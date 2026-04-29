Ольга Николаева

Мозг — не чистый лист: как природа безжалостно правит нейронные черновики у новорожденных

Забудьте о том, что мозг младенца — это чистый лист, на котором жизнь аккуратно выводит первые буквы. Нейробиологи из ISTA доказали: ваша голова при рождении напоминает не пустой блокнот, а переполненный черновик с безумным количеством правок. Эксперименты на мышах показали, что мы приходим в этот мир с избыточным "багажом" нейронных связей, который природа потом безжалостно редактирует.

Нейронная прожарка: почему меньше — это лучше

Команда профессора Петера Йонаса залезла в святая святых — гиппокамп. Это наш внутренний архивариус, который склеивает запахи, звуки и картинки в единую киноленту памяти. Ученые препарировали сети поля СА3 у мышей разных возрастов. Оказалось, что у новорожденных грызунов нейроны натыканы так плотно, будто это очередь за новыми айфонами. Но эта плотность — иллюзия порядка. Связи между клетками хаотичны, как провода за телевизором.

"Схема работает на парадоксе. Сначала мы строим всё и сразу, а потом сносим лишние стены, чтобы дом не рухнул под собственной тяжестью", — пояснил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

С возрастом сеть "худеет". К 50-му дню жизни (зрелость у мышей) структура становится разреженной, но филигранно отточенной. Это называется моделью обрезки (pruning). Природа не наращивает мощности, она удаляет шум. Если бы мозг был фабрикой по производству людей, то ОТК работал бы именно на этапе ликвидации бракованных контактов.

Гены против среды: кто заказывает музыку

Вечный бой между "врожденным" и "приобретенным" получил новый виток. Философы веками спорили о tabula rasa (чистой доске). Но биология смеется им в лицо. Выяснилось, что гены помогут выучить что угодно не потому, что они дают готовые знания, а потому, что они создают избыточную платформу для старта. Влияет ли на это порядок рождения в семье? Косвенно — через опыт, который будет "обрезать" эти самые связи.

Стадия развития Состояние нейронной сети СА3
Новорожденный (7-8 день) Экстремально плотная, хаотичные связи, избыточность.
Взрослый (45-50 день) Разреженная, структурированная, оптимизированная мощь.

"Биологическая система всегда стремится к экономии энергии. Лишние связи — это лишние калории. Мозг просто оптимизирует бюджет", — подчеркнул биофизик Алексей Корнилов.

Механика обрезки: как мозг выкидывает лишнее

Петер Йонас объясняет: если бы нейроны рождались в "пустом" пространстве, им бы пришлось вечность искать друг друга, как двум одиночествам в Тиндере. Чтобы коммуникация началась мгновенно, мозг создает избыточную паутину в самом начале. Это позволяет гиппокампу сразу начать выводить формулы реальности. Нейропластичность — это не про рост, это про умение вовремя выкинуть хлам.

Для анализа этих микроскопических молний использовали лазер и фиксацию потенциала. Ученые смотрели, как пресинаптические терминалы (передатчики) и дендриты (приемники) договариваются между собой. Неправильные сигналы затухают, а сильные — укрепляются. Это жесткий естественный отбор внутри одной черепной коробки. Важно, чтобы уже в детстве мозг получал нужные стимулы, иначе "обрезано" будет то, что критически необходимо.

"Такая избыточность — страховка эволюции. Мы рождаемся готовыми ко всему, а среда уже затачивает нас под конкретные задачи", — рассказал в интервью Pravda.Ru антрополог Артём Климов.

Даже если бы мы ели динозавров для ума, базовая архитектура мозга все равно бы следовала этому сценарию. Уменьшение плотности связей при повышении их эффективности — это и есть биологический прогресс.

Ответы на популярные вопросы о работе мозга

Что такое открытая таблица?

Это концепция "чистой доски", утверждающая, что человек рождается без встроенного ментального содержания, и всё знание приходит из опыта. Исследование ISTA доказывает, что биологически это не так.

Почему нейронные связи сокращаются, а не растут?

Это процесс оптимизации. Избыточные связи создают шум и потребляют энергию. Удаление лишнего делает передачу сигналов быстрее и точнее.

Влияет ли это на обучение?

Да. Периоды "обрезки" совпадают с этапами взросления, когда мозг максимально пластичен. Отсутствие внешних стимулов в этот момент может привести к неправильному формированию структуры сети.

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, биофизик Алексей Корнилов, антрополог Артём Климов
Автор Ольга Николаева
Николаева Ольга Андреевна — учитель биологии с 15-летним стажем. Объясняет живые системы через наблюдения и реальные примеры.
Редактор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
