Анна Кузнецова

Учёные доказали: разнообразие на тарелке тормозит похудение сильнее, чем вы думали

Мир одержим разнообразием, но наше тело — консервативный биохимический реактор. Пока маркетологи убеждают нас пробовать новые вкусы, исследователи из Университета Дрекселя под руководством Шарлотты Хагерман выяснили: чем скучнее ваш тарелка, тем быстрее тают бока.

Фото: ru.freepik.com is licensed under Free More Info
Эксперимент на 112 добровольцах показал, что пищевая монотонность — это не признак лени, а эффективный инструмент биологического взлома системы вознаграждения мозга.

Предсказуемость против калорий

Современная среда заставляет нас постоянно искать новые способы управления весом через потребление. Но наш мозг попадает в ловушку сенсорно-специфического насыщения. Когда на столе десять разных блюд, мы съедим больше, потому что каждый новый вкус обнуляет счетчик сытости.

Исследование показало: те, кто ел одни и те же продукты, худели активнее. Это происходит потому, что предсказуемый рацион снижает дофаминовый отклик и облегчает саморегуляцию. Мозгу просто становится скучно переедать.

"Пищевое поведение — это алгоритм. Когда мы убираем из него переменные в виде бесконечных вкусовых новинок, система стабилизируется. Это работает надежнее, чем любая строгая диета с экзотическими ингредиентами", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Цифры на весах и в дневниках

За 12 недель участники с самым однообразным меню потеряли в среднем 5,9% массы тела. У любителей гастрономического разнообразия результат оказался скромнее — 4,3%. Каждые 10% увеличения доли повторяющихся продуктов в рационе давали дополнительные 1,6% потери веса.

Интересно, что участники, которые честно фиксировали зажоры по выходным, худели лучше — вероятно, за счет общей дисциплины и осознанности. Даже если кофе помогает худеть, без общего контроля калорийности он бессилен.

Параметр диеты Влияние на потерю веса
Постоянство калорий (отклонение < 100 ккал) +0,6% к потере массы
Повторяемость продуктов (+10%) +1,6% к потере массы

Важно помнить, что любая система питания требует контроля внешних факторов. Например, правильный режим сна напрямую влияет на гормон грелин, который заставляет нас искать углеводное разнообразие там, где оно не нужно. Однообразие в еде помогает нивелировать эти биологические всплески.

"Если ваш завтрак предсказуем, организму проще настроить метаболические циклы. Особенно важно правильно завтракать после 50 лет, когда ферментативная активность становится менее гибкой", — отметил в беседе с Pravda.Ru преподаватель естественных наук Кирилл Афонин.

Биохимия однообразия

Построение рациона из одних и тех же продуктов — это не просто скука, а снижение когнитивной нагрузки. Мы тратим меньше ресурсов на выбор, а значит, меньше шансов сорваться на фастфуд.

Пока рынок ждет, когда появится новый конкурент Оземпику, создание стабильной пищевой среды остается самым дешевым способом биохакинга. Однако не стоит путать однообразие с дефицитом нутриентов: набор продуктов должен быть скудным по количеству наименований, но богатым по содержанию витаминов и минералов.

"С точки зрения эволюции, резкая смена рациона — это стресс. Стабильная среда позволяет минимизировать воспалительные процессы в кишечнике", — объяснил Pravda.Ru биофизик Алексей Корнилов.

Ответы на популярные вопросы о рационе

Не приведет ли однообразное питание к дефициту витаминов?

Нет, если ваш базовый набор продуктов сбалансирован. Однообразие касается количества видов продуктов в неделю, а не отсутствия полезных веществ. Можно есть курицу, брокколи и гречку каждый день и получать больше пользы, чем от хаотичного поедания разных видов фастфуда.

Почему на выходных можно есть больше и все равно худеть?

Это парадокс исследования. Ученые считают, что дело в психологии: те, кто честно записывал лишний кусок пиццы в субботу, в целом более дисциплинированы и педантичны в своей диете, что и дает прогресс на длинной дистанции.

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, преподаватель естественных наук Кирилл Афонин, биофизик Алексей Корнилов
Автор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Темы здоровье похудение диетология
