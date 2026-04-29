Павел Синицын

Голос из ледникового периода: проснувшиеся микробы стали новой угрозой для климата

Представьте: вы уснули в эпоху мамонтов, а проснулись в мире смартфонов и глобального потепления. Для микробов из вечной мерзлоты Аляски это не фантастика, а суровая реальность. Ученые извлекли из ледяного плена организмы, которые провели в анабиозе 40 000 лет. Эти крошечные "капсулы времени" не просто выжили — они готовы снова включиться в пищевую цепочку планеты, превращая древний лед в потенциальную климатическую бомбу.

Аляска
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Аляска

Туннель времени: секретный полигон на Аляске

Исследователи под руководством Тристана Каро отправились в центральную часть Аляски. Там находится уникальный объект Инженерного корпуса армии США — туннель, прорубленный сквозь вечную мерзлоту. Это место — оживший учебник древней истории, где в стенах торчат кости бизонов, а воздух пропитан запахом сырого подвала. По словам ученых, именно этот неприятный аромат — главный признак того, что микроорганизмы в почве не погибли, а просто ждут своего часа.

Для эксперимента образцы почвы размораживали при температуре от 39 до 54 градусов по Фаренгейту (около 4-12 градусов Цельсия). Это имитация типичного заполярного лета, которое с каждым годом становится всё жарче. Подобные климатические изменения в северных широтах уже давно перестали быть теорией и превратились в наблюдаемую реальность.

"Пробуждение древних патогенов или микробов — это не сценарий фильма ужасов, а физика процесса разморозки органики. Важно понимать, что эти клетки сохраняли структуру десятилетиями благодаря экстремальному холоду", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Реанимация длиной в полгода: как просыпается жизнь

Процесс возвращения к жизни оказался невероятно медленным. Первые месяцы после оттайки из 100 000 клеток в день размножалась лишь одна. Для сравнения: обычные кишечные бактерии удваивают популяцию за 20 минут. Однако спустя полгода микробы "раскачались". Они начали формировать биопленки — сложные слизистые структуры, которые говорят о том, что клетки не просто существуют, а активно общаются и строят колонии.

Характеристика Древние микробы (40 000 лет)
Срок активации Около 6 месяцев до активного роста
Скорость деления 1 клетка из 100 000 в сутки (на старте)
Признаки жизни Формирование устойчивых биопленок

Забытые во льдах организмы оказались готовы расщеплять органику, которая хранилась рядом с ними тысячелетиями. Это означает, что спящие тысячи лет биосистемы могут внезапно включиться в атмосферные процессы. В условиях, когда прогнозы синоптиков становятся всё более тревожными, фактор "проснувшейся" мерзлоты становится критическим.

"Биологическая активность в ранее вечномерзлых слоях неизбежно ведет к изменению химического состава почвы. Это может повлиять на устойчивость грунтов и фундаменты построек", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эколог Денис Поляков.

Климатический след: метан из прошлого

Главная опасность не в самих микробах, а в продуктах их жизнедеятельности. Пожирая древние корни растений и останки плейстоценовой фауны, микроорганизмы выделяют углекислый газ и метан. Это создает замкнутый круг: чем больше тает мерзлота, тем активнее микробы, и тем сильнее загрязнение атмосферы парниковыми газами, ускоряющими потепление.

Себастьян Копф из Колорадского университета уверен, что это "один из самых больших неизвестных факторов". Наука пока не может точно рассчитать объем углерода, который вырвется на свободу. Эксперимент на Аляске показал, что жизнь в Арктике лишь притворялась мертвой. На самом деле она находилась в режиме сверхглубокого энергосбережения.

"Присутствие жизнеспособных спор в мерзлоте — это эволюционный механизм выживания. При оттаивании они моментально находят нишу для развития", — отметил в беседе с Pravda.Ru микробиолог Николай Зуев.

Ответы на популярные вопросы о древних микробах

Могут ли эти микробы вызвать новую пандемию?

В данном исследовании изучались почвенные микробы, отвечающие за переработку органики. Риск патогенов существует, но вероятность заражения человека от почвенных бактерий крайне низка.

Как они выжили без еды 40 000 лет?

Они находились в состоянии криоконсервации. Метаболизм замедлился практически до нуля, а клеточные мембраны были защищены особыми белками.

Почему они просыпались так долго — целых полгода?

Клеткам требовалось время на "ремонт" ДНК и мембран, поврежденных микроскопическими кристаллами льда в течение тысячелетий.

Зависит ли активность микробов от региона?

Да, состав микробиоты в мерзлоте Сибири, Аляски или Канады различается. Учёным предстоит выяснить, везде ли процессы идут с одинаковой скоростью.

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, эколог Денис Поляков, микробиолог Николай Зуев
Автор Павел Синицын
Синицын Павел Юрьевич — археолог с 22-летним стажем. Специалист по полевым исследованиям, культурным слоям и интерпретации находок.
Редактор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Темы аляска арктика экология изменение климата
Такого Парада Победы не ожидал никто: на Красной площади не будет ключевого участника
У соседа гниёт, а у нас — как с картинки: чудо-препарат спасает сад даже в холодную весну
Советские дома лишили первый этаж балконов не из экономии: причины оказались куда тревожнее
Такого Парада Победы не ожидал никто: на Красной площади не будет ключевого участника
