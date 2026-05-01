Алексей Корнилов

Больше чем чистый лист: почему природа создает хаос в мозгу младенца

Наука

Забудьте про стерильную чистоту сознания младенца. Идея о том, что мы приходим в мир как "чистая доска", оказалась лишь красивой метафорой, разбившейся о суровую реальность микроскопии. Исследователи из Австрийского института науки и технологий (ISTA) доказали: под "черепной коробкой" новорожденного творится настоящий хаос избыточности, который природа безжалостно кромсает с первыми вдохами.

Фото: Pravda.Ru by Алексей Корнилов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Миф о пустой памяти: почему природа не терпит пустоты

Если вы думали, что обучение — это строительство новых путей, то вы ошибались. Это скорее работа скульптора, который отсекает лишний мрамор. В центре внимания — мозг ребенка. Точнее, его гиппокамп. Ученые выяснили, что система изначально перегружена связями. Это не Tabula Rasa, это Tabula Plena — черновик, исписанный мелким почерком вдоль и поперек.

"Это бред считать, что система развивается с нуля. Изначальная избыточность — единственный способ гарантировать, что критически важные узлы найдут друг друга в этом месиве данных", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Такая внутренняя конфигурация напоминает советские технологии разведки: внешне просто, но внутри скрыта сложная пассивная архитектура, готовая среагировать на малейший внешний сигнал без всякой подзарядки опытом.

Метод лазерной прожарки: как заглянули внутрь

Чтобы понять, что происходит в голове у грызунов на 7-й день жизни, команда Виктора Варгас-Барросо использовала метод локальной фиксации потенциала. Это как пытаться услышать шепот конкретного человека в ревущей толпе на стадионе. Лазеры и передовая оптика позволили увидеть, как микроскопические электрические импульсы мечутся по сети, которая в разы плотнее, чем у взрослых особей.

Стадия развития Состояние внутренней сети
Новорожденный (7-8 день) Экстремально плотная, хаотичные связи
Взрослая особь (45-50 день) Разреженная, высокоточная, оптимизированная

Подобный хаос часто становится причиной ошибок в сложных системах. Например, когда кибербезопасность дает сбой из-за перегрузки информационных каналов "мусорным" трафиком, система просто перестает фильтровать важное от второстепенного.

"Любая перегруженная сеть — это риск. Плотность связей на ранних этапах напоминает критический дефицит контроля, где любой ложный импульс может обрушить всю структуру", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по реагированию на инциденты Анна Климова.

Архитектура обрезки: лишнее — в утиль

Почему сеть не разрастается, а скукоживается? Ответ в эффективности. Природа использует "модель обрезки". Если компоненты системы не задействованы, они безжалостно уничтожаются. Это похоже на то, как исчезают с радаров секретные документы - как только информация перестает быть актуальной или становится слишком опасной для структуры, она стирается.

Без этой изначальной "спутанности" элементы системы просто не смогли бы найти друг друга. Пустота — враг коммуникации. Если бы связей не было изначально, поиск партнера для передачи сигнала занял бы вечность. Это как пытаться найти аномальные явления в бескрайней пустыне без навигатора: шансы близки к нулю.

"В естественных системах износ и отсечение лишнего — залог выживания. Мы видим это и в технике, и в природе. Избыточность — это страховка, а не ошибка", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер по тепловым сетям Виктор Смоляков.

В итоге мы получаем идеально отточенный механизм. То, что мы считали ростом, на самом деле является филигранной деградацией лишнего. Мир вокруг нас — это не то, что мы выучили, а то, что осталось после великой зачистки внутри нашей головы.

Ответы на популярные вопросы о развитии систем

Зачем нужна избыточность в самом начале?

Чтобы гарантировать контакт. Если элементов много и они связаны случайно, вероятность того, что они смогут передать сигнал, равна 100%. Оптимизация происходит позже.

Связано ли это с климатическими изменениями?

Прямой связи нет, но принципы адаптации схожи. Когда среда меняется, системы вынуждены сбрасывать балласт. Подобно тому как древние бактерии пробуждаются от спячки при изменении условий, внутренние сети активируются в ответ на внешние вызовы.

Может ли система перестать "резаться"?

Да, и это ведет к патологиям. Нарушение процесса очистки связей делает структуру неэффективной и замусоренной, подобно тому как выбросы CO2 отравляют атмосферу мегаполиса, мешая нормальному функционированию среды.

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, специалист по реагированию на инциденты Анна Климова, инженер по тепловым сетям Виктор Смоляков
Автор Алексей Корнилов
Корнилов Алексей Викторович — биофизик с 16-летним стажем. Изучает физические процессы живых систем без медицинского уклона.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы мозг дети наука ребенок биология
