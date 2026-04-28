

Как мы чувствуем присутствие потустороннего: физики раскрывают тайну пустых комнат и старых подвалов

Наука

Вы когда-нибудь чувствовали беспричинный страх в старом подвале или тревогу в пустой комнате? Возможно, дело не в призраках и не в вашей мнительности, а в физике, которая вибрирует прямо под ногами.

Звуковые волны

Зачем наш мозг пугается тишины

Инфразвук — это низкочастотный шум ниже 20 Гц. Человеческое ухо его не улавливает, зато весь организм чувствует вибрацию каждой клеткой. Источники? Всюду. От грозовых фронтов до физики звука в работе вентиляции и старых городских коммуникаций. Мы не слышим гул, но биохимия тела кричит "опасность".

"Это не мистика, а элементарная реакция на раздражитель. Низкочастотные волны могут резонировать с внутренними органами, провоцируя дискомфорт, который человек ошибочно трактует как паранормальное присутствие", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Исследователи из университета Макьюэна решили проверить, как этот шум бьет по психике в реальных условиях. Они усадили добровольцев в комнату с 18-герцевым сабвуфером. Результат? Даже без звукового сопровождения испытуемые начали нервничать.

Кортизольный след невидимой угрозы

Данные новой работы, опубликованной в Frontiers in Behavioral Neuroscience, показывают: подопытные не понимали, слушают они инфразвук или нет. Однако их слюна говорила правду. Кортизол — гормон стресса — подскочил вверх. Психика отреагировала раздражительностью и упадком интереса к окружению.

Ученые подчеркивают: никакой магии. Если вы зашли в помещение и почувствовали необъяснимый холод или тревогу, вполне вероятно, что где-то в фундаменте работают старые насосы или система водоснабжения создает резонанс. Это не сигнал от духов, а отголосок гниющей инфраструктуры.

Характеристика Реакция организма
Осознание звука Отсутствует
Уровень кортизола Повышен
Эмоциональный фон Раздражительность

"Длительное воздействие таких частот изматывает нервную систему. Мы видим прямую связь между техногенным шумом и общим ухудшением здоровья жителей мегаполисов", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.

Профессор Родни Шмальц уверен: пора разрабатывать стандарты тишины для строительства. Сейчас здания проектируют без учета инфразвукового загрязнения, которое превращает бытовую среду в камеру пыток.

"Важно понимать, что частоты могут суммироваться, создавая хаотичные паттерны. Мы лишь начали изучать верхушку айсберга, но угроза психике очевидна", — предупредил в беседе с Pravda.Ru специалист по электроснабжению и сетям Сергей Мартынов.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли использовать инфразвук как оружие?

Эксперименты показывают физиологический эффект, но на текущем уровне развития технологий использование его для дестабилизации толпы в США или других странах остается скорее теорией, чем рабочим инструментом мошенников.

Вреден ли инфразвук от грозы?

Природные источники кратковременны. Организм эволюционно привык к ним, в отличие от постоянного гула промышленных узлов.

Почему призраков видят именно в подвале?

Там часто наблюдается плохая звукоизоляция и наличие вибрирующих коммуникаций, создающих инфразвуковой "кокон".

Помогут ли наушники с шумоподавлением?

Стандартные бытовые модели эффективно гасят высокую частоту, но бессильны против глубокого инфразвука, проходящего сквозь конструкции зданий.

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев, эксперт по электроснабжению Сергей Мартынов
Автор Александр Козлов
Козлов Александр Викторович — учитель физики с 17-летним стажем. Объясняет сложные законы через эксперименты и реальные примеры.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Темы стресс
