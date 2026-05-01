Я прохожу сквозь металл: шокирующая тайна человека, чьи органы восстанавливались за секунды

Он глотал лезвия. Жевал битое стекло. Позволял протыкать себя рапирами насквозь. До 100 раз за одни сутки. Мирин Дажо — человек, превративший свое тело в решето, — заставлял скептиков седеть. Это не были фокусы с фальшивым дном. Это была чистая, пугающая анатомия.

Фото: Pravda.ru by Сергей Белов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мужчина и рапиры на сцене

Художник, который рисовал во сне

Арнольд Хенскес родился в Роттердаме в 1912 году. Обычный дизайнер, любитель живописи. Но реальность вокруг него начала трещать по швам. Однажды он написал портрет племянницы из Южной Африки, которую никогда не видел. Сходство было пугающим. Позже он обнаружил, что рисует во сне. Руки в краске, шедевры на холсте, а в памяти — пустота. Словно внутри него проснулись древние силы, требующие выхода. В 33 года Хенскес бросил всё. Он взял имя Мирин Дажо и объявил: "Я неуязвим". Он ходил по барам Амстердама и предлагал посетителям вонзить в него нож. Это не было сумасшествием. Это был манифест против материального мира.

"Это бред. В нормальном состоянии сталь рвет ткани и вызывает кровотечение. То, что он делал, нарушает базовые принципы безопасности", — отметил в беседе с Pravda. Ru инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.

Шоу, от которого падали в обморок

Дажо ел стекло и лезвия. Он утверждал, что предметы дематериализуются внутри него. Его ассистент Ян де Гроот фиксировал: Дажо протыкали по 50 раз в день. Рапиры были ржавыми, их посыпали ядом, ими ковыряли внутри тела. Публика не выдерживала. Женщины лишались чувств. Когда сталь скрежетала о кость, в зале начиналась паника. В Цюрихе Дажо пронзили тремя полыми трубками. Через них, прямо сквозь его тело, пустили воду. Ни капли крови. Никакого воспаления. Дажо заявлял: "Не металл проходит сквозь меня, а я прохожу сквозь металл". Словно его тело стало таким же неуловимым, как загрязнение атмосферы - оно есть, но его нельзя схватить за руку.

Характеристика Показатели Мирина Дажо Частота проколов До 100 раз в сутки Последствия Пятнышки на коже вместо ран

"Любой посторонний предмет в теле — это риск фатального сбоя системы. Случай Дажо — аномалия, не поддающаяся стандартному анализу техногенных рисков", — объяснил в беседе с Pravda. Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Рентген против мистики

31 мая 1947 года врачи Цюрихского госпиталя решили поставить точку. Дажо проткнули шпагой и уложили на рентгеновский стол. Снимки зафиксировали: сталь прошла сквозь печень и другие органы. Но стоило вынуть рапиру — раны исчезали. Врачи замерли в оцепенении, как археологи перед терракотовой армией. Дажо не чувствовал боли. Он верил в миссию спасения человечества от культа плоти. Но официальная медицина была непреклонна: выступать можно только в частных клубах. Массовые сеансы "дырявого тела" запретили.

Смерть от стальной иглы

В мае 1948 года Дажо сообщил: "Ангелы велели мне проглотить иглу". Он сделал это. Игла сидела внутри два дня. Затем ее удалили хирурги. Но Дажо впал в странное состояние. Он лежал с ровным пульсом и глубоким дыханием, будто его разум покинул оболочку и отправился в полет, подобный рейсу пропавшего Ан-2. 26 мая он перестал дышать. Пульс затих. Вскрытие показало разрыв аорты. Его ассистент де Гроот до конца жизни твердил: Дажо знал, что умрет. Но умер он не от слабости, а от того, что его тело в этот раз отказалось "пропускать" металл сквозь себя.

"Внутренние повреждения такого рода необратимы. Если игла задела магистральный сосуд, шансов выжить нет", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru инженер по пожарной безопасности Антон Белов.

Ответы на популярные вопросы о Мирине Дажо

Как он выживал после проколов органов?

Сам Дажо утверждал, что дематериализовывал части тела. Врачи не нашли рационального объяснения отсутствию кровотечений.

Правда ли, что он глотал яд?

Да, лезвия часто были смазаны токсичными составами, но на него это не действовало.

От чего он умер на самом деле?

Официальная причина — разрыв аорты, вызванный проглатыванием стальной иглы.

