Черные глазницы и полет над скалами: что на самом деле нашли в блокноте пропавшей экспедиции

Алтайские горы хранят молчание о событиях полувековой давности, когда группа советских исследователей столкнулась с тем, что современная наука называет невозможным. В начале 1970-х годов геологическая партия наткнулась на заброшенное поселение, где встретила не просто отшельников, а людей, игнорирующих гравитацию. Эта встреча, задокументированная в частных архивах и подтвержденная поздними находками, ставит вопрос: существуют ли границы человеческих возможностей или мы столкнулись с неизвестной формой энергии?
Группа геологов в составе Геннадия, Александра и Алексея работала над выявлением рудных жил. Их лагерь располагался в зоне, которую коренные жители обходили стороной. Рассказы о слепых старцах, добровольно оставивших мир света ради "иного зрения", казались ученым пережитком прошлого. Однако советские технологии того времени, направленные на поиск ценных ресурсов, столкнулись с феноменом, который не регистрировал ни один прибор.
"Это бред. Гравитация не выбирает, во что верить. Но если мы говорим о наблюдаемом явлении, то здесь либо уникальное природное искажение, либо техническая мистификация", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.
Путь к деревне сопровождался странным физическим давлением. Геологи описывали воздух как "сгустившуюся материю". На центральной площади деревни они обнаружили троих мужчин. Старцы находились в состоянии полной неподвижности, паря в тридцати сантиметрах над плоским валуном. Вибрирующий напев, доносившийся от них, заставлял резонировать все внутренние органы исследователей.
Когда один из старцев повернул голову в сторону Гени, тот описал это как ментальный удар. Отсутствие глаз не мешало существу "видеть" незваных гостей. Попытка Алексея сделать фотоснимок привела к агрессивной реакции: из уст старцев вырвался инфразвуковой гул, вызвавший дрожь земли. Подобные вибрации иногда фиксируют в зонах, где тающие ледники высвобождают скрытую энергию или газы, но здесь источник был живым.
|Признак явления
|Наблюдаемый эффект
|Высота парения
|Около 30 см над землей
|Акустическое сопровождение
|Низкочастотный монотонный напев
|Реакция на свет
|Мгновенный выброс звуковой энергии
Во время панического отступления геологи видели, как темные фигуры плавно поднимались выше деревьев, преследуя их без единого движения конечностей. Это напоминает археологические находки в древних гробницах, где архитектура и звук создают иллюзию присутствия потусторонних сил, но здесь свидетели были трезвы и профессиональны.
"В горах часто возникают звуковые ловушки. Звуки могут отражаться так, что кажется, будто земля поет. Но визуальная левитация — это уже вопрос к качеству восприятия или неизвестным газам", — объяснил в беседе с Pravda. Ru преподаватель естественных наук Кирилл Афонин.
Фотоаппарат Зенит, на который велась съемка, подвел. Пленка оказалась полностью засвеченной, будто на нее воздействовали мощным радиационным или магнитным импульсом. В 1990-х годах в этом же квадрате охотник нашел старый блокнот с записями. Фраза "Они видят нас даже тогда, когда мы думаем, что спрятались" стала эпилогом этой истории. Воздух в тех краях сегодня чище, чем в городах, где мониторинг воздуха фиксирует опасные выбросы, но тайна старцев остается неразгаданной.
"Местные легенды о слепоглухих отшельниках часто имеют под собой реальную основу — изоляцию групп людей. Однако коллективные видения полета требуют детального анализа условий среды", — отметил в беседе с Pravda. Ru антрополог Артём Климов.
Скептики настаивают на версии отравления природными газами или массового гипноза. Сторонники аномалий уверены: геологи столкнулись с мастерами древних практик. Пока наука не может воспроизвести эффект левитации без использования магнитных подушек, случай на Алтае остается в зоне "X".
Маловероятно. Участники экспедиции рисковали карьерой, сообщая о подобном. Они молчали десятилетиями, и подробности всплыли лишь после распада СССР.
Сильные электромагнитные поля в зоне аномалий часто выводят из строя фототехнику и "засвечивают" химический слой пленки.
