Американцы до сих пор не разгадали секрет КГБ: шпионское устройство работало без проводов и батареек

В 1945 году советские пионеры преподнесли американскому послу Авереллу Гарриману подарок, который вошел в историю спецслужб как "Златоуст". Это было деревянное панно с изображением герба США, выполненное из ценных пород дерева. Посол, очарованный жестом детей, повесил артефакт в своем кабинете в московской резиденции Спасо-хаус. Он не подозревал, что внутри скрывается "эндовибратор" — гениальное устройство Льва Термена, которое не требовало батареек и могло работать десятилетиями, передавая каждое слово дипломата прямиком на Лубянку.

Как работал "Златоуст": физика против шпионажа

Секрет устройства заключался в том, что оно было пассивным. Внутри герба находилась тончайшая мембрана и крошечная антенна. Никаких транзисторов, проводов или химических источников питания. Это делало "жучок" абсолютно невидимым для детекторов того времени, которые искали активное излучение. Советские спецслужбы направляли на здание посольства мощный радиолуч из соседнего дома. Мембрана внутри герба вибрировала под воздействием человеческого голоса, модулировала отраженный сигнал, и вуаля — чекисты слышали всё в идеальном качестве.

"Конструкция Льва Термена опередила свое время на полвека. Это, по сути, предок современных RFID-меток, которые мы используем в магазинах. Отсутствие питания — это кошмар для контрразведки. Понять, что характеристики предмета в комнате меняются под внешним облучением, в 40-е годы было почти невозможно", — объяснил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Американские службы безопасности проверяли кабинет регулярно. Они использовали лучшие технологии своего времени, но "Златоуст" молчал. Он "оживал" только тогда, когда советские операторы включали свой излучатель. Это была изящная игра на выбывание, где США проигрывали по всем фронтам, пока случайно не наткнулись на трансляцию в 1952 году.

Почему США молчали об унижении семь лет?

Когда американцы наконец обнаружили устройство, они впали в ступор. Британские и американские инженеры не могли понять, как работает эта железка без батареек. Факт того, что СССР смог прослушивать четырех послов подряд, был настолько унизительным, что находку засекретили. Мир узнал о "Златоусте" только в 1960 году, когда США потребовался ответный аргумент после инцидента с самолетом-шпионом U-2. Они вытащили герб на заседании ООН как доказательство "советского коварства", но эффект оказался обратным — все восхитились гением Термена.

Параметр Эндовибратор "Златоуст" Источник энергии Внешнее радиоизлучение (пассивный) Срок службы Неограничен (пока цела мембрана) Обнаружение Крайне затруднено (нет активных цепей)

"Информационная безопасность — это не только защита аккаунтов в сети. История "Златоуста" учит, что самой опасной уязвимостью может стать физический объект, который не вызывает подозрений. Это классический пример "закладки", которую невозможно выявить стандартным сканированием", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер по информационной безопасности Максим Петров.

Технологический прорывы и наследие Термена

Лев Термен, создавший это чудо в "шарашке", фактически изобрел технологию, которую сегодня пытаются использовать для связи в экстремальных условиях. Например, такие пассивные датчики могли бы работать там, где экстремальные температуры быстро убивают аккумуляторы. Ирония в том, что США, пытаясь скопировать устройство (проект "Easy Chair"), потратили годы, но так и не смогли добиться советской надежности.

Сегодня, когда мы обсуждаем искусственный интеллект и цифровой шпионаж, полезно вспомнить простую мембрану в деревянном гербе. Это была чистая физика, против которой бессильны алгоритмы. Пока американцы искали колей в логике, советские ученые использовали вибрации воздуха. Это был триумф инженерной мысли над огромными бюджетами западных спецслужб.

"История науки полна таких "тихих" открытий. Порой забытый в архивах метод — как тактика военных действий из прошлого — оказывается эффективнее современных гаджетов. "Златоуст" доказал: интеллект важнее микросхем", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru историк науки Сергей Белов.

В итоге, подарок пионеров стал самым эффективным разведывательным инструментом эпохи Холодной войны. Он показал, что Россия способна создавать технологии, обманывающие любую защиту врага, используя при этом минимум ресурсов и максимум смекалки. Американцам оставалось только выставлять этот герб в музее как символ собственного провала.

Ответы на популярные вопросы об эндовибраторе

Как питалось устройство "Златоуст"?

У него не было источника питания. Оно активировалось внешним радиоизлучением, которое направляли на него советские спецслужбы из здания напротив посольства.

Почему американцы так долго не могли его найти?

Прибор не содержал электронных компонентов, которые создают фон. Он был "мертв", пока на него не направляли луч определенной частоты, поэтому детекторы его не видели.

Кто на самом деле придумал этот жучок?

Создателем был гениальный советский изобретатель Лев Термен. Он разработал технологию в закрытом КБ, будучи заключенным, за что позже получил Сталинскую премию.

Где сейчас находится этот знаменитый герб?

Оригинал хранится в Музее криптографии в США (NSA National Cryptologic Museum) как памятник одной из самых успешных операций советской разведки.

