар поселка Песчанка: жалобы пишутся, а подростки на питбайках остаются безнаказанными
Небо в огнях: стало известно, сколько миллионов готов потратить Красноярск на праздничный салют
Архитектурный бум: как удаленка и высокие доходы изменили рынок труда в регионе
По примеру Москвы начали вводить налог на собак и уезды Московской губернии... — писала газета Новости дня 2 мая 1901 года
Ветеринары и власти вынесли вердикт: в каком состоянии находятся экзотические животные в Талдоме
Не списывайте на работу: усталость может быть сигналом серьезных нарушений
Сон станет крепче, а кошелёк — полнее: хитрость с суммой займа, которая спасёт от банкротства
Город строит ловушки: где именно ветер набирает скорость, способную снести рекламный щит
Сейчас читают
Универсальный крем для всех тортов: теперь ваши домашние десерты будут всегда удаваться
Еда и рецепты
Универсальный крем для всех тортов: теперь ваши домашние десерты будут всегда удаваться
География по версии ЕС: Крым не Россия, Голаны не Израиль, а карта мира — политическая салфетка
Евросоюз
География по версии ЕС: Крым не Россия, Голаны не Израиль, а карта мира — политическая салфетка
Популярное
Запустили ради меха, а получили захватчика: эксперимент СССР изменил природу Европы

В середине прошлого века амбициозный проект по обогащению лесной фауны привел к неожиданным последствиям, изменив облик европейских лесов и рек навсегда.

Запустили ради меха, а получили захватчика: эксперимент СССР изменил природу Европы
Посыпали грядку — и лук пошёл вразнос: простая смесь спасает от мухи и даёт крупные головки
Посыпали грядку — и лук пошёл вразнос: простая смесь спасает от мухи и даёт крупные головки
С помощью хитрости войска Ленинградского округа взяли крупное село Мирополье в Сумской области
Один аксессуар меняет всё лицо: тренды очков 2026 задают новый стиль
География по версии ЕС: Крым не Россия, Голаны не Израиль, а карта мира — политическая салфетка Юрий Бочаров Как водружали знамя над рейхстагом 30 апреля 1945 года. Рейхстаг заметили не сразу Андрей Николаев Каллас приговорила Евросоюз к смерти, сама того не заметив Любовь Степушова
Новый плацкарт уничтожил купе: почему россияне массово выбирают открытые вагоны вместо коробок
Смертельный деликатес: почему печень белого медведя убивает человека за считанные часы
Комфорт как новая роскошь: гид по самой стильной обуви летнего сезона 2026
Комфорт как новая роскошь: гид по самой стильной обуви летнего сезона 2026
Последние материалы
Лёд трещит не случайно: под Антарктидой скрывается мир, который влияет на будущее планеты
Оно выглядело как водоросли, пока не ожило: у Комодо заметили древнее существо с пугающей маскировкой
Секрет ресторанов раскрыт: как сварить яйцо с кремовым желтком без промаха
Места, куда возвращаются мысленно: 14 уголков России с необычной природой и историей
Учёные доказали: разнообразие на тарелке тормозит похудение сильнее, чем вы думали
Цветение, которое обсуждают соседи: три подкормки превращают пионы в главное украшение сада
Летний суп, который исчезает первым: окрошка на ряженке собирает семью за столом
Завещание под угрозой: как болезнь мозга превращает наследство в судебную войну
3 мая: дни рождения словаря Даля, российского Красного Креста и Ольги Бергольц
Битва за энергию в глубинах океана: почему синие киты никогда не променяют свой рацион на обычную рыбу
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.