Александр Козлов

Математический взрыв в сети: элементарная задача поставила в тупик даже отличников

Простая на первый взгляд математическая задача стала вирусной в социальных сетях, вызвав жаркие споры среди пользователей. Головоломка, опубликованная в соцсети X (бывший Twitter) пользователем под ником Дженни, кажется элементарной, однако большинство людей дает неверный ответ из-за невнимательности к формулировкам.

Фото: https://pixabay.com by Cobanams is licensed under Free
Условие задачи: в чем подвох

Текст загадки звучит предельно кратко: "Я больше 5, но меньше 15. Я делюсь только на 3. Какое я число?". Сложность вопроса Дженни оценила как "максимальную", хотя для решения требуются лишь базовые знания школьной программы.

Большинство людей машинально ищут любое число в диапазоне от 5 до 15, которое входит в таблицу умножения на три. Это приводит к тому, что в комментариях массово появляются варианты "6" и "12", которые на самом деле являются ошибочными.

"Математические задачи в соцсетях часто строятся на лингвистических ловушках. Люди перескакивают через уточняющие слова, стремясь быстрее выдать результат, и допускают детские ошибки", — отметил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Правильный ответ и типичные ошибки

Чтобы найти верное решение, необходимо выписать все целые числа в заданном интервале и проверить их делители. Числа 6, 9 и 12 кратны трем, но условию "делится только на 3" соответствует лишь одно из них.

Число Все делители (кроме 1 и самого себя)
6 2, 3
9 3
12 2, 3, 4, 6

Как видно из таблицы, число 9 — единственное, у которого нет других делителей, кроме тройки (если не считать единицу и саму девятку). Шестерка отсеивается, так как делится на два. Двенадцать имеет целый набор делителей, что противоречит строгому условию задачи.

"В школьной физике и математике важно не просто считать, а анализировать вводные данные", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учитель физики Александр Козлов.

Почему логика важнее вычислений

Подобные эволюционные механизмы нашего мозга заставляют нас искать кратчайший путь к ответу. Мы видим "делится на 3" и сразу выхватываем знакомые цифры, игнорируя контекст. Подобная спешка часто подводит даже опытных специалистов в точных науках.

Для тренировки ума полезно разбирать задачи, где ответ кажется очевидным. Это развивает критическое мышление и помогает лучше концентрироваться на деталях при работе с данными. Часто истина скрыта не в сложности формул, а в точности прочтения условий.

"Любая научная загадка — это прежде всего упражнение на внимательность. Если неверно интерпретировать условие, даже самый мощный компьютер выдаст ошибку", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru преподаватель естественных наук Кирилл Афонин.

Ответы на популярные вопросы о головоломке

Считаются ли делителями 1 и само число?

В подобных загадках под "делителями" обычно подразумеваются простые и составные числа, отличные от 1 и самого искомого числа, если не оговорено иное.

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, учитель физики Александр Козлов, преподаватель естественных наук Кирилл Афонин
Автор Александр Козлов
Козлов Александр Викторович — учитель физики с 17-летним стажем. Объясняет сложные законы через эксперименты и реальные примеры.
