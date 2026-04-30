Клешня на миллиард: как ЦРУ пыталось незаметно стащить советскую подлодку с глубины 5000 метров

В 1968 году советская дизель-электрическая подводная лодка К-129 бесследно исчезла в водах Тихого океана, в 2400 километрах от Гавайев. Советский Союз организовал масштабные поиски, но безуспешно. Зато американская система акустического наблюдения SOSUS зафиксировала аномальный сигнал взрыва. Это стало отправной точкой для проекта "Азориан" — самой дерзкой и дорогой попытки ЦРУ завладеть советскими шифрами и ядерными ракетами прямо со дна океана.

Фото: Pravda.ru by Сергей Белов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Огромное судно с вышкой и зависший вертолет в густом тумане в океане

Поиски аномалии: как нашли К-129

8 марта 1968 года операторы SOSUS вычислили местоположение аварии с точностью до нескольких миль. Пока СССР прочесывал не те квадраты, американцы отправили к цели подлодку USS Halibut. Она была буквально напичкана шпионской электроникой. На глубине 5000 метров специальная фотокамера, управляемая по проводам, подтвердила: это К-129. Объект лежал на запредельной глубине, где советские технологии того времени считались недосягаемыми для подъема.

"Поднять объект весом более 2000 тонн с такой глубины — это технический вызов, который даже сегодня кажется безумием. Главная проблема здесь — чудовищное давление и усталость металла при нагрузках", — отметил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Проект "Азориан": безумный план Никсона

Ричард Никсон одобрил план ЦРУ, несмотря на его фантастическую стоимость. Разведка решила использовать гигантскую стальную клешню. Инженеры из Lockheed, создававшие легендарный BlackBird SR-71, спроектировали захват, который должен был обхватить корпус лодки. Чтобы не спровоцировать катастрофу международного масштаба, операцию замаскировали под коммерческую добычу марганцевых узлов.

Параметр Характеристика проекта Глубина залегания 5000 метров Стоимость (в ценах 2024 г.) ~1.5 миллиарда долларов Длина судна-носителя 190 метров Вес груза 2600 тонн

Миллиардер и Голливуд как прикрытие

Для реализации легенды привлекли Говарда Хьюза — эксцентричного богача. Построили судно Glomar Explorer с открывающимся днищем ("лунным бассейном"). В 1970-е годы история о поиске ископаемых на дне никого не удивила, тем более что в рекламе проекта участвовали звезды кино. Однако во время работ к судну подошел советский разведывательный корабль "Чазма". Экипажу пришлось имитировать технические работы, пока вертолеты СССР кружили над палубой, пытаясь разгадать природу аномалий на борту гражданского судна.

"В условиях открытого моря любая ошибка в креплениях или динамическом позиционировании судна превращает сложную инженерную задачу в техногенный риск", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.

Финал миссии: почему клешня разжалась

В 1974 году подъем начался. Трос заменяли десятиметровые стальные трубы. Когда лодка уже была на полпути к поверхности, одна из секций клешни не выдержала. Хрупкий корпус К-129 разломился. Большая часть субмарины с ракетами и шифровальными залами рухнула обратно в бездну. ЦРУ удалось вытащить лишь носовую часть. План второй миссии сорвали журналисты Los Angeles Times, опубликовав данные об утечке из офиса Хьюза. Именно тогда родилась фраза: "Мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть".

"Любая серьезная утечка данных в таких проектах — это результат системного сбоя в защите физического периметра или человеческого фактора", — объяснил в беседе с Pravda. Ru инженер по информационной безопасности Максим Петров.

Ответы на популярные вопросы о проекте Азориан

Что именно удалось поднять американцам?

Официально — только носовую секцию лодки, где находились тела нескольких советских моряков. Их захоронили в море с соблюдением воинских почестей. Главные цели — ракеты и шифры — остались на дне.

Почему СССР не помешал операции?

Советское руководство поверило в легенду о глубоководном бурении. Разведка считала подъем с такой глубины технически невозможным, поэтому за Glomar Explorer наблюдали лишь эпизодически.

Какова судьба Glomar Explorer?

После разоблачения судно долго стояло на приколе, а позже использовалось для настоящей нефтедобычи, пока не было утилизировано.

