Анна Климова

Видна за сотни километров, но путь закрыт: загадочная гора в Перу пугает местных жителей

Глубоко в перуанских джунглях, там, где заканчиваются карты и здравый смысл, над зеленым океаном сельвы возвышается Серро-Эль-Коно. Это одинокий 400-метровый холм. Его геометрия пугает — идеальная пирамида, которую видно за сотни километров. Местные обходят это место стороной. Ученые спорят, а природа хранит молчание, пока джунгли медленно поглощают очередные попытки разгадать эту аномалию.

Фото: freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Геометрия страха: природа против инженерии

Серро-Эль-Коно — это вызов классической геологии. Пирамидальная форма объекта настолько безупречна, что версия о "потухшем вулкане" трещит по швам. Многие исследователи склоняются к мысли, что перед нами археологические открытия мирового масштаба. Если это рукотворное сооружение, то кто и зачем воздвиг его посреди непроходимых болот? Подобные географические открытия в XXI веке доказывают: мы толком не знаем собственную планету.

"Объект Серро-Эль-Коно демонстрирует аномальную для естественного рельефа устойчивость склонов. В условиях агрессивной тропической эрозии такая форма должна была расплыться за столетия, если внутри нет жесткого каркаса — природного или искусственного", — объяснил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Пока одни ищут следы древних зодчих, другие указывают на физические факторы. В некоторых точках у подножия холма люди испытывают необъяснимую панику. Не исключено, что здесь работает инфразвук, рождающийся при обтекании пирамиды ветрами. Вибрации такой частоты вызывают у человека чувство тревоги, превращая гору в естественное пугало для незваных гостей.

Изоляция в Долине Джавари

Гора расположена в Сьерра-дель-Дивисор, на границе Перу и Бразилии. Это часть печально известной Долины Джавари - региона, где бесследно исчезают экспедиции. Здесь властвуют ягуары, гигантские броненосцы и дикие племена, которые не выходят на контакт с цивилизацией. Плотный полог леса скрывает не только гору, но и потенциальную опасность для любого, кто решит подойти ближе.

Параметр Характеристика Серро-Эль-Коно
Высота 400 метров над уровнем леса
Видимость До 400 км при ясной погоде
Статус Национальный парк с 2015 года
Угрозы Незаконная добыча золота, вырубка

"Джунгли Амазонии — это хрупкая система. Массированная вырубка лесов вокруг таких объектов, как Эль-Коно, не только уничтожает экосистему, но и меняет локальный микроклимат, что может привести к разрушению еще не открытых памятников", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эколог Денис Поляков.

Духи гор и охранный статус

Для коренных народов Серро-Эль-Коно — это не геологический объект, а "Андский Апу", священный дух-защитник. Поверия гласят: гора наблюдает за каждым. Любое вмешательство, будь то влияние на климат из-за вырубки или поиски золота, воспринимается как святотатство. Религия и мистика здесь — лучший забор от черных копателей.

"Исчезновение деревьев у подножия таких возвышенностей провоцирует оползни. Это уже не мистика, а физика — корни больше не удерживают почву, и уникальные геоглифы или фундаменты могут быть смыты за один сезон дождей", — отметил в беседе с Pravda.Ru биолог-эколог Аркадий Кузнецов.

Несмотря на статус национального парка, защиты недостаточно. Амазония и экология региона находятся под ударом из-за нелегальных приисков. Тайны, которые могли бы пролить свет на древние дороги Амазонии и затерянные города, рискуют исчезнуть в ковшах бульдозеров раньше, чем до них доберется LiDAR.

Ответы на популярные вопросы о Серро-Эль-Коно

Почему гору никто не исследовал детально до сих пор?

Объект находится в крайне труднодоступной зоне. Болотистая местность, отсутствие дорог и агрессивная фауна делают логистику экспедиции чрезмерно дорогой и опасной. Кроме того, в этом районе действуют группы нелегальных заготовителей леса.

Правда ли, что гору видно за 400 километров?

Да, из-за специфики рельефа и высоты над плоской равниной Амазонии пирамида служит ориентиром для авиации и видна с вершин Анд в ясную погоду. Это делает её похожей на маяк посреди океана зелени.

Есть ли доказательства, что это пирамида?

Прямых раскопок не проводилось. Радарное сканирование показывает аномально ровные углы наклона, что редко встречается у природных объектов такой высоты, но для окончательного вывода нужны наземные изыскания.

