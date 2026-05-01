Денис Поляков

Умная подкормка для растений: как учёные НГТУ заставили червей работать на урожай

Наука

Исследователи из Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) нашли способ превратить органический мусор в высокоэффективное удобрение. Ученые создали биопрепарат на базе продуктов жизнедеятельности дождевых червей, который обещает перевернуть привычные представления о повышении плодородия почв.

Черви в земле
Черви в земле

Технология "умного" питания

Специалисты НГТУ не просто собрали органику, а поместили питательные вещества в "умную" оболочку. Основой стал вермикомпост, обогащенный биополимерным носителем — специально разработанным гелем на базе хитозана. Эта структура работает как медленная капсула: полезные бактерии и гуминовые кислоты не вымываются первым же дождем, а высвобождаются порционно. Пролонгированный фитостимулятор питает почву постепенно, обеспечивая стабильную урожайность.

"Использование биополимеров для инкапсуляции бактерий — это переход от грубого внесения химии к точечному биологическому менеджменту почвенных ресурсов", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ученый-химик Илья Сафронов.

Почему вермикомпост — это золото

Ранее вуз уже прославился созданием "умного дома для червей", где насекомые профессионально перерабатывают биоотходы. Результат их труда — вермикомпост — содержит максимальную концентрацию необходимых растениям метаболитов. Ученые решили стабилизировать эту органику новейшими научными методами. Промышленный выпуск препарата планируют запустить уже в течение текущего года.

Характеристика Преимущество
Гель-носитель (хитозан) Защита бактерий от внешних факторов
Порционное высвобождение Экономия ресурсов и долгосрочная активность

"Применение подобных экологических решений в масштабах страны поможет снизить зависимость от агрессивных химических агропрепаратов", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер по охране окружающей среды Олег Никитин.

Главный вызов для разработчиков — масштабировать лабораторный процесс до цехов, не потеряв при этом "живую" эффективность бактериального состава, чувствительного к механическим нагрузкам.

Ответы на популярные вопросы о биоудобрениях

Что такое вермикомпост?

Это продукт жизнедеятельности дождевых червей, прошедший через их пищеварительную систему и ставший высококонцентрированным органическим субстратом.

Почему используется хитозан?

Хитозан — это биоразлагаемый полимер, который создает идеальную защитную оболочку для полезных бактерий, стабилизируя их активность.

Как гель помогает растениям?

Гель предотвращает мгновенный вымыв полезных веществ в грунтовые воды, обеспечивая их медленную "подпитку" корней в течение долгого времени.

Скоро ли можно купить препарат?

Серийное промышленное производство стартует в течение текущего года, что позволит аграриям начать тестирование на больших площадях.

"Стабильность таких органических систем часто нарушается при смене климатических условий, важно учитывать влияние влажности грунта", — предупредил в беседе с Pravda. Ru биолог Андрей Ворошилов.

Экспертная проверка: ученый-химик Илья Сафронов, инженер по охране окружающей среды Олег Никитин, биолог Андрей Ворошилов
Автор Денис Поляков
Поляков Денис Олегович — эколог с 19-летним стажем. Оценивает влияние человека на окружающую среду и экологические риски.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
