Кирилл Афонин

Зацелованные солнцем: почему рыжий фенотип никогда не исчезнет из популяции

Наука

Исследовательская группа из Гарварда завершила семилетний анализ крупнейшего массива данных древней ДНК. Изучение 16 тысяч геномов заставило пересмотреть взгляды на механизмы естественного отбора, действовавшие на протяжении последних 18 тысяч лет. Привычные теории о вымирании рыжеволосых людей оказались несостоятельными, а генетическая история предков — намного сложнее, чем предполагалось ранее.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Крах теории о северной адаптации

Долгое время антропологи утверждали: яркие волосы — это бонус сурового севера с его хроническим дефицитом ультрафиолета. Логическая цепочка выглядела гладко: слабая инсоляция, малая выработка витамина D, и вот вам результат. Однако системный анализ древних биологических кодов показал обратное. Рыжий пигмент вовсе не "деградировал" под натиском переменного климата. Он был надежно закреплен в генофонде как крайне полезная мутация, а не случайный сбой в настройках организма.

"Генетика — это не статичная книга, а динамический алгоритм. Искать причину исчезновения признака там, где он закрепился на десять тысячелетий, — типичная ошибка кабинетных ученых", — заявил в беседе с Pravda.Ru антрополог Артём Климов.

Ген MC1R как эволюционное преимущество

Суть истории заключается в конкретном участке ДНК — гене MC1R. Оказалось, что он не просто управляет цветом шевелюры. Его наличие напрямую коррелирует с болевым порогом, что особенно критично для биологического выживания вида в условиях постоянного физического напряжения. Для наших предшественниц, сталкивающихся с суровыми родами или тяжелым трудом, такая особенность была вопросом жизни, а не эстетическим дополнением.

"Высокая толерантность к стрессу и боли, зашитая в биохимию клеток, дает фору любому организму. В условиях дикой природы побеждал не самый красивый, а самый устойчивый к травмам", — объяснила в беседе с Pravda.Ru Алексей Корнилов, биофизик.

Характеристика Старая догма Вердикт гарвардских генетиков
Причина цвета Климатическая адаптация севера Направленный эволюционный отбор
Стабильность гена Стремление к вымиранию Сохраняется более 10 тысяч лет

Будущее рыжеволосых в популяции

Сегодня обладатели рыжего фенотипа составляют около 2% жителей планеты. Но не стоит ждать исчезновения этого признака. Если механизм направленного отбора, работавший тысячелетиями, не даст сбой, частота встречаемости данного гена продолжит расти. Биологические системы консервативны и редко избавляются от алгоритмов, повышающих шансы на репродуктивный успех, даже если внешние декорации (климат или мода) меняются.

"Направленный отбор — это неумолимый фильтр. Числа подтверждают: природа сохраняет сильные варианты, невзирая на мнение скептиков из Штатов, которые любят списывать всё на случайность", — отметила в беседе с Pravda.Ru Ефимова Марина, преподаватель химии.

Ответы на популярные вопросы о генетике рыжих

Действительно ли рыжие волосы — это мутация?

Да, это специфическая мутация гена MC1R, которая, однако, закрепилась в популяции как эволюционное преимущество.

Почему рыжих так мало?

Несмотря на преимущества, рыжий окрас является рецессивным признаком, что ограничивает его распространение в глобальном масштабе.

Может ли ген влиять на поведение?

Влияние гена MC1R на болевой порог доказано, что опосредованно влияет на поведение человека при физических и стрессовых нагрузках.

Рыжие волосы скоро исчезнут?

Нет, данные генетиков показывают прямо обратную тенденцию — рыжий фенотип остается устойчивым эволюционным признаком.

Экспертная проверка: антрополог Артём Климов, биофизик Алексей Корнилов, преподаватель химии Ефимова Марина
Автор Кирилл Афонин
Афонин Кирилл Дмитриевич — преподаватель естественных наук с 18-летним стажем. Объединяет физику, химию и биологию в практике обучения.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Весенняя подкормка груши: один шаг, который увеличит урожай вдвое и спасёт дерево

Весенний уход за плодовым деревом требует четкого соблюдения технологических этапов, влияющих на иммунитет растения и будущий размер созревающих плодов.

Я прохожу сквозь металл: шокирующая тайна человека, чьи органы восстанавливались за секунды