Читайте также

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, эколог Денис Поляков, биолог-эколог Аркадий Кузнецов
Автор Анна Климова
Анна Климова — специалист по реагированию на инциденты информационной безопасности, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Новости Все >
По примеру Москвы начали вводить налог на собак и уезды Московской губернии... — писала газета Новости дня 2 мая 1901 года
Ветеринары и власти вынесли вердикт: в каком состоянии находятся экзотические животные в Талдоме
Не списывайте на работу: усталость может быть сигналом серьезных нарушений
Сон станет крепче, а кошелёк — полнее: хитрость с суммой займа, которая спасёт от банкротства
Город строит ловушки: где именно ветер набирает скорость, способную снести рекламный щит
Машина всмятку, а винить некого: почему спрятать авто от стихии стало невыполнимой миссией
Гриб выглядит похоже, но выдаёт себя формой: как отличить сморчок от строчка в лесу
Вместо банка — за угол в ломбард: почему россияне стали вспоминать о залоге колец и цепочек
Кредит пожирает будущее: как попытка закрыть старую дыру в бюджете превращается в триллер
Ловушка профицита: как избыток квартир в Ростове меняет тактику местных застройщиков
Сейчас читают
Майю Санду обвинили в госизмене: в Молдавии возмущены выдачей России шефа спецслужб
Мир. Новости мира
Майю Санду обвинили в госизмене: в Молдавии возмущены выдачей России шефа спецслужб
Нефтяной капкан Москвы: Германия сражается за транзит через Польшу для спасения своих НПЗ
Мир. Новости мира
Нефтяной капкан Москвы: Германия сражается за транзит через Польшу для спасения своих НПЗ
Весенняя подкормка груши: один шаг, который увеличит урожай вдвое и спасёт дерево
Садоводство, цветоводство
Весенняя подкормка груши: один шаг, который увеличит урожай вдвое и спасёт дерево
Популярное
Весенняя подкормка груши: один шаг, который увеличит урожай вдвое и спасёт дерево

Весенний уход за плодовым деревом требует четкого соблюдения технологических этапов, влияющих на иммунитет растения и будущий размер созревающих плодов.

Весенняя подкормка груши: один шаг, который увеличит урожай вдвое и спасёт дерево
Секреты горы Ямантау: кто построил в глухой тайге мосты, которые не берет ни время, ни ржавчина
Секреты горы Ямантау: кто построил в глухой тайге мосты, которые не берет ни время, ни ржавчина
Мадьяр выставил Зеленскому ультиматум: без автономии Закарпатья об ЕС могут не мечтать
Я прохожу сквозь металл: шокирующая тайна человека, чьи органы восстанавливались за секунды
География по версии ЕС: Крым не Россия, Голаны не Израиль, а карта мира — политическая салфетка Юрий Бочаров Как водружали знамя над рейхстагом 30 апреля 1945 года. Рейхстаг заметили не сразу Андрей Николаев Каллас приговорила Евросоюз к смерти, сама того не заметив Любовь Степушова
Лицо ведьмы под слоем пудры: шокирующая правда о том, как на самом деле выглядела стареющая Екатерина
Живая стена без капризов: лиана, которая не боится −35°C и превращает сад в цветущее облако
Как жить на проценты: расчет капитала, который заменит государственную пенсию
Как жить на проценты: расчет капитала, который заменит государственную пенсию
Последние материалы
Жизнь без календаря: почему бобры в 2026 году массово покидают зимовья раньше срока
Видна за сотни километров, но путь закрыт: загадочная гора в Перу пугает местных жителей
По примеру Москвы начали вводить налог на собак и уезды Московской губернии... — писала газета Новости дня 2 мая 1901 года
Главная ошибка при весенней уборке: почему солнечный свет — ваш враг в борьбе за чистоту окон
Чёрное золото рождается прямо в куче: простая закваска ускоряет компост и даёт результат за 14 дней
2 мая: Ледовый поход, день рождения ГАЗа и скандал в минатоме
Коровами теперь можно управлять из космоса: как спутниковые технологии заменяют пастухов и заборы
Текстильные и баночные саше: что подойдёт для правильной ароматерапии вашего дома
Эта кошка держала наших предков в страхе: история истребления приматов беспощадным охотником
Бетон в сотах смертелен: почему пчеловоды в панике бегут от рапсовых полей
