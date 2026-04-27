Мозг под контролем ИИ: новая технология обещает прорыв в лечении тяжелых неврологических патологий

Исследователи совершили качественный скачок в нейрохирургии, завершив испытания графенового интерфейса на людях. Этот материал, толщиной в один слой атомов углерода, обещает сделать мозг-компьютерное взаимодействие более точным и безопасным, чем когда-либо прежде.

Фото: NewsInfo.Ru by Ирина Соколова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мозг и искусственный интеллект

Графен: новая эра нейротехнологий

Стандартные металлические электроды в нейрохирургии часто неповоротливы. Они слишком жесткие для деликатных операций, где важен каждый миллиметр концентрации внимания хирурга. Компания INBRAIN Neuroelectronics предложила альтернативу — графен. Этот "чудо-материал" ведет себя как высокотехнологичная пищевая пленка, обволакивая микроскопические извилины мозга.

"Это действительно прорыв. Старая элементная база уступает место материалам с высокой проводимостью. Графен дает уникальное разрешение сигнала, которое металлу просто недоступно", — объяснил в беседе с Pravda.Ru Алексей Корнилов, ученый в области биофизики.

Операционная точность

В ходе первого клинического исследования десять добровольцев прошли через процедуру интеграции устройства. Восьми из них установили графеновые электроды для сбора данных при удалении опухолей мозга. Устройство отработало без сбоев, фиксируя активность тканей даже у пациентов, которые в процессе операции называли объекты для проверки логики и когнитивных функций.

Характеристика Стандартные электроды Графеновый интерфейс
Материал Металлы Углерод (графен)
Гибкость Низкая (жесткие) Высокая (как пленка)

"Точность — это всё, когда речь идет о  хирургическом вмешательстве. Ошибка механики может стоить жизни, а графен минимизирует риски травматизации тканей мозга", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru невролог Артем Синицын.

От биомаркеров до понимания мыслей

Технология INBRAIN нацелена не только на наблюдение, но и на глубокое декодирование сигналов мозга. В партнерстве с Microsoft компания создает системы ИИ, способные "понимать" намерения нейронов. Подобные разработки могут стать ключом к терапии болезни Паркинсона или лечению серьезных нарушений обмена веществ, влияющих на работу нервной системы.

"Главный риск здесь кроется в кибербезопасности. Если мы подсоединяем мозг к облачным системам, нужно учитывать опыт борьбы с телефонными мошенниками. Защита данных интерфейса должна быть абсолютной", — предупредил в беседе с Pravda. Ru инженер по информационной безопасности Максим Петров.

Ответы на популярные вопросы о графеновых интерфейсах

Почему графен лучше металла для контакта с мозгом?

Графен обладает исключительной электропроводностью и гибкостью, позволяя плотно прилегать к нейронным структурам, не травмируя их жесткими краями.

Безопасно ли оставлять такие электроды в голове надолго?

Первые клинические испытания подтвердили отсутствие сбоев и негативных реакций, однако технология переходит в фазу долгосрочного наблюдения для подтверждения стабильности.

Может ли нейроинтерфейс "прочитать" мысли?

Система декодирует паттерны активности нейронов, связанных с речью и движением, что является важным шагом к интерпретации намерений, а не мыслей в привычном понимании.

Когда технология станет массовой?

После 90-дневного этапа наблюдения и коммерциализации систем нового поколения, технология может стать стандартным методом борьбы с Паркинсоном и эпилепсией.

Экспертная проверка: Алексей Корнилов (биофизик), Виталий Корнеев (инженер по промышленной безопасности), Максим Петров (инженер по информационной безопасности).
Автор Дмитрий Лапшин
Лапшин Дмитрий Николаевич — физик-исследователь с 18-летним стажем. Объясняет физические явления простым языком, без упрощений и мифов.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
