Сергей Баранов

Май удивит небом: два полнолуния за месяц и загадки, которые волнуют астрономов

Наука

Майский ночной небосвод готовится к редкому астрономическому дуплету: за один календарный месяц спутник Земли успеет дважды войти в фазу полнолуния. Это явление превращает обычный календарь в космический аттракцион, где за "Цветочной" Луной в начале месяца следует загадочная "Голубая" в самом его конце. Пока синоптики пугают плотной облачностью на Кубани, астрономы рассчитывают геометрию орбит, напоминая, что космос живет по строгим математическим алгоритмам, не знающим пауз.

Фото: Pravda.Ru by Павел Громов is licensed under publiс domain
Луна на горизонте

Цветочное шоу: почему Луна прижалась к горизонту

В ночь на 2 мая жители России смогут наблюдать первый акт — "Цветочную" Луну. Название, пришедшее из традиций североамериканских индейцев, идеально ложится на весенний ритм биосферы нашего континента. Природа проснулась. Однако в отличие от зимних ночей, когда Луна висит прямо над макушкой, весенний спутник ленив. Он едва поднимается над горизонтом.

"Наблюдать майское полнолуние в городе сложно. Дома и деревья перекрывают обзор. Ищите открытую точку на востоке. Ориентир простой: развернитесь спиной к закату", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Геометрия системы Земля-Луна диктует свои правила. Поздней весной траектория светила проходит низко. Для зрителя это означает лишь одно: эффект "лунной иллюзии" будет сильнее, и диск покажется огромным из-за близости к объектам на земле. Но не стоит забывать, что это небесное тело — не просто декорация, а полноценный участник гравитационных игр в космосе.

Голубая Луна: математический каприз календаря

Второе полнолуние месяца намечено на 31 мая. Это и есть та самая "Голубая Луна". Название не про цвет, а про редкость ("Once in a Blue Moon"). Интервал между фазами составляет 29,5 суток. В месяце 31 день. Математика неизбежна: зазор в полтора дня позволяет втиснуть два события в один блок. Это случается редко — в прошлый раз мы видели такое в августе 2023 года, а следующий шанс выпадет только в конце 2028-го.

Параметр Значение
Первое полнолуние 2 мая (Цветочная Луна)
Второе полнолуние 31 мая (Голубая Луна)
Цикл Луны ~29,5 суток

"Такая частота полнолуний не влияет на физику планеты напрямую, но психологически это всегда вызывает ажиотаж. С точки зрения движения небесных тел — это просто совпадение периодов вращения", — отметил в беседе с Pravda.Ru астроном Павел Громов.

Космические риски: от астероидов до радиации

Луна — наш щит, но щит побитый. Глядя на двойное полнолуние, стоит помнить о рисках. НАСА внимательно следит за объектами, которые могут нарушить покой спутника. Например, астероид 2024 YR4 может подойти критически близко к системе Земля-Луна. Астрономия сегодня — это не только любование звездами, но и расчет траекторий потенциального столкновения.

Мечты о базах на поверхности тоже сталкиваются с суровой физикой. Жизнь на Луне ограничена жестким излучением. Ученые уже прикинули, сколько лет человек сможет выдержать на лунной базе без вреда для здоровья. Майские небесные тела кажутся мирными, но опасность из глубокого космоса всегда остается в списке актуальных угроз.

"Луна не имеет атмосферы. Любое столкновение с астероидом — это прямой удар. Для будущих колонистов это риск номер один после радиации", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

Ответы на популярные вопросы о двойном полнолунии

Станет ли Луна реально голубого цвета 31 мая?

Нет. Это лишь идиоматическое название. Луна сохранит привычный пепельно-серый или желтоватый оттенок. Изменение цвета возможно только при наличии в атмосфере Земли большого количества дыма или пыли от извержений вулканов.

Почему полнолуния в мае такие низкие?

Это связано с углом наклона земной оси. Летом эклиптика (путь, по которому движутся Луна и Солнце) проходит низко над горизонтом в ночное время. Поэтому Луна не поднимается в зенит.

Как часто случается два полнолуния в месяц?

В среднем раз в 2,7 года. Это происходит из-за разницы между календарным месяцем и синодическим лунным месяцем.

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, астрофизик Алексей Руднев, астроном Павел Громов
Автор Сергей Баранов
Баранов Сергей Викторович — метеоролог с 26-летним стажем. Специалист по погодным явлениям, штормам и температурным экстремумам.
Редактор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Темы наука космос астрономия
