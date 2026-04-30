Сергей Белов

Трагедия под грифом секретно: как в 1952 году в СССР за пару часов исчез целый город и тысячи людей

Наука

Ноябрь 1952 года вычеркнул из географии СССР целый город. Северо-Курильск, выросший на острове Парамушир всего за несколько лет до катастрофы, был стерт с лица земли за одну ночь. Гриф "секретно" десятилетиями скрывал детали трагедии, пока в начале XXI века архивы ВМФ не приоткрыли завесу над крупнейшим стихийным бедствием в истории Курил.

Фото: Pravda.ru by Сергей Белов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ржавая металлическая чайка на пустынном берегу

Тишина перед ударом: землетрясение в океане

За сутки до событий природа замерла. Те, кто знал нрав океана, ушли в горы, но к их предчувствиям никто не прислушался. В 4:00 утра город проснулся от мощных толчков. Эпицентр находился в 200 километрах от берега, где климатическая аномалия или тектонический сдвиг магнитудой 8,3 балла по Рихтеру подняли толщу воды. Море начало стремительно уходить от берега, обнажив дно, которое никто никогда не видел.

"Это был настоящий хаос. Люди выбегали на мороз в чем мать родила. Те, кто понимал, что происходит, кричали: "Вода!", но со сна многим чудилось, что началась "война"", — отметил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Прокурор Дмитрий Гончаров пытался поднять спящих жителей, призывая бежать на сопки. Но доверия к стихии в те годы не было — люди не понимали, что такое искусственный интеллект или современные системы мониторинга. Многие решили переждать на крышах своих домов, не догадываясь, что первая десятиметровая стена воды превратит постройки в щепки.

Три волны: как исчезал Северо-Курильск

Первая волна ударила через 40 минут после толчков. Она смяла прибрежные дома и быстро отхлынула. Горожане, не зная коварства цунами, кинулись вниз спасать имущество. Вторая волна пришла через 20 минут. Она была выше десяти метров и обладала колоссальной разрушительной силой. В океан смыло заводы, машины и целые кварталы. Даже арктический лед не сравнится по суровости с той ледяной водой, поглощавшей людей.

Этап катастрофы Последствия
Первая волна (8-10 м) Разрушение прибрежных строений
Вторая волна (>10 м) Полное уничтожение города, смыв техники
Третья волна (ок. 8 м) Завершение разрушений в пос. Океанский

Третья волна закрепила катастрофу. На месте цветущего города остались только памятник летчику Талалихину и арка стадиона. Ученый Андрей Ворошилов подчеркивает, что такие эффекты домино в природе случаются редко, но всегда фатальны для инфраструктуры.

"Стихия не выбирает жертв. Она превратила бетонные пятиэтажки в фундаменты, а людей — в беспомощные щепки в океане", — объяснил в беседе с Pravda. Ru биолог Андрей Ворошилов.

Эвакуация и цена молчания

Спасение пришло из Петропавловска-Камчатского. Самолеты сбрасывали еду и одежду тем, кто грелся в армейских блиндажах на сопках. Моряк Алексей Мезис, выживший той ночью, на своем сейнере вылавливал людей из пролива. Среди спасенных была трехлетняя Света Набережная, которую нашли на плавучей доске. Американцы предлагали помощь, но советская сторона отказала, опасаясь обнаружения голых границ.

Трагедия подтолкнула СССР к созданию первой службы предупреждения о цунами. Однако в прессе о гибели тысяч людей не написали ни слова — страна праздновала 7 ноября. Согласно оценкам экспертов, реальное число жертв могло достигать 8 тысяч человек, включая военных и иностранных рабочих.

Ответы на популярные вопросы о трагедии 1952 года

Почему о катастрофе не знали на материке?

В советской прессе тех лет не было принято публиковать информацию о крупных катастрофах, особенно в канун государственных праздников, чтобы не омрачать торжество.

Сколько человек погибло на самом деле?

Официально на плитах памяти выбито 2236 имен, но по оценкам ученых Бориса Пийпа и других исследователей, общее число жертв могло составлять от 4 до 8 тысяч человек.

Существует ли Северо-Курильск сегодня?

Да, город восстановили, но сместили застройку подальше от береговой линии на возвышенности, чтобы минимизировать риски в будущем.

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, биолог Андрей Ворошилов
Автор Сергей Белов
Белов Сергей Николаевич — историк науки с 27-летним стажем. Изучает развитие научных идей, институтов и научных школ.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
наука ученые курилы история катастрофа исследование землетрясение
