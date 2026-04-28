Надежда Осипова

Веретёна вместо овец: вот что на самом деле управляет качеством вашего ночного сна

Качество ночного восстановления зависит не от ритуалов перед сном, а от биохимических маркеров, заложенных в геноме человека. Научный сотрудник Университета Флиндерса Келли Сэнсом подчеркивает: способность организма "отключаться" от внешнего мира регулируется обменом аденозина. Этот процесс определяет, насколько глубоким будет сон и как часто мозг будет подавать сигналы к пробуждению.

Фото: Pravda.Ru by Павел Смирнов is licensed under publiс domain
Генетический фундамент ночного отдыха

Сон — это иерархическая структура из фаз медленного (NREM) и быстрого (REM) сна. Третья стадия NREM обеспечивает максимальное восстановление организма, однако оставаться в ней всю ночь физиологически невозможно из-за постоянного циклического перехода между этапами.

"Генетика определяет предрасположенность к качественному сну. Варианты генов, контролирующих уровень нейромедиаторов, могут как улучшать архитектуру ночного отдыха, так и провоцировать хроническую бессонницу", — объяснила в беседе с Pravda.Ru Анна Кузнецова, врач-терапевт.

Аденозин накапливается в структурах мозга в течение бодрствования. Вариации гена, ответственного за его метаболизм, диктуют продолжительность глубокого сна. Обладатели определенных аллелей реже страдают от ночных пробуждений, что позволяет им сохранять устойчивость к стрессам.

Сонные веретена как защитный механизм

Мозговая активность во время отдыха проявляется через кратковременные всплески — "сонные веретена". Они возникают при синхронизации работы коры и таламуса. Этот ритм блокирует реакцию на внешние шумы, позволяя человеку игнорировать тревожные факторы среды.

"Сонные веретена — индикатор функциональной целостности нейронных сетей. Их высокая интенсивность защищает от фрагментации сна, что критически важно в условиях городской среды", — отметил в беседе с Pravda.Ru Артём Синицын, врач-невролог.

Данные исследований близнецов свидетельствуют о том, что склонность к генерации таких ритмов передается по наследству. Это не просто привычка, а встроенная эволюционная настройка нервной системы.

Параметр Влияние на сон
Ген аденозина Регуляция глубины и длительности NREM
Сонные веретена Устойчивость к звуковым раздражителям

"Нарушения сна требуют исключения органических патологий. Генетика — важный фактор, но образ жизни остается первичным звеном защиты здоровья", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru Елена Морозова, врач общей практики.

Ответы на популярные вопросы о качестве сна

Возможно ли тренировать "сонные веретена"?

Научных протоколов по осознанному увеличению числа сонных веретен на данный момент не существует. Это генетически детерминированный процесс.

Влияют ли БАДы на обмен аденозина?

Нет доказательств, что аптечные средства способны прицельно менять метаболизм аденозина без риска системных побочных эффектов.

Почему я часто просыпаюсь?

Фрагментация сна может быть вызвана внешним шумом, гигиеной спальни или метаболическими отклонениями, а не только генетикой.

Поможет ли генетический тест улучшить сон?

Тест покажет предрасположенность, но не предоставит плана лечения. Нарушения сна требуют клинической диагностики у сомнолога.

Важно: Информация носит ознакомительный характер. Не занимайтесь самолечением.
Экспертная проверка: врач-терапевт Анна Кузнецова, врач-невролог Артём Синицын, врач общей практики Елена Морозова
Автор Надежда Осипова
Надежда Осипова — психолог с 18-летним стажем. Рассказывает про стресс, эмоциональное выгорание и повседневные психологические трудности.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Темы сон генетика здоровье
