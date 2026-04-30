Восемь зашедших, одна выжившая: что увидели ученые в недрах Тибета перед тем, как исчезнуть навсегда

Тибет — это не только высокогорные храмы и разреженный воздух. В 2007 году группа из восьми американских исследователей под руководством Кристофера Мейбла отправилась к горе Кайлас. Цель была амбициозной и пугающей: найти и задокументировать портал в таинственную страну Шамбалу. Группа состояла из специалистов разных профилей, включая историка Линду Мейбл. План Кристофера исключал вход в портал — учёные намеревались лишь зафиксировать аномалию, опасаясь неизвестности и невозможности вернуться домой.

Фото: Pravda.ru by Сергей Белов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Высокогорье

Световой ключ и вход в подземелье

Экспедиция достигла подножия Кайласа, опираясь на знания местных проводников и монахов. Поиски входа в "другой мир" шли тяжело. Решающим фактором стала случайность: ночной лунный луч, отразившись от обледенелого камня, распался на сложную сеть световых потоков. К утру свет сошёлся в единую точку, указав на скрытый проход. Пока измотанный Кристофер спал, команда отодвинула каменную плиту. Это вызвало панику у местных жителей, которые поспешно покинули лагерь, запретив прикасаться к реликвии.

"При исследовании подобных замкнутых систем ключевыми факторами риска становятся техногенные риски и неожиданная деформация структур. Древние лестницы под Кайласом могут скрывать пустоты, опасные для неподготовленных групп", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.

Спуск в недра горы поразил участников экспедиции. Несмотря на глубину, воздух оставался свежим, что нетипично для запертых пещер. Группа наткнулась на разветвления и коридоры, украшенные абстрактными рисунками и неизвестной письменностью. В тишине подземелий попадались пустые каменные постаменты, напоминающие троны. Кристофер, словно ведомый невидимой силой, уверенно вел коллег к центральной части комплекса.

Зал пятиконечной звезды: инцидент в недрах

Путешествие закончилось в гигантском зале, имеющем, со слов Мейбла, форму пятиконечной звезды. Потолок украшало изображение "всевидящих глаз" — традиционного тибетского символа. Ритуал открытия начался, когда Мейбл зачитал текст из привезённой с собой книги. В центре помещения возникла голубая точка, быстро выросшая до метровой воронки, наполненной белой мглой. Как только Кристофер закричал об успехе, поднялся шквальный ветер, ставший роковым для экспедиции.

"Любые аномальные явления в замкнутых пространствах часто сопровождаются резкими перепадами давления. Если верить описанию ветра, затянувшего людей, мы имеем дело с мощным физическим процессом или резким выравниванием сред", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Семерых учёных и Кристофера Мейбла буквально всосало внутрь аномалии. Линда Мейбл оказалась единственной, кто успел отбежать к стене. В этот момент в зал ворвались монахи. Один из них, облачённый в золотистый костюм, напоминающий доспехи, с помощью амулета и коллективной молитвы "закрыл" воронку. В течение минуты портал схлопнулся, оставив женщину в полном одиночестве посреди древнего зала.

Параметр события Детали экспедиции Количество пропавших 8 человек (Кристофер Мейбл и 7 коллег) Место инцидента Подземелья горы Кайлас, Тибет Единственный свидетель Линда Мейбл, историк Официальный статус Пропали без вести

Исчезновение восьми учёных: факты и версии

После происшествия Линду экстренно выдворили из региона. Её попытки привлечь внимание властей в Бостоне натолкнулись на стену молчания. Правительственные структуры США и Китая отрицали не только открытие портала, но и подробности инцидента. Официальная версия гласит — несчастный случай. В горах Тибета легко исчезнуть, если сорваться в одну из многочисленных расщелин, но одновременная гибель восьми опытных исследователей вызывает сомнения у независимых аналитиков.

Загадка подземелий Кайласа остается открытой. Была ли это тщательно спланированная мистификация или учёные действительно нашли технологии древности, способные изменять реальность? Рассказ Линды Мейбл похож на сюжет фантастического романа.

Ответы на популярные вопросы о порталах Тибета

Почему Кристофер Мейбл не хотел заходить в портал?

Руководитель экспедиции осознавал риски: перемещение в неизвестную среду могло быть необратимым процессом. Группа планировала лишь зафиксировать факт существования портала.

Что говорят официальные власти о группе Мейбла?

Согласно государственным отчётам, все восемь участников числятся пропавшими без вести. Их нахождение в подземельях Кайласа официально не подтверждается.

Почему изображение глаз считается важным символом?

В тибетской культуре "глаза Будды" символизируют всеведение. Нахождение этого знака в центре аномального зала указывает на сакральный характер места.

