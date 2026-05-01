Елена Морозова

Сенсация в биофизике: препарат от головокружения учит мозг самовосстановлению

Российские биофизики обнаружили скрытый супергеройский потенциал у банального лекарства из домашней аптечки. Обычный бетагистин, который десятилетиями назначали от "вертолетов" в голове, оказался мощным инструментом для ремонта нейронов на клеточном уровне.

Ученые из Пущино доказали: препарат не просто маскирует симптомы, а буквально принуждает клетки мозга к регенерации, превращая поврежденные митохондрии в "энергетические пончики" выживания.

Ремонт на ходу: как выживают нейроны

Эксперимент напоминал жесткий тест на центрифуге. Подопытных животных вращали до тех пор, пока их участки мозга, отвечающие за равновесие, не начали деградировать.

В ядрах Дейтерса наступил хаос: клетки набухли, а энергетические станции — митохондрии — стали подавать сигналы SOS. Через час в тканях массово активировалась митофагия — процесс "самопоедания" поврежденных структур.

"Это критический момент. Когда клетки мозга сталкиваются с перегрузкой, запускается каскад разрушения. Главное — вовремя вмешаться, чтобы остановить гибель нейронов", — объяснил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Исследователи вводили препарат уже после травмирующего воздействия. Результат ошеломил: у животных, получивших дозу, координация восстанавливалась в разы быстрее.

Пока контрольная группа "плыла" от головокружения, леченые мыши уже активно осваивали "открытое поле". Бетагистин заблокировал мозг для воспалительных сигналов, которые обычно приводят к необратимым потерям.

Энергетические "пончики" против воспаления

Вместо того чтобы просто дать клеткам погибнуть, препарат изменил геометрию их жизни. В нейронах появились "торусообразные" митохондрии. Эти "пончики" — не дефект, а высшая форма адаптации.

Такая форма позволяет органеллам выживать в условиях стресса и эффективнее вырабатывать энергию. Это гораздо круче, чем просто виртуальная реальность для релаксации; это аппаратный апгрейд биологического компьютера.

Маркеры повреждения Эффект бетагистина
Набухшие митохондрии Трансформация в "пончики" (торусы)
Реактивная микроглия Подавление нейровоспаления за 5 дней

"Бетагистин фактически перепрограммирует ответ иммунных клеток мозга. Он заставляет астроциты не паниковать, а заниматься поддержкой выживших нейронов", — подчеркнул биофизик Алексей Корнилов.

Важно, что лекарство устранило митофагосомы — маркеры клеточной утилизации. Там, где раньше планировалась "свалка" из мертвых белков, теперь снова кипит жизнь. Это напоминает по важности перепрограммирование клеток в регенеративной медицине, только без сложных генетических манипуляций.

От вестибулярных расстройств к борьбе с болезнью Паркинсона

Открытие биофизиков из РАН переводит бетагистин из разряда "таблеток для пенсионеров" в лигу перспективных нейропротекторов. Если он способен реанимировать клетки после вестибулярного шока, то может помочь и при более тяжелых сценариях — таких как ишемия или дегенерация.

Ученые уже присматриваются к его эффективности против болезни мозга, включая Альцгеймера и Паркинсона.

"Биологические системы обладают огромным запасом прочности, но иногда им нужен химический толчок. Исследование на животных показывает, что мы недооценивали пластичность нейронов", — отметил биолог Андрей Ворошилов.

Впереди — тесты других соединений, таких как уридин и лекарства против судорог. Но уже сейчас понятно: будущее медицины не только в создании нейроимплантов Илона Маска, но и в умении находить новые смыслы в старых формулах.

Наука в очередной раз доказала: чтобы спасти систему от гниения, иногда достаточно подправить ее энергетический баланс.

Ответы на популярные вопросы о нейропротекции

Что такое митохондрии-пончики?

Это митохондрии тороидальной формы. Они образуются при стрессе, помогая клетке сохранять энергию и не запускать процесс самоуничтожения.

Поможет ли бетагистин при обычном стрессе?

Исследования проводились на модели патологического повреждения. Самостоятельное назначение препарата без вестибулярных нарушений недопустимо.

Заменяет ли это лекарство нейрочипы?

Нет, это разные подходы. Лекарство лечит живые клетки, а чипы замещают функции поврежденных участков.

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, биофизик Алексей Корнилов, биолог Андрей Ворошилов
Автор Елена Морозова
Елена Андреевна Морозова — врач общей практики (семейная медицина), обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
