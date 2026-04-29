Безумие на взлетной полосе: роковая бравада одного человека превратила Ан-2 в братскую могилу

Вечер 11 июня 2012 года в Серове начинался буднично. Старый добрый Ан-2, прикомандированный для патрулирования лесов, стоял на аэродроме. Но неформальные посиделки 12 человек во главе с командиром Хатипом Кашаповым закончились стихийным решением. В 22:00 самолет, в салоне которого находились начальник местной ГИБДД, его коллеги и друзья, оторвался от земли. Без разрешений, без связи и без второго пилота. Машина ушла в сумерки и просто растворилась в уральской тайге.
Исчезновение "кукурузника" спровоцировало поисковую операцию, масштаб которой подавляет. В небо подняли десятки бортов. Пешие группы ОМОНа и добровольцев пробивались сквозь лес. Воздушная разведка накрыла 280 000 квадратных километров. Это в четыре раза больше годового налета всего спасательного управления. Государство потратило 30 миллионов рублей, но находило лишь тени прошлого: обломки вертолета Ми-8 и старый Ан-2, пропавший еще в 1980-х годах.
"Это серьезный техногенный риск. Когда нарушаются регламенты вылета, даже надежная техника становится бесполезной кучей металла", — отметил в беседе с Pravda. Ru инженер по промышленной безопасности опасных производственных объектов Виталий Корнеев.
К ноябрю тайга закрылась. Снег и морозы сделали дальнейшие поиски бессмысленными и опасными. Правительство области свернуло операцию, оставив родственников наедине с неизвестностью. Природа словно включила защитный механизм, скрывая следы халатности под слоем льда и хвои.
Развязка наступила через год. 5 мая 2013 года охотники случайно забрели в Катасьминские болота. В месте, где мерзлота еще держала почву, они увидели обгоревшее железо. Самолет лежал в трясине, укрытый кронами деревьев. Все 13 человек остались там навсегда. Выяснилось, что спасатели раньше проходили мимо, но полицейские без спецснаряжения просто не смогли зайти вглубь топи и обошли её по периметру.
|Параметр операции
|Данные
|Площадь поиска
|280 000 кв. км
|Затраты бюджета
|30 миллионов рублей
|Время поисков
|Почти 11 месяцев
"Влияние человека на среду здесь минимально, но среда на человека — фатальна. Болота умеют прятать объекты годами", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эколог Денис Поляков.
Уральская природа долго хранила тайну, как Антарктида прячет свои сигналы под толщей льда. Только счастливая случайность позволила закрыть это дело, хотя следствие уже готовилось к худшим сценариям.
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) подтвердил: Ан-2 был исправен. Двигатель работал, системы не сбоили. Катастрофу спровоцировал "человеческий фактор". Пилот вел машину слишком низко. Самолёт зацепил верхушки сосен и рухнул вниз. Свидетель-авиатехник позже подтвердил, что Кашапов садился за штурвал в нетрезвом состоянии. Роковая бравада стерла границы разумного риска.
"Физические явления при столкновении на скорости не оставляют шансов легким конструкциям. Удар о деревья на малой высоте — это мгновенная деформация", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.
Эта история напоминает о том, как легко события стираются из сознания под давлением времени, но технические экспертизы всегда восстанавливают истинную картину. Здесь не было мистики — только нарушение инструкций и законов гравитации.
Густая лесная растительность и болотистая местность создали эффект "зеленой крыши". С воздуха обломки были практически не видны в гуще крон.
Да, экспертиза МАК показала, что до момента столкновения с деревьями все узлы Ан-2 функционировали штатно.
Среди пассажиров были сотрудники местной ГИБДД Серова, их друзья и родственники. Всего погибло 13 человек.
