Космический шёпот из-под льда: как физикам удаётся слушать эхо далёких катастроф из Антарктиды

Антарктический лед скрывает в себе не только палеонтологические тайны, но и радиоэхо далеких космических катастроф. Физики научились "слышать" частицы, преодолевшие миллиарды световых лет, превращая толщу замороженной воды в гигантскую антенну.

Космический шепот в толще льда

В 1962 году Гурген Аскарьян предсказал эффект, который сегодня назван его именем. Суть проста: высокоэнергетическая частица влетает в плотную среду, например в лед. При столкновении с атомами рождается каскад вторичных частиц. Они "крадут" электроны у среды, создавая летящий вперед отрицательный заряд. Этот электромагнитный всплеск — настоящий физический феномен, который можно перехватить в радиодиапазоне. Физика процесса напоминает ударную волну, только электрическую.

"Этот эффект критически важен для глубокого понимания частиц, прилетающих из экстремальных ускорителей космоса", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Как работает детектор ARA

Установка Askaryan Radio Array (ARA) — это пять станций, разбросанных на двух квадратных километрах в Антарктиде. Антенны опущены на глубину до двухсот метров. Главная сложность — отличить "голос" космоса от помех человеческих раций или NASA-технологий на станции Амундсен-Скотт. Радиошум здесь вездесущ.

Исследователи провели 208-дневный цикл наблюдений, выловив 13 аномальных импульсов. Каждый такой сигнал — результат работы плотных ядер космических лучей, атаковавших верхний слой льда. Чтобы не перепутать их с кибер-ошибками или радарами самолетов, понадобилось сложное моделирование.

"Геометрическая разница — ключ к истине. Космические лучи "стучат" по поверхности, а нейтрино прошивают лед насквозь", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по реагированию на инциденты Анна Климова.

Математика против радиошума

Статистическая значимость открытия составила 5,1 сигма. Шанс ошибки — один на 3,5 миллиона случаев. Это научный стандарт "железобетонной" достоверности. Итог: детектор подтвердил свою работоспособность, приготовившись к охоте за сверхвысокоэнергетическими нейтрино. Эти частицы — редкие гости, приходящие из эпицентров взрывов сверхновых или черных дыр.

Характеристика Космические лучи Глубина вторжения Верхние метры льда Траектория Почти вертикально вниз

Данные, накопленные за несколько лет, сейчас проходят повторный анализ. Физики надеются найти там еще семь "кандидатов" в нейтринные события. Это будут первые прямые улики, долетающие к нам от самых мощных энергетических установок во Вселенной, куда сложнее, чем проекты инженеров по созданию плазменных двигателей.

"Наблюдение за сигналами в такой среде — это высший пилотаж, требующий идеальной чистоты эксперимента", — сказал в беседе с Pravda.Ru преподаватель естественных наук Кирилл Афонин.

Ответы на популярные вопросы о нейтрино и излучении Аскарьяна

Почему нейтрино так трудно поймать?

Они обладают ничтожно малой массой и почти не взаимодействуют с материей, пролетая сквозь целые планеты без единого столкновения.

Чем опасен радиошум для детектора?

Человеческая связь и радары создают импульсы, которые по форме графика почти идентичны сигналам Аскарьяна, что ведет к критическим ошибкам.

Почему используют именно лед?

Лед чист, прозрачен для радиоволн и обладает огромным объемом, что необходимо для перехвата редких нейтрино.

Что нам даст обнаружение нейтрино?

Это позволит составить карту Вселенной, "увидев" объекты, скрытые от обычных оптических и радиотелескопов пылью и газом.

