Сергей Белов

Безумие на взлетной полосе: роковая бравада одного человека превратила Ан-2 в братскую могилу

Вечер 11 июня 2012 года в Серове начинался буднично. Старый добрый Ан-2, прикомандированный для патрулирования лесов, стоял на аэродроме. Но неформальные посиделки 12 человек во главе с командиром Хатипом Кашаповым закончились стихийным решением. В 22:00 самолет, в салоне которого находились начальник местной ГИБДД, его коллеги и друзья, оторвался от земли. Без разрешений, без связи и без второго пилота. Машина ушла в сумерки и просто растворилась в уральской тайге.

Фото: Pravda.ru by Сергей Белов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Хвост и крыло самолета в трясине

Поиск "призрака": 30 миллионов и нулевой результат

Исчезновение "кукурузника" спровоцировало поисковую операцию, масштаб которой подавляет. В небо подняли десятки бортов. Пешие группы ОМОНа и добровольцев пробивались сквозь лес. Воздушная разведка накрыла 280 000 квадратных километров. Это в четыре раза больше годового налета всего спасательного управления. Государство потратило 30 миллионов рублей, но находило лишь тени прошлого: обломки вертолета Ми-8 и старый Ан-2, пропавший еще в 1980-х годах.

"Это серьезный техногенный риск. Когда нарушаются регламенты вылета, даже надежная техника становится бесполезной кучей металла", — отметил в беседе с Pravda. Ru инженер по промышленной безопасности опасных производственных объектов Виталий Корнеев.

К ноябрю тайга закрылась. Снег и морозы сделали дальнейшие поиски бессмысленными и опасными. Правительство области свернуло операцию, оставив родственников наедине с неизвестностью. Природа словно включила защитный механизм, скрывая следы халатности под слоем льда и хвои.

Катасьминские болота: ловушка для спасателей

Развязка наступила через год. 5 мая 2013 года охотники случайно забрели в Катасьминские болота. В месте, где мерзлота еще держала почву, они увидели обгоревшее железо. Самолет лежал в трясине, укрытый кронами деревьев. Все 13 человек остались там навсегда. Выяснилось, что спасатели раньше проходили мимо, но полицейские без спецснаряжения просто не смогли зайти вглубь топи и обошли её по периметру.

Параметр операции Данные
Площадь поиска 280 000 кв. км
Затраты бюджета 30 миллионов рублей
Время поисков Почти 11 месяцев

"Влияние человека на среду здесь минимально, но среда на человека — фатальна. Болота умеют прятать объекты годами", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эколог Денис Поляков.

Уральская природа долго хранила тайну, как Антарктида прячет свои сигналы под толщей льда. Только счастливая случайность позволила закрыть это дело, хотя следствие уже готовилось к худшим сценариям.

Итоги расследования: высота ниже допустимой

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) подтвердил: Ан-2 был исправен. Двигатель работал, системы не сбоили. Катастрофу спровоцировал "человеческий фактор". Пилот вел машину слишком низко. Самолёт зацепил верхушки сосен и рухнул вниз. Свидетель-авиатехник позже подтвердил, что Кашапов садился за штурвал в нетрезвом состоянии. Роковая бравада стерла границы разумного риска.

"Физические явления при столкновении на скорости не оставляют шансов легким конструкциям. Удар о деревья на малой высоте — это мгновенная деформация", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Эта история напоминает о том, как легко события стираются из сознания под давлением времени, но технические экспертизы всегда восстанавливают истинную картину. Здесь не было мистики — только нарушение инструкций и законов гравитации.

Ответы на популярные вопросы о катастрофе Ан-2

Почему самолет не нашли сразу?

Густая лесная растительность и болотистая местность создали эффект "зеленой крыши". С воздуха обломки были практически не видны в гуще крон.

Был ли самолет исправен?

Да, экспертиза МАК показала, что до момента столкновения с деревьями все узлы Ан-2 функционировали штатно.

Кто находился на борту помимо пилота?

Среди пассажиров были сотрудники местной ГИБДД Серова, их друзья и родственники. Всего погибло 13 человек.

Экспертная проверка: инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев, эколог Денис Поляков, учёный-физик Дмитрий Лапшин
Автор Сергей Белов
Белов Сергей Николаевич — историк науки с 27-летним стажем. Изучает развитие научных идей, институтов и научных школ.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы наука пожар ученые природа авиация опасность катастрофа безопасность исследование расследование
