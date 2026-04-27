Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Павел Синицын

Скрытый континент на месте Арктики: как Сибирь и Китай изменили историю динозавров

Наука

Геологическая летопись Земли скрывает парадоксы, способные разрушить привычные представления о мезозойской эре. Новые данные указывают на существование арктического суперконтинента, который радикально изменил облик планеты 200 миллионов лет назад. Похоже, именно "ледяной капкан" на севере стал пусковым механизмом для глобальной смены фауны.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Гигантский остров, скрытый от глаз

Долгое время школьные атласы и научные модели твердили: почти вся суша мезозоя — это монолитная Пангея. Однако палеонтолог Пол Олсен предлагает взглянуть иначе. Исследования магнитных особенностей пород разрушают миф об изоляции Китая. Оказывается, оба фрагмента этой территории были припаяны к суперконтиненту, а вся конструкция была смещена на север.

Древняя Арктика оказалась в три раза масштабнее современной Антарктиды. Она занимала полярную область, вбирая в себя Сибирь и Китай. Это не был тропический рай. Даже при общем глобальном тепле, высокие широты накапливали снег и лед.

"Геология — это не статичная картинка, а динамическая головоломка. Пересмотр положения материков заставляет нас иначе смотреть на ледяные щиты прошлого", — отметил в беседе с Pravda.Ru геолог Алексей Трофимов.

Петля обратной связи и ледяное альбедо

Двести миллионов лет назад спокойная жизнь триаса подошла к концу. Начался распад Пангеи. Вулканический апокалипсис выбросил в атмосферу тонны аэрозолей. Солнечный свет перестал пробиваться к поверхности эффективно.

Фактор влияния Геологический эффект
Вулканизм Охлаждение атмосферы из-за аэрозолей
Альбедо Арктики Отражение тепла, замедление таяния

Здесь физика начинает "резать": отсутствие летнего таяния из-за вулканических зим создало ситуацию, при которой арктические льды стали постоянными. Отражающая способность — альбедо — замкнула цикл похолодания. Это была не просто разовая акция, а ледяная ловушка на тысячелетия.

"Термодинамика планеты беспощадна. Изменение состава атмосферы — это всегда риск для стабильности климатических систем", — объяснил в беседе с Pravda. Ru климатолог Максим Орлов.

Почему динозавры остались в плюсе

Рептилии, обитавшие в арктических широтах, столкнулись с вызовом. Им пришлось адаптироваться к суровым зимам. Изолирующий перьевой покров стал их технологическим преимуществом. Когда глобальный холод накрыл планету, динозавры уже имели чертежи для выживания. Остальные виды, привыкшие к стабильному теплу, просто вымерли, освободив экологические ниши.

"Адаптация — это вопрос биологической устойчивости. Те, кто не успел перестроиться, ушли в историю, как экипажи кораблей-призраков в ледяных водах", — сказал в беседе с Pravda.Ru биолог Андрей Ворошилов.

Ответы на популярные вопросы о древнем климате

Почему мы раньше не замечали этот континент?

Ученые привыкли смотреть на карты в искаженной проекции Меркатора, где полюса непомерно растянуты или скрыты. Это "слепое пятно" картографии скрывало истинный масштаб северных земель.

Могла ли Арктика быть зеленой?

В начале мезозоя — местами да. Но вулканическая зима 201 миллион лет назад резко изменила сценарий, спровоцировав образование ледяной шапки.

Как вулканы связаны с вымиранием?

Выбросы аэрозолей экранировали Солнце. Следствие: глобальный холод, падение уровня моря и крах пищевых цепочек.

Верна ли теория Олсена?

Коллеги-палеонтологи находят предположение интригующим. Оно объясняет многие "белые пятна" в истории динозавров, превращая хаос вымирания в логичную биологическую эволюцию.

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев, биолог Андрей Ворошилов
Автор Павел Синицын
Синицын Павел Юрьевич — археолог с 22-летним стажем. Специалист по полевым исследованиям, культурным слоям и интерпретации находок.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Темы динозавры
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.