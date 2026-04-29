Сергей Белов

Проклятие якутского призрака: немецкие снайперы гибли после первой же попытки найти стрелка

Наука

Советские снайперы, вышедшие из таежных лесов, стали настоящим кошмаром для пехоты вермахта. Охотники, привыкшие бить соболя в глаз на сорокаградусном морозе, не нуждались в долгой армейской муштре. Их база — годы промысла, где промах означал потерю дорогой шкуры или голодную зиму. В 1941 году эти навыки превратились в смертоносное оружие, способное останавливать танковые клинья и приземлять авиацию.

Снайпер в засаде
Фото: Pravda.ru by Сергей Белов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Снайпер в засаде

Декабрь 1941-го: как восток спас Москву

Осенью 1941 года немецкая группа армий "Центр" подошла к Москве на расстояние броска. Ситуацию спасли шестнадцать дивизий, оперативно переброшенных с Дальнего Востока. Это стало возможным после донесений разведки о том, что Япония не атакует СССР. В рядах этих подразделений сражались якуты, буряты и алтайцы, чье терпение и меткость стали решающим фактором в условиях войны за столицу.

Охлопков: якут, которого не брала пуля

Фёдор Охлопков начал свой снайперский счет в январе 1942 года, уничтожив 27 гитлеровцев в одном бою. К июню 1944 года на его счету официально числилось 429 целей. Немецкие солдаты называли его "якутским призраком". Охлопков выходил победителем из сложнейших дуэлей, используя тактику полной неподвижности на нейтральной полосе среди павших бойцов. Несмотря на 12 ранений, он прошел всю войну и участвовал в Параде Победы.

"Зверя бью в глаз" — Иван Кульбертинов

Эвенк Иван Кульбертинов, прозванный "Сибирской Совой", уничтожил по разным данным от 252 до 489 противников. Его рост составлял всего 154 сантиметра, что позволяло ему прятаться в самых неожиданных местах. Он мастерил приманки из касок, заставляя врага выдать свою позицию первым же выстрелом. В то время как секретные разработки инженеров искали способы прорыва обороны, Кульбертинов делал это в одиночку с винтовкой в руках.

Снайпер Официальный счет
Михаил Сурков 702 (по публикациям)
Фёдор Охлопков 429
Афанасий Етобаев 356 + 2 самолета

Лучший советский снайпер: 702 немца

Михаил Сурков из Красноярского края считается самым результативным стрелком. Его невероятный счет в 702 уничтоженных врага часто обсуждается историками из-за сложности фронтового учета. Сурков вырос в семье потомственных охотников, где умение не портить шкуру зверя передавалось из поколения в поколение. Война не отпустила героя даже после 1945 года — он скончался в возрасте 34 лет от последствий многочисленных контузий.

"Сурков и его товарищи работали в условиях колоссального технического превосходства противника в начале войны. Их успех — это торжество личного мастерства над машинной мощью вермахта", — объяснил в беседе с Pravda. Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Снайпер, сбивший два самолёта

Бурят Арсений Етобаев доказал, что снайперская винтовка опасна даже для авиации. В июне 1942 года он сбил "Хейнкель-111" и "Юнкерс-87". Целясь в критические узлы — радиаторы и бензобаки пикировщиков, Етобаев действовал хладнокровно, как на промысле птицы. Пока Третий рейх планировал операции, простые сибиряки приземляли их асов точными выстрелами.

"Таёжный шаман" Семен Номоконов

Семён Номоконов использовал трубку для учета целей: каждая зарубка — солдат или офицер. Немцы верили в мистическую силу "шамана", который никогда не стрелял дважды из одной точки. Он сам шил маскхалаты из бересты и меха, сливаясь с ландшафтом. Его слух позволял слышать скрип снега под вражеским сапогом задолго до визуального контакта. К концу войны на трубке было 368 отметок, включая японских офицеров.

"Опыт таежных стрелков лег в основу советской доктрины подготовки снайперских пар. Это классика тактики, сохранившая актуальность по сей день", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru преподаватель естественных наук Кирилл Афонин.

Дуэли снайперов и тактика охотников тайги

В дуэлях побеждал тот, кто умел ждать. Немецкие школы готовили отличных техников, но таежники имели преимущество в терпении. Жамбыл Тулаев выиграл 30 личных поединков. Охотники вычисляли цели по пару от дыхания на морозе и имитировали звуки леса, чтобы дезориентировать врага. В то время как политики вели ядерные испытания и игры в Индийском океане спустя десятилетия, основы скрытности закладывались именно в сибирских окопах.

Ответы на популярные вопросы о таежных снайперах

Почему данные о количестве уничтоженных врагов так разнятся?

Официальный учет требовал подтверждения от свидетелей или командиров, что в условиях боя было невозможно. Реальные цифры часто вдвое превышали бумажные отчеты.

Использовали ли охотники специальные прицелы?

В начале войны многие работали с обычной трехлинейкой Мосина без оптики, полагаясь исключительно на природный глазомер и навыки промысла.

Какая тактика была самой эффективной?

Работа в снайперских парах, использование ложных целей (касок-приманок) и постоянная смена позиций после единственного выстрела.

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, преподаватель естественных наук Кирилл Афонин
Автор Сергей Белов
Белов Сергей Николаевич — историк науки с 27-летним стажем. Изучает развитие научных идей, институтов и научных школ.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы ссср война наука ученые история вторжение исследование
