Анна Климова

Эфир шепчет чужими голосами: странные записи заставляют слышать тех, кого уже нет

Наука

Мир звуков коварен. Вы нажимаете на "Record", записываете шум ветра или тишину пустой комнаты, а при прослушивании слышите шепот. Томас Эдисон, человек, запатентовавший реальность в виде лампочки, верил, что этот шепот — не ошибка оборудования. Он искал способ достучаться до тех, кто уже не может поднять трубку телефона. Его "некрограф" остался в чертежах, но сама идея проросла сквозь десятилетия, превратившись в пугающий культ "электронного голоса".

Радиостанция
Радиостанция

Чертежи некрографа: Эдисон и его последний патент

В октябре 1920 года страницы Scientific American взорвались сенсацией. Томас Эдисон, чьи изобретения двигали прогресс, решил технически обосновать существование души. Он предположил, что личность — это определенная энергетическая субстанция. Если она не исчезает после смерти, значит, ее можно поймать сверхчувствительным прибором. Это не мистика, а попытка превратить аномалию в измеримую величину.

Эдисон создавал "некрограф" — аппарат, способный улавливать тончайшие вибрации эфира. Изобретатель даже заключил пари с коллегами: кто первый уйдет "за занавес", тот обязан выйти на связь. Ходили слухи, что записи удачных сеансов существуют, но они спрятаны так же надежно, как секретные документы КГБ о мониторинге неопознанных объектов. Ни одного чертежа официально не представлено публике, лишь обрывки воспоминаний помощников.

"Эдисон подходил к вопросу как чистый инженер. Для него дух был просто очень слабым сигналом, который нужно усилить. Проблема в том, что в те времена уровень фоновых помех и несовершенство техники могли превратить любой шорох в нечто осмысленное", — отметил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Эффект Юргенсона: когда птицы начинают говорить голосом матери

В 1959 году Фридрих Юргенсон, режиссер с отличным слухом, отправился в лес записывать пение пернатых. Вместо чистых трелей на магнитофонной ленте он обнаружил странный шум, сквозь который пробивался голос орнитолога, а затем и чей-то знакомый шепот. Юргенсон был уверен: это послание от матери. Так родился "Феномен электронного голоса" (ФЭГ). Это напоминало историю шпионажа, где за обычными помехами скрываются шифровки из другого мира.

Позже латвийский философ Константин Раудив довел эту методику до фанатизма. Он записал десятки тысяч фрагментов, утверждая, что слышит даже Маяковского. Но давайте будем честными: если долго вглядываться в технологии древности или вслушиваться в белый шум, можно найти что угодно — от проклятий до признаний в любви.

Тип явления Характеристика звука
Белый шум Статический гул, содержащий все частоты
Радиоперехват Обрывки фраз из-за атмосферного прохождения волн
ФЭГ (Парафония) Короткие, ритмичные фразы на пороге слышимости

"В радиоэфире всегда полно блуждающих сигналов. Особенно в середине прошлого века, когда защита от наводок была минимальной. То, что принимают за голос призрака, часто является отраженным сигналом далекой радиостанции", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru учитель физики Александр Козлов.

Глюк системы: почему аппарат слышит то, чего нет

Наука безжалостна к романтикам. Есть такое понятие — апофения. Это когда мы видим лица в облаках или очертаниях скал. Наш слух работает так же. В хаосе звуков мы выцепляем знакомые фонемы. Это похоже на то, как история порой создает мифы на пустом месте: мы видим то, что хотим видеть, и слышим то, что жаждем услышать. Если вы ждете знака от ушедшего близкого, скрип старой пленки превратится в "привет".

Многие записи Юргенсона и Раудива по качеству напоминают попытку расслышать шепот в центре катастрофы 1952 года - вокруг шум, треск и хаос. К тому же, в эпоху аналоговой записи на пленку часто накладывались звуки с предыдущих сессий, которые не были стерты до конца. Никакой магии, только плохая эксплуатация оборудования и жажда чуда.

"Люди часто ищут закономерности там, где их нет. С точки зрения физических полей, зафиксировать голос без материального носителя — гортани и легких — невозможно. Это всегда либо внешняя помеха, либо дефект носителя", — объяснил в беседе с Pravda.Ru преподаватель естественных наук Кирилл Афонин.

Можно ли сегодня записать ФЭГ на смартфон?

Цифровые устройства имеют встроенные фильтры шумов, которые отсекают "лишнее". Именно поэтому современные "охотники за привидениями" предпочитают старые кассетные диктофоны — они менее совершенны и охотнее плодят звуковые артефакты.

Был ли Эдисон сумасшедшим?

Нет, он был экспериментатором. Для него грань между возможным и невозможным была тоньше, чем для обывателя. Его вера в инструмент для связи с душами — это продолжение его любви к радиоволнам и электричеству.

Существует ли связь между ФЭГ и интуицией?

Предполагается, что человек подсознательно интерпретирует шум, опираясь на свои ожидания. Это не внешнее явление, а внутренний процесс распознавания образов в хаотичной среде.

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, учитель физики Александр Козлов, преподаватель естественных наук Кирилл Афонин
Автор Анна Климова
Анна Климова — специалист по реагированию на инциденты информационной безопасности, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
