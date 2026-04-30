Чемодан, ускользнувший от КГБ: в США вывезли архивы об охоте СССР на НЛО

Тридцать лет назад, проскользнув мимо зорких глаз КГБ, журналист Джордж Кнапп вывез из России чемодан документов. Сегодня этот массив данных — холодный душ для скептиков. Выяснилось, что советское правительство десятилетиями вело серьезную охоту за "летающими тарелками", даже когда официально называло их выдумкой западной пропаганды.

Архивные исследования

Советская охота за неизвестным

Официально в 1953 году советская власть отмахнулась от НЛО как от жупела "американских империалистов". Пока газеты упражнялись в сарказме, спецслужбы плодили программы мониторинга. "Сеть-АН" (1979), "Галактика-МД" (1981-1985), "Плутон-7" (1989) — звучит не как сказки, а как подводная система слежения. Эти проекты требовали ресурсов, серьезных умов и дисциплины, которая была присуща советским технологиям в эпоху холодной войны.

"Работать с подобными архивами — значит понимать, что за скупыми отчетами стоят реальные опасения по поводу целостности воздушного пространства", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по промышленной безопасности Виталий Корнеев.

Вторжение в реальности

Доклад 1993 года прямо заявляет: после 1978 года количество контактов "значительно возросло". В Нальчике 13 февраля 1989 года небо превратилось в сцену для инопланетного спектакля. Сотни людей, включая астрономов и военных, видели объект в форме медузы шириной 137 метров. Он маневрировал так, что безопасность в понимании современной аэродинамики просто отдыхает. Позже объект просто "растворился", оставив после себя лишь вопросы.

Тип инцидента Характер наблюдения Нальчик (1989) Аппарат-медуза и распад на зеленые сферы Державинск (1979) Контакт с 3-метровыми существами

История Анатолия Малышева, похищенного в 1975 году, выглядит фантасмагорично. Его якобы "тестировали" на родной планете гуманоидов, находящейся в трех световых годах от Земли. Ирония судьбы: они сочли его интеллект "ниже среднего". Впрочем, здесь работают физические эффекты, которые мы часто принимаем за мистику, но реальность может быть куда экзотичнее.

"Интерпретация звуковых или визуальных галлюцинаций часто упирается в сенсорную перегрузку. Однако массовость этих свидетельств исключает простое 'показалось'", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

В Державинске дети и взрослые встретили трехметровых гигантов с розовыми глазами. Исследователи опрашивали свидетелей спустя год — показания совпадали до деталей. Это заставляет вспомнить, как история хранит ответы даже на самые неудобные вопросы.

"Собирать сведения об аномалиях нужно системно. Иначе мы рискуем пропустить реальную угрозу, приняв её за атмосферное явление", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по метеорологии Сергей Баранов.

Ответы на популярные вопросы о НЛО

Почему документы скрывали так долго?

В условиях закрытого государства информация о подобных инцидентах считалась угрозой национальной стабильности и безопасности.

Могут ли эти аппараты быть технологиями США?

В документах подчеркивается, что маневры объектов превышали возможности любой земной техники того времени.

Насколько достоверны данные о похищениях?

Советские следователи проводили очные ставки и перекрестные допросы, находя свидетелей достаточно вменяемыми для фиксации фактов.

Есть ли итоговый вывод в этих бумагах?

Бумаги не содержат ответов, лишь фиксируют потребность в дальнейших глубоких исследованиях.

